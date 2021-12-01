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Сбои в поставках электроэнергии стали причиной двукратного сокращения производства нефтегазохимической продукции в Казахстане

30.11.2021, 13:39 29836
Сбои в поставках электроэнергии стали причиной двукратного сокращения производства нефтегазохимической продукции в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Сбои в поставках электроэнергии на АНПЗ стали причиной двукратного сокращения производства нефтегазохимической продукции. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За 10 месяцев текущего года объем производства нефтегазохимической продукции составил 147 тыс. тонн, или 48% к аналогичному периоду прошлого года. План на 2021 год составляет 190 тыс. тонн, или 53% к уровню 2020 года. 
 
Основной причиной недостижения плановых показателей, по словам Мирзагалиева, являются произошедшие сбои в поставках электроэнергии на АНПЗ в январе текущего года, что привели к аварийным остановкам технологических установок в том числе по производству бензола и параксилола. В связи с чем плановый объем производства бензола и параксилола был снижен в 5 раз - с 264 тыс. тонн до 55,3 тыс. тонн.
 
Вместе с тем в 2021 году введены 2 проекта по производству нефтегазохимической продукции: завод по производству октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тыс. тонн в год (стоимость 11 млрд тенге) и завод по производству технических газов мощностью 57 млн кубометров азота и 34 млн кубометров сухого сжатого воздуха.
 
Министр также рассказал, что после завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов наблюдается рост объема производства нефтепродуктов. 
 

За 10 месяцев текущего года объем производства нефтепродуктов составил 11,3 млн тонн, или 109% к аналогичному периоду 2020 года. План производства нефтепродуктов на 2021 год составляет 13,1 млн тонн, или 105% к 2020 году", - сообщил Мирзагалиев.

 
Кроме того, за январь - октябрь производство сжиженного нефтяного газа составило 2,6 млн тонн, или 100,3% к аналогичному периоду 2020 года. В текущем году производство сжиженного нефтяного газа ожидается на уровне 3,2 млн тонн, или 100% к 2020 году. 
 
По информации пресс-службы премьер-министра, более 60% основного потребления сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке приходится на автотранспорт. С 2019 года количество автотранспорта, переведенного на сжиженный газ, к 2021 году выросло в 2,2 раза и достигло более 310 тыс. единиц.
 

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Флаг Казахстана поднят на EXPO 2020 Dubai

01.12.2021, 17:37 1
Флаг Казахстана поднят на EXPO 2020 Dubai
ДУБАЙ. 1 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин, который находится с официальным визитом в ОАЭ, принял участие в мероприятиях в рамках Национального дня Казахстана во всемирной выставке EXPO 2020 Dubai, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На центральной площади ЭКСПО Аль-Васл Плаза в присутствии Мамина и министра по вопросам толерантности и сосуществования, генерального комиссара EXPO 2020 Dubai шейха Нахайана бин Мубарака Аль Нахайана проведена церемония поднятия национального флага Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
 
Глава правительства РК также принял участие в Казахстанском торгово-инвестиционном форуме, собравшем около 100 человек - представителей государственных органов, деловых кругов, национальных холдингов и институтов развития РК и ОАЭ.
 

На сегодняшний день отношения между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами вышли на качественно новый уровень. С 1991 года ОАЭ инвестировали в экономику РК свыше $4 млрд. В Казахстане работают свыше 250 компаний с участием капитала ОАЭ. Несмотря на сохраняющиеся риски в глобальной экономике, сотрудничество между нашими странами продолжает укрепляться", - сказал Мамин на пленарной сессии форума.

 
Глава Правительства отметил, что знаковым событием в двусторонних отношениях стало подписание в октябре текущего года межправительственного соглашения об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики. Документ направлен на реализацию проектов в энергетическом, агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и финансовом секторах национальной экономики РК общим объемом инвестиций более $6 млрд.
 
По итогам форума подписаны соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и суверенным фондом Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), а также инвестиционные документы по строительству в РК солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 4 ГВт. 
 
По информации пресс-службы, в настоящее время эмиратские компании участвуют в реализации 11 крупных инвестиционных проектов в Казахстане общей стоимостью свыше $3,5 млрд.
 
В рамках визита в Дубай премьер-министр РК также ознакомился с цифровой выставкой Центра развития торговой политики QazTrade, посетил тематические павильоны выставки EXPO 2020 Dubai, а также провел переговоры с руководством ведущих компаний ОАЭ.
 
На праздновании Национального дня Казахстана для гостей всемирной выставки на территории Expo состоялся концерт с участием академического фольклорно-этнографического оркестра им. Н.Тлендиева "Отырар сазы", оперной певицы Марии Мудряк, коллектива "Астана балет" и других артистов Казахстана.
 

Работу аэропорта Петропавловска могут приостановить с 10 декабря

01.12.2021, 16:15 28783
Работу аэропорта Петропавловска могут приостановить с 10 декабря
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 1 ДЕКАБРЯ - Авиакомпания QAZAQ AIR накануне сообщила об отмене всех рейсов из аэропорта и в аэропортПетропавловска в связи с приостановлением действия сертификата годности аэропорта. Сегодня в авиакомпании уточнили, что действие сертификата продлено до 10 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Авиационная администрация Казахстана приняла решение приостановить действие сертификата годности аэропорта Петропавловска с 10 декабря 2021 года. Авиакомпания QAZAQ AIR информирует об отмене всех рейсов (IQ437 и IQ438) в период с 10 декабря по 31 декабря 2021 года", - заявили в авиакомпании.

 
Отмечается, что пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения. Если билет был приобретен в Авиакомпании, следует обратиться по электронной почте [email protected] 
 
Вместе с тем в Комитете гражданской авиации сегодня заявили о том, что рейсы в аэропорт и из аэропорта Петропавловска выполняются в штатном режиме.
 

Аэропорт города Петропавловск имеет сертификат годности аэродрома, выданный Авиационной администрацией Казахстана 6 августа 2021 года сроком на 1 год. По итогам проведенной сертификации между эксплуатантом аэродрома и Авиационной администрацией Казахстана составлен План корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий. Аэропортом совместно с акиматом Северо-Казахстанской области принимаются меры по устранению выявленных несоответствий (устранено порядка 70%)", - проинформировали в КГА.

 
Вместе с тем о том, будет ли продолжено выполнение авиарейсов после 10 декабря, в сообщении КГА не говорится.
 

Товарооборот ЕЭК с Вьетнамом за 9 месяцев вырос на 15% - до $5,2 млрд

01.12.2021, 14:42 57835
МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Товарооборот Евразийской экономической комиссии с Вьетнамом за 9 месяцев вырос на 15% - до 5,2 млрд долларов, сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев в ходе встречи с министром промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Зиеном по поводу Соглашения о свободной торговле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В октябре исполнилось пять лет с даты вступления документа в силу. В 2016 - 2020 годы товарооборот Евразийского экономического союза с Вьетнамом увеличился более чем на 40%, а по итогам девяти месяцев 2021 года возрос еще на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,2 млрд долларов", - рассказал Слепнев.

 
В то же время министр подчеркнул, что для дальнейшего сбалансированного роста торговли необходимо добиваться полномасштабного осуществления всех договоренностей, заложенных в соглашении, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
 

Рассчитываем, что увеличению поставок продукции с высокой добавленной стоимостью на вьетнамский рынок будет способствовать, в частности, реализация приоритетных инвестиционных проектов, для которых соглашение создает благоприятные условия", - заявил Слепнев.

 
Министр по торговле ЕЭК также сообщил, что в рамках Соглашения о свободной торговле продолжается работа по созданию электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров. Как ожидается, эта система будет способствовать снижению административных барьеров и развитию торговли между ЕАЭС и Вьетнамом.
 
Кроме того, в ходе встречи был обсужден ряд текущих вопросов взаимодействия. В частности, вопросы поставки удобрений на вьетнамский рынок, а также выполнения Вьетнамом экспортных обязательств в части ряда чувствительных товаров легкой промышленности.
 
В завершение встречи стороны договорились провести в I квартале будущего года заседание Совместного комитета, в задачи которого входит предметное рассмотрение вопросов, связанных с исполнением Соглашения о свободной торговле.
 

Основным содержанием предстоящей встречи можно сделать определение направлений углубленного отраслевого сотрудничества в традиционных и новых сферах", - отметил Слепнев.

 
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) призвал Евразийскую экономическую комиссию ускорить переговорные процессы по торговому сотрудничеству ЕАЭС с другими странами. 
 

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