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Минэкономики: зависимость республиканского бюджета от нефтяных доходов возросла до 45% в 2020 году

15.11.2021, 12:31 18577
Минэкономики: зависимость республиканского бюджета от нефтяных доходов возросла до 45% в 2020 году
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Зависимость республиканского бюджета от нефтяных доходов возросла до 45% в 2020 году. Об этом говорится в опубликованном Министерством национальной экономики РК проекте Концепции управления госфинансами Республики Казахстан до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Бюджетная политика Казахстана до 2020 года проводилась с учетом количественных ограничений на баланс бюджета (дефицит бюджета и ненефтяной бюджет), расходы (гарантированный трансферт), нижний предел финансовых активов НФРК и уровень долга, определенных в Концепции новой бюджетной политики Республики Казахстан и Концепции формирования и использования средств НФРК", - отмечается в ключевых проблемах и обосновании необходимости разработки Концепции.

 
Как говорится в проекте, последствия пандемии COVID-19 сильно ударили по экономике и государственным финансам аналогично масштабам кризиса 2014-2015 годов. 
 

Из-за спада экономической активности ненефтяные налоговые поступления уменьшились. Чтобы поддержать бюджетные расходы, государство использовало ресурсы НФРК, изъяв дополнительный трансферт в дополнение к планируемой гарантированной сумме", - разъяснили в МНЭ.

 
В рамках разработанной правительством антикризисной программы на 2020 год приняты меры по поддержке экономики, и в первую очередь для выполнения социальных обязательств, для чего из НФРК выделено 4,8 трлн тенге гарантированного трансферта. Средства НФРК были направлены на усиление социальной поддержки граждан, в том числе на повышение доходов и поддержку малообеспеченных слоев населения, решение жилищных вопросов граждан с низкими доходами, улучшение сфер образования и здравоохранения, развитие регионов. 
 

В результате за предыдущие годы зависимость республиканского бюджета от нефтяных доходов возросла до 45% в 2020 году", - заявили в ведомстве. 

 
Также отмечается, что внешние и внутренние шоки, происходившие в 2014-2020 годах, негативно влияли на состояние государственных финансов и оказывали давление на бюджет. Кризис 2014-2015 годов сопровождался падением цен на нефть.
 
Для поддержки экономической деятельности в условиях снижения доходов от сырьевого сектора экономики в период низких цен продолжалась политика сохранения на приемлемом уровне расходов, которые страна нарастила во время высоких цен на нефть. 
 
Эти контрциклические фискальные меры привели к увеличению дефицита бюджета, который финансировался частично из средств НФРК и частично из заемных средств, пояснили экономисты.
 

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В МИИР предложили внедрить норму потребления воды в расчете на семью

16.11.2021, 10:30 3376
В МИИР предложили внедрить норму потребления воды в расчете на семью
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - На заседании правительства рассмотрен вопрос обеспечения доступа к услугам водоснабжения в сельских населенных пунктах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как завил в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, одним из решений рационального использования водных ресурсов, является стимулирование у населения бережного потребления воды.
 
По его словам, необходимо внедрить дифференцированные тарифы с определением оптимальной нормы потребления достаточной для комфортного проживания.
 

Требуется проведение комплексного анализа водопотребления во всех регионах и определение на его основе оптимальной нормы потребления на семью. Это позволит оптимизировать затраты на производство питьевого водоснабжения и очистку сточных вод", - рассказал Атамкулов.

 
Он также проинформировал, что по итогам текущего года обеспеченность питьевой водой будет в селах - 91,8%, в городах - 98%. 
 
Кроме того, продолжится работа по обеспечению качественной питьевой водой оставшихся 1922 сельских населенных пунктов. 
 
Глава правительства Аскар Мамин поручил регионам с наименьшим процентом обеспеченности питьевой водой, в особенности, Костанайской (64,7%), Восточно-Казахстанской (81,4%), Северо-Казахстанской (82,1%) и Жамбылской (82,2%) областях, в следующем году довести показатели до среднереспубликанского уровня. 
 
При этом все стадии реализации проектов (разведочные работы, разработка ПСД) по водоснабжению внутри населенных пунктов должны быть синхронизированы с планами по подведению инфраструктуры групповых водопроводов. 
 
Акиматам указано на необходимость активизации работы по своевременной разработке ПСД по водоснабжению сел. 
 
Центральным государственным и местным исполнительным органам поручено принять все необходимые меры по обеспечению сельских населенных пунктов питьевой водой и достижению плановых показателей по итогам текущего года. 
 
Министерству национальной экономики совместно с министерствами индустрии, экологии и акиматами регионов поручено проработать вопросы совершенствования тарифной политики на воду, с учетом необходимости инвестиционных затрат, в том числе для внедрения цифровых технологий водопользования. 

Министерству индустрии совместно с акимами регионов дано поручение принять меры по усилению контроля при строительстве объектов водоснабжении сел и актуализировать Интерактивную карту водоснабжения населенных пунктов с включением функций обратной связи с потребителями.

 

Ремонт на Экибастузской ГРЭС-1 завершен

16.11.2021, 09:47 8965
Ремонт на Экибастузской ГРЭС-1 завершен
ЭКИБАСТУЗ. 16 НОЯБРЯ - На Экибастузской ГРЭС-1 полностью завершена ремонтная кампания с включением в сеть энергоблока №7 и успешным прохождением комплексных испытаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время крупнейшая в Казахстане тепловая электростанция работает в семиблочном режиме. При установленной мощности 3500 мегаватт и располагаемой мощности 3447 мегаватт Экибастузская ГРЭС-1 ежесуточно несет среднюю нагрузку 3400 - 3450 мегаватт, сообщает пресс-служба АО "Самрук-Энерго". 
 

Станция выполнила годовой план по объему выработки электроэнергии. По состоянию на 15 ноября 2021 года при плане 19,2 млрд киловатт-часов ГРЭС-1 произвела 19,4 млрд киловатт-часов. Прогнозный объем выработки может составить по итогам года порядка 22 млрд киловатт-часов", - рассказали в компании. 

 
На Экибастузской ГРЭС-2 к настоящему времени объем произведенной электроэнергии составляет 5,7 млрд киловатт-часов, или 98% от планового значения на 2021 год. На станции продолжаются ремонтные работы на энергоблоке №2 со сроком завершения 27 ноября 2021 года. На сегодня ГРЭС-2 работает в одноблочном режиме с текущей нагрузкой 460 мегаватт.
 
В энергетическом холдинге напомнили о реализации важнейших инвестиционных проектов в энергетике страны. В их числе работы по восстановлению энергоблока №1 номинальной мощностью 540 мегаватт на Экибастузской ГРЭС-1 и строительство нового, третьего, энергоблока мощностью 636 мегаватт на Экибастузской ГРЭС-2. Проекты Самрук-Энерго увеличат мощность Экибастузских ГРЭС на 1176 мегаватт.
 

По оценке экспертов компании, в условиях сложившихся высоких темпов прироста потребления электрической энергии в Казахстане успешная реализация данных проектов значительно повысит надежность энергоснабжения потребителей за счет создания резервов электрической мощности", - добавили в Самрук-Энерго. 

 
Напомним, 14 октября 2021 года с интервалом в несколько часов на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 аварийно отключились крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт. В Самрук-Энерго прокомментировали, что остановка энергоблока была связана с необходимостью устранения дефектов, образовавшихся вследствие естественного износа элементов оборудования. 
 

В Нацбанке рассказали об инфляционных тенденциях

15.11.2021, 20:19 47035
В Нацбанке рассказали об инфляционных тенденциях
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - В Национальном банке РК рассказали об инфляционных тенденциях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В октябре потребительские цены выросли на 0,7%, годовая инфляция после длительного периода ускорения сохранилась на уровне сентября - 8,9%, сообщает пресс-служба регулятора
 
В структуре самой инфляции наблюдались разнонаправленные тенденции. С одной стороны, зафиксировано замедление продовольственной инфляции в связи с более низким ростом цен на продукты, демонстрировавшие значительный прирост за последний год. С другой - продолжилось ускорение непродовольственной инфляции и инфляции услуг на фоне дальнейшего удорожания энергоресурсов.
 
В октябре месячный рост цен составил 0,7%, годовой уровень инфляции в октябре сохранился на уровне 8,9%. Рост цен на продовольственные товары остается самым высоким среди компонентов (11,3%), однако отмечено замедление роста цен на основные группы товаров, за исключением плодоовощной продукции.
 
Несмотря на сохранение существенного вклада, в октябре замедление темпов роста цен отмечено на масла и жиры, сахар, хлебобулочные изделия и крупы, яйца. Годовой рост цен на мясную продукцию сохранился на прежнем уровне. При этом дальнейший рост стоимости демонстрирует плодоовощная продукция, в частности овощи закрытого грунта.
 
Рост цен на эти продукты по-прежнему связан с ростом издержек производства, в том числе возросшей себестоимостью на фоне высоких цен на зерновые и кормовые культуры, энергоресурсы, а также продолжающимся рекордным удорожанием на мировых продовольственных рынках. Ограничительные меры на отдельных рынках (квоты на кормовые, масличные культуры) направлены на оказание сдерживающего влияния на цены.
 
Непродовольственная годовая инфляция ускорилась в октябре до 7,8% (в сентябре 2021 года - 7,5%). Основной рост цен пришелся на ГСМ и автомобили. Цены на дизельное топливо повысились на 16,6% за месяц, в годовом выражении - рост на 24,4%. Зафиксировано ускорение роста цен на автомобили в результате восстановления спроса, сбоев в поставках и удорожания комплектующих. Годовой рост цен на платные услуги в октябре 2021 года незначительно ускорился до 6,9% (в сентябре 2021 года - 6,8%) на фоне удорожания услуг мобильной связи, ресторанно-гостиничного обслуживания. Кроме того, наблюдалось некоторое удорожание услуг транспорта, в частности на услуги автомобильного и железнодорожного транспорта.
 
Вместе с тем, темп роста тарифов на регулируемые услуги несколько замедлился (5,4%): отмечено снижение цены на отопление и холодную воду в октябре, повышение - на электроэнергию.
 
В октябре отмечен существенный рост на сельхозпродукцию в ответ на рост издержек и сокращение предложения. В этой связи продолжилось дальнейшее удорожание продукции у производителей продуктов питания.
 
В последние месяцы (июль - октябрь) рост цен производителей в обрабатывающей отрасли на продукцию, отпускаемую на внутреннем рынке, продолжил замедление, однако сохраняется на высоких значениях (17,8%, г/г). Вместе с тем цены в области производства продуктов питания продолжили ускорение, темпы роста в годовом выражении достигли 15,5%. В октябре цены продолжили повышаться на мясную продукцию, хлебобулочные и макаронные изделия, муку и крупы. Также значительный рост цен отмечен в обработке кормов для сельхозживотных (с 6,7% до 14%).
 
Кроме того, удорожание зафиксировано на продукты нефтепереработки (бензин, дизель, газ), годовые темпы роста которых достигли в октябре 36%. 
 
В октябре значительно подорожала сельскохозяйственная продукция - на 6,2% за месяц, что стало максимальным приростом за последние девять лет (с ноября 2012 года). В годовом выражении темп роста цен на агропродукцию ускорился до 18%, преимущественно за счет продукции растениеводства на фоне сокращения урожая зерновых, роста цен на мировых рынках и удорожания энергоресурсов. Цены на растительную продукцию продолжили ускорение в последние месяцы, в частности в октябре отмечено удорожание мягкой пшеницы (на 16,7%, г/г), масличных культур (на 30,4%), овощей открытого грунта (картофель, морковь, капуста). В структуре продукции животноводства отмечено удорожание яиц (26,9%). 
 

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