Минэкономики: зависимость республиканского бюджета от нефтяных доходов возросла до 45% в 2020 году

НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Зависимость республиканского бюджета от нефтяных доходов возросла до 45% в 2020 году. Об этом говорится в опубликованном Министерством национальной экономики РК проекте Концепции управления госфинансами Республики Казахстан до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Бюджетная политика Казахстана до 2020 года проводилась с учетом количественных ограничений на баланс бюджета (дефицит бюджета и ненефтяной бюджет), расходы (гарантированный трансферт), нижний предел финансовых активов НФРК и уровень долга, определенных в Концепции новой бюджетной политики Республики Казахстан и Концепции формирования и использования средств НФРК", - отмечается в ключевых проблемах и обосновании необходимости разработки Концепции.

Как говорится в проекте, последствия пандемии COVID-19 сильно ударили по экономике и государственным финансам аналогично масштабам кризиса 2014-2015 годов.

Из-за спада экономической активности ненефтяные налоговые поступления уменьшились. Чтобы поддержать бюджетные расходы, государство использовало ресурсы НФРК, изъяв дополнительный трансферт в дополнение к планируемой гарантированной сумме", - разъяснили в МНЭ.

В рамках разработанной правительством антикризисной программы на 2020 год приняты меры по поддержке экономики, и в первую очередь для выполнения социальных обязательств, для чего из НФРК выделено 4,8 трлн тенге гарантированного трансферта. Средства НФРК были направлены на усиление социальной поддержки граждан, в том числе на повышение доходов и поддержку малообеспеченных слоев населения, решение жилищных вопросов граждан с низкими доходами, улучшение сфер образования и здравоохранения, развитие регионов.

В результате за предыдущие годы зависимость республиканского бюджета от нефтяных доходов возросла до 45% в 2020 году", - заявили в ведомстве.

Также отмечается, что внешние и внутренние шоки, происходившие в 2014-2020 годах, негативно влияли на состояние государственных финансов и оказывали давление на бюджет. Кризис 2014-2015 годов сопровождался падением цен на нефть.

Для поддержки экономической деятельности в условиях снижения доходов от сырьевого сектора экономики в период низких цен продолжалась политика сохранения на приемлемом уровне расходов, которые страна нарастила во время высоких цен на нефть.

Эти контрциклические фискальные меры привели к увеличению дефицита бюджета, который финансировался частично из средств НФРК и частично из заемных средств, пояснили экономисты.