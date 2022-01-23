ЕАЭС согласовал ряд вопросов функционирования общего электроэнергетического рынка

МОСКВА. 22 ЯНВАРЯ - Представители государств Евразийского экономического союза согласовали ряд вопросов функционирования общего электроэнергетического рынка стран-участниц союза, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания консультативного комитета по электроэнергетике под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбека Асанбекова было выработано единое понимание коммерческого учета электрической энергии на общем электроэнергетическом рынке (ОЭР) ЕАЭС.

В отличие от национальных рынков, где электроэнергия учитывается в точках непосредственного ее производства и потребления, на общем рынке количество принятой (переданной) электрической энергии будут измеряться на межгосударственных линиях электропередачи и служить основанием для определения фактических значений сальдо-перетоков электрической энергии между сопредельными государствами-членами", - говорится в сообщении ЕЭК.

Такое понимание учета позволило также договориться о том, что отклонения фактических почасовых объемов производства и потребления субъектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков от плановых значений, в том числе с учетом сделок на ОЭР ЕАЭС, подлежат компенсации этими субъектами на внутреннем оптовом электроэнергетическом рынке в соответствии с законодательством государства-члена.

Стороны согласились с возможностью использования разных систем финансовых расчетов для разных видов централизованной торговли электроэнергией на ОЭР ЕАЭС и на разных этапах его развития.

Отмечается, что участники мероприятия согласовали условие, при котором организация, уполномоченная на внеторговую межгосударственную передачу электроэнергии, вправе отказаться от заключения договора.

Также в ходе заседания члены консультативного комитета по электроэнергетике поручили экспертам подкомитета по формированию ОЭР ЕАЭС более детально проработать вопросы регистрации свободных двусторонних договоров, а также определения и урегулирования отклонений фактических сальдо-перетоков электрической энергии от плановых значений на ОЭР ЕАЭС.

Необходимость урегулирования этих вопросов возникла в связи с разработкой проектов правил взаимной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза и правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности)", - пояснили в пресс-службе.

Эти документы, наряду с правилами определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений и правилами информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС, будут регулировать его функционирование.

Правила должны быть утверждены Евразийским межправительственным советом в 2022 и 2023 годах, а вступить в силу не позднее 1 января 2025 года. Именно с момента вступления в силу этих четырех документов начнет функционировать ОЭР ЕАЭС", - заявили в ЕЭК.

Как отметили в пресс-службе комиссии, на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС участники торговли смогут находить своих партнеров из стран евразийской "пятерки" и заключать договоры купли-продажи электроэнергии разными способами.

Предусматривается возможность заключения свободных двусторонних договоров. Этот способ предполагает самостоятельный поиск контрагента и определение с ним условий поставки (цена, объем, график). Вместе с этим планируется организация централизованной (электронной) торговли по срочным контрактам и на сутки вперед на основе биржевых механизмов.