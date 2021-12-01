Сбои в поставках электроэнергии стали причиной двукратного сокращения производства нефтегазохимической продукции в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Сбои в поставках электроэнергии на АНПЗ стали причиной двукратного сокращения производства нефтегазохимической продукции. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За 10 месяцев текущего года объем производства нефтегазохимической продукции составил 147 тыс. тонн, или 48% к аналогичному периоду прошлого года. План на 2021 год составляет 190 тыс. тонн, или 53% к уровню 2020 года.

Основной причиной недостижения плановых показателей, по словам Мирзагалиева, являются произошедшие сбои в поставках электроэнергии на АНПЗ в январе текущего года, что привели к аварийным остановкам технологических установок в том числе по производству бензола и параксилола. В связи с чем плановый объем производства бензола и параксилола был снижен в 5 раз - с 264 тыс. тонн до 55,3 тыс. тонн.

Вместе с тем в 2021 году введены 2 проекта по производству нефтегазохимической продукции: завод по производству октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тыс. тонн в год (стоимость 11 млрд тенге) и завод по производству технических газов мощностью 57 млн кубометров азота и 34 млн кубометров сухого сжатого воздуха.

Министр также рассказал, что после завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов наблюдается рост объема производства нефтепродуктов.

За 10 месяцев текущего года объем производства нефтепродуктов составил 11,3 млн тонн, или 109% к аналогичному периоду 2020 года. План производства нефтепродуктов на 2021 год составляет 13,1 млн тонн, или 105% к 2020 году", - сообщил Мирзагалиев.

Кроме того, за январь - октябрь производство сжиженного нефтяного газа составило 2,6 млн тонн, или 100,3% к аналогичному периоду 2020 года. В текущем году производство сжиженного нефтяного газа ожидается на уровне 3,2 млн тонн, или 100% к 2020 году.

По информации пресс-службы премьер-министра, более 60% основного потребления сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке приходится на автотранспорт. С 2019 года количество автотранспорта, переведенного на сжиженный газ, к 2021 году выросло в 2,2 раза и достигло более 310 тыс. единиц.