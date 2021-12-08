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Токаев: строительство трансграничных хабов позволит нарастить экспорт Казахстана

07.12.2021, 12:24 41986
Токаев: строительство трансграничных хабов позволит нарастить экспорт Казахстана
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи выступил на торжественной церемонии награждения лауреатов премий президента Республики Казахстан "Алтын сапа" и "Парыз", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе свое выступления глава государства рассказал о развитии современной инфраструктуры для выхода отечественного бизнеса на рынки соседних стран. 
 

Успешно функционирует Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос". В рамках этой работы планируется строительство еще четырех трансграничных хабов: двух - на границе с Россией, по одному - на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном. Это позволит снизить транзакционные издержки, повысить эффективность транспортной логистики и, как итог, нарастить наш экспорт", - сказал Токаев.

 
Обращаясь к участникам церемонии, президент напомнил о том, что в своем послании поставил задачу к 2025 году увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза, а производительность труда - на 30%. По его словам, это весьма серьезные цели, для их достижения есть все возможности, создаются все необходимые условия.
 
В этом контексте Касым-Жомарт Токаев отметил важность скорого принятия закона "О промышленной политике", который позволит обеспечить доступным сырьем отечественные обрабатывающие предприятия.
 
В выступлении также была отмечена важность повышения конкурентоспособности производимых в стране товаров и внедрения современных систем качества.
 

Диагностика бизнес-процессов на предприятиях должна соответствовать глобальным тенденциям в этой сфере. Речь прежде всего о цифровизации и использовании элементов Индустрии 4.0. В этой связи следует поэтапно привести требования конкурса "Алтын сапа" в соответствие с новой моделью Европейского фонда управления качеством (EFQM). Мы должны соответствовать лучшим международным моделям и практикам", - считает Касым-Жомарт Токаев.

 
Наряду с этим глава государства заострил внимание на недостатке квалифицированных специалистов в промышленности, что является одним из сдерживающих факторов индустриализации.
 

К 2025 году мы намерены запустить около 500 индустриальных проектов. Правительству предстоит уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров для этих производств. Сегодня государством оказываются конкретные меры поддержки работодателям. Реализуются такие инструменты помощи молодым специалистам, как обучение на рабочем месте, "контракт поколений" и "первое рабочее место". Государством предусмотрены соответствующие субсидии, однако их недостаточно. Правительству совместно с НПП "Атамекен" следует проработать дополнительные меры стимулирования занятости и повышения квалификации сотрудников", - заявил он.

 
Говоря о вкладе отечественного бизнеса в индустриализацию страны, президент отметил, что за последние 10 лет доля обрабатывающей промышленности в экономике превысила показатель горнодобывающей отрасли и достигла 13%.
 

По всей стране запущено 1500 новых производств. На эти цели вложено более 9 трлн тенге инвестиций, создано более 220 тысяч постоянных рабочих мест. В прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности вырос в три раза и достиг 15,4 млрд долларов. На сегодняшний день переработанная в Казахстане продукция экспортируется в 131 страну", - сказал Токаев.

 
Глава государства также отметил успехи в цифровизации отечественной промышленности, медицинской науке, сообщает Акорда.
 
В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил приверженность казахстанского бизнеса и международных компаний, функционирующих в Казахстане, принципам социальной ответственности. В частности, с их стороны была оказана значительная поддержка системе здравоохранения во время пандемии. Кроме того, участники нынешнего конкурса "Парыз" вложили около 20 млрд тенге в социальные проекты и благотворительные акции. Ими создано семь тысяч новых рабочих мест.
 

Представители бизнеса вносят вклад в процветание страны и повышение благосостояния народа. В этой связи выражаю искреннюю признательность всем предпринимателям. Также хочу высказать благодарность предприятиям, участвовавшим в этих конкурсах. Особо хочу отметить трудовые коллективы. Эти награды - плод многолетней упорной работы", - сказал глава государства.

 
Объявив победителей конкурса, президент поздравил их и выразил надежду, что заслуженные награды придадут серьезный импульс их дальнейшей успешной работе.
 
В этом году лауреатом конкурса "Алтын сапа" в номинации "Лучший индустриальный проект" признано ТОО YDD Corporation (Карагандинская область), а в номинации "Лучший инновационный проект" премия присуждена ТОО "Агрофирма TNK" (Акмолинская область). Обладателями гран-при конкурса "Парыз" стали ТОО "ПО Глобал-Спецодежда" (Актюбинская область) и казахстанский филиал ТОО Karachaganak Petroleum Operating B.V. (Западно-Казахстанская область). Премии победителям вручил премьер-министр Аскар Мамин.
 

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В Казахстане утверждены правила контроля за госзакупками

07.12.2021, 17:51 74683
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - В Казахстане приказом министра финансов РК Жамаубаева Ерулана от 30 ноября 2021 года утверждены правила проведения контроля, осуществляемого централизованной службой по контролю за закупками, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно утвержденным правилам, контроль проводится централизованной службой по контролю за закупками без посещения объекта контроля. Правила определяют порядок проведения контроля, осуществляемого централизованной службой по контролю за закупками, за исключением централизованной службы по контролю за закупками Фонда национального благосостояния.
 
Как отмечается в правилах, объектами контроля являются: 

 - заказчик, организатор закупок, тендерная комиссия (аукционная комиссия), экспертная комиссия по закупкам, эксперт по закупкам;
 
 - потенциальный поставщик, поставщик, а также лица, привлекаемые ими в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, в пределах предмета проводимых закупок;
 
 - оператор информационной системы электронных закупок.
 
Целью контроля закупок является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам контроля закупок и снижение административной нагрузки на объекты контроля.
 
Контроль закупок способом тендера (аукциона), согласно правилам, проводится по следующим направлениям:
 
1) первое направление - со дня объявления тендера (аукциона) до окончания срока приема замечаний в период предварительного обсуждения проекта тендерной документации (аукционной документации) или в течение 10 рабочих дней со дня получения жалобы; в течение десяти календарных дней со дня размещения текста объявления об осуществлении закупок способом тендера, в случае если предварительное обсуждение проекта тендерной документации не осуществляется или в течение 10 рабочих дней со дня получения жалобы;
 
2) второе направление - в течение десяти календарных дней со дня размещения на веб-портале протокола предварительного обсуждения проекта тендерной документации или в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения жалобы;
 
3) третье направление - в течение 7 рабочих дней со дня размещения на веб-портале протокола предварительного допуска;
 
4) четвертое направление - в течение 5 рабочих дней со дня размещения протокола итогов до заключения договора о закупках или в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения жалобы.
 
Полный текст приказа размещен в информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Адилет".
 

Тенге укрепляется по отношению к доллару

07.12.2021, 16:19 86131
Тенге укрепляется по отношению к доллару
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Курс тенге относительно доллара второй день подряд укрепляется, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 434,4 тенге. Нацвалюта усилилась на 1,33 пункта, сообщает orda.kz.
 

На 11:00 по времени Нур-Султана цена февральского фьючерса нефти марки Brent составила 73,6 доллара за баррель (+0,79%), а январского фьючерса марки WTI - 70,2 доллара (+1,02%)", - пишет издание.

 
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе для стабилизации курса тенге Нацбанк потратил 64 млн долларов за один день. По мнению зампреда Нацбанка Алии Молдабековой, курс тенге ослаб из-за обвала цен на нефть и дефицита иностранной валюты, который появился после праздника. Зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова указала, что объём торгов 2 декабря парой тенге/доллар на бирже достиг 292 млн долларов. Это рекордный уровень с апреля 2020 года.
 

С начала года Национальный банк обменял свыше двух тыс. поврежденных банкнот

07.12.2021, 15:31 95095
С начала года Национальный банк обменял свыше двух тыс. поврежденных банкнот
Фото: kaznet.me
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - С начала года Национальный банк обменял 2542 поврежденные банкноты. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В филиалы Национального банка Казахстана на экспертизу поступают поврежденные банкноты: отсыревшие, обгоревшие и порванные. Все эти банкноты собираются по фрагментам и восстанавливаются. С начала года НБК обменял 2542 банкноты из принятых 3079 сомнительных купюр и монет", - сообщил начальник управления экспертизы банкнот и монет Национального банка Казахстана Аскат Мукамадиев.

 
По его словам, если банкнота сохранила более 50% от своей величины, то ее можно сдать в филиалы НБК на экспертизу для установления ее подлинности и платежности. 
 

Для этого вам необходимо аккуратно собрать все оставшиеся фрагменты поврежденной купюры. Ни в коем случае не доставайте их из конверта, кошелька или другой упаковки, в которой они хранились. Иначе банкноты могут пострадать еще больше и установить их подлинность и номинал будет сложнее. Испорченные деньги нужно обернуть чем-то мягким и положить в коробку для максимального сохранения площади пострадавших банкнот. После этого их необходимо отнести в территориальный филиал Национального Банка для проведения экспертизы. Подлинные купюры, сохранившие необходимую для обмена площадь, обменяют на новые. Проверка будет бесплатной, но может занять существенное время. Если банкнота сохранила не менее 70% от своей величины и знаки (письменные или цифровые), обозначающие их номинал и имеющие незначительные повреждения (если они не препятствуют определению подлинности банкнот), то она подлежит безусловному обмену на годную к обращению купюру. Эти банкноты можно обменять во всех банках второго уровня, филиалах НБК и в АО "Казпочта", - сообщил Мукамадиев.

 
Также в Нацбанке отметили, что БВУ вправе устанавливать комиссию за оказание данной услуги согласно внутренним нормативным документам.
 
 

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