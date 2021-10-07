Мажилис одобрил в первом чтении закон "О промышленной политике"

НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Мажилисмены одобрили в первом чтении законопроект "О промышленной политике", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Законопроекты направлены на создание благоприятных условий для развития обрабатывающей промышленности, модернизации действующих производств и развития новых конкурентоспособных производств, на повышение инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала сферы промышленности. Депутаты предложили сократить количество институтов развития, которых в настоящее время 7, и передать их полномочия в части предоставления мер господдержки отечественных предпринимателей фонду развития промышленности, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Сегодня эти структуры превратились в мини-министерства, со своим штатом, со своим содержанием, которые недёшево обходятся бюджету. Думаю, можно и нужно внести в данный законопроект норму о том, что на базе одного из институтов развития государственные услуги бизнесу должны оказываться по принципу "одного окна", - сказал на заседании спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Он предложил разработчикам законопроекта изучить как опыт других стран, так и использовать зарекомендовавшие себя механизмы организации работы в некоторых отечественных институтах.

Когда промышленник обращается в институт развития, выполняющий функцию "одного окна", он должен получить необходимую информацию, все необходимые консультации для получения мер государственной поддержки, помощь в подготовке и оформлении необходимых документов. Все эти услуги должны быть стандартизированы", - считает Нигматулин.

По мнению депутатов, основные виды и типы встречных обязательств должны быть прописаны в законе.

Если принять норму по встречным обязательствам в том виде, как это изложено в правительственном варианте законопроекта, то для предпринимателей возникают дополнительные риски, связанные с содержанием этих обязательств", - считает спикер.

По его мнению, предприниматель не может планировать развитие своего бизнеса, рассчитывать на финансовую господдержку без чёткой информации о встречных обязательствах.

Правительственный вариант предлагает схему, в которой предприниматель должен идти на поклон к чиновнику и молиться, чтобы этот чиновник, что называется, не "загнул" эти встречные требования так, что завтра весь его бизнес остановится. Ведь понятно, что, дай чиновнику право бесконтрольно принимать решение, это сразу создаёт возможность коррупционного правонарушения. Поэтому оставлять эту норму в правительственной редакции нельзя", - отметил Нигматулин.

Спикер предложил до второго чтения норму по встречным обязательствам дополнить чётким, ясным, понятным определением видов и типов таких обязательств.

Бизнес должен быть защищен от возможного "навязывания" ему невыполнимых обязательств при получении мер государственной поддержки", - сказал спикер.

По мнению депутатов, в законопроект также необходимо заложить принципы и критерии обеспечения отечественным сырьём предприятий обрабатывающей промышленности.

В целом законопроект вводит такие ключевые понятия, как "промышленная политика", "промышленно-инновационная система", "обрабатывающая промышленность", "внутристрановая ценность", "промышленная продукция", "субъекты деятельности в сфере промышленности". Законопроект также определяет компетенции правительства и уполномоченных органов.

Предлагается стимулировать предприятия обрабатывающей промышленности с тем, чтобы они насыщали внутренний рынок качественной продукцией и выходили на экспорт.