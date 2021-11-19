Сенатор назвал неэффективным использование средств из Нацфонда

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НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Сенатор Мамытбеков в ходе обсуждения проекта бюджета на 2022-2024 годы высказал мнение, что трансферты из Нацфонда в стране направлены не на развитие экономики, а на проедание, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на газету "Казахстанская правда".
По его словам, главный позитив проекта бюджета - усиление его социальной направленности. Так, доля соцрасходов к общему объему затрат в 2022 году составит порядка 51%.
Это отразится на повышении доходов людей и качестве их жизни", - сказал депутат.
Однако, по мнению сенатора, сомнение вызывают источники финансирования социальной сферы.
Вместе с тем весь этот позитив проекта бюджета несколько скрадывается из-за не совсем понятных нюансов бюджетирования. Так, не совсем ясно, почему целевым назначением расходов, финансируемых за счет гарантированного трансферта из Нацфонда, является выплата солидарных пенсий и государственных базовых выплат из республиканского бюджета. Это противоречит Концепции формирования и использования средств Нацфонда, целевое назначение которых - это "обеспечение социального и инфраструктурного развития". То есть трансфертные средства направляются не на развитие, а на проедание", - сказал Мамытбеков.
Также он констатировал факт, что расходы из Нацфонда в первом полугодии превысили поступления в него.
К тому же Счетным комитетом выявлено неэффективное использование средств на 1 трлн тенге. Другими словами, выделяемые из Нацфонда средства не гарантируются от их неэффективного или нецелевого использования", - отметил сенатор.