В Нацбанке объяснили причины роста тарифов на комуслуги

Чернявский отметил, что регулируемые коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение) занимают значительную долю в формировании индекса потребительских цен. Так, 2021 году их доля в структуре потребительской корзины составила 6%.
Соответственно, динамика тарифов оказывает как существенное прямое влияние на инфляцию, так и косвенное - через удорожание себестоимости производимых товаров и услуг", - пояснил специалист.
Он рассказал, что в 2018-2019 годах в Казахстане было зафиксировано максимальное в современной истории снижение тарифов на коммунальные услуги, которое не было заложено в долгосрочных тарифных планах. Это, разъяснил Чернявский, позволило достигнуть исторически минимального роста цен на услуги, что оказывало дезинфляционное влияние на общую инфляцию.
Однако одномоментное снижение цен на регулируемые услуги и сохранение их на низком уровне создает риски отложенной инфляции, то есть неизбежного и зачастую неожиданного повышения тарифов в среднесрочной перспективе", - пояснил представитель Нацбанка.
В настоящее время, по его словам, наблюдаются последствия несбалансированной политики формирования тарифов. Результатом административного снижения тарифов регулируемых услуг, имевшего место в период с относительно стабильным инфляционным фоном и благоприятной экономической конъюнктурой, явилось снижение рентабельности естественных монополистов. Это в последующем вынудило регулирующие госорганы повысить предельные тарифы. В ноябре текущего года тарифы выросли на 3,1% в годовом выражении - наибольший скачок наблюдался в электроэнергии (8,6%) и газоснабжении (5,5%).
Одномоментный существенный рост предельных тарифов, учитывающий предыдущую недополученную прибыль, оказывает существенное проинфляционное давление в экономике и повышает волатильность инфляции. При этом ситуация усугубляется реализацией последствий коронакризиса, а именно глобальной инфляцией и последствиями ослабления тенге", - объяснил Чернявский.
Отложенный рост тарифов и цен, в свою очередь, периодически препятствует устойчивому формированию инфляции в пределах установленного целевого коридора, снижая эффективность проводимой политики НБ РК, сказал он.
Этот важный вопрос поднимается в рамках Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года. Национальный Банк считает, что в целях обеспечения обновления основных средств и минимизации последствий от одномоментного скачка цен следует придерживаться установленной предельной величины годового роста цен на тарифы естественных монополистов. Плавный и ожидаемый рост цен на услуги будет способствовать снижению инфляционных ожиданий и замедлению общего уровня инфляции", - заключил эксперт.