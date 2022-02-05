Будущее расширение Карачаганакского проекта обсудил Смаилов с представителями Chevron

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Необходимо обеспечить своевременный запуск всех реализуемых проектов. Важно проводить качественный мониторинг планового высвобождения и обеспечения занятости работников", - сказал на встрече глава правительства.
Он подчеркнул, что правительство РК уделяет особое внимание развитию Тенгизского месторождения и намерено развивать долгосрочное сотрудничество с компанией "Шеврон".
Джонсон, в свою очередь, поблагодарил правительство РК за обеспечение благоприятного инвестиционного климата и решение возникающих вопросов в ходе реализации проектов в нефтегазовой отрасли.
Шеврон" является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане с активами в трех крупных проектах - Тенгиз (50%), Карачаганак (18%) и Каспийский трубопроводный консорциум (15%).
В 2021 году объем добычи сырой нефти на ТШО составил 26,55 млн тонн. В текущем году планируется добыть 28,73 млн тонн нефти.
Проект планируется завершить в конце 2023 года. Это позволит увеличить объем добычи нефти на 12 млн тонн в год.
Также прорабатывается вопрос обеспечения сырьем ТШО двух крупных газохимических проектов по производству полипропилена (мощностью 500 тыс. тонн в год) и полиэтилена (1,25 млн тонн в год) в Атырауской области.
В октябре прошлого года между Министерством энергетики РК и компанией "Шеврон" подписан меморандум о взаимопонимании по созданию фонда прямых инвестиций в Казахстане объемом 248,5 млн долларов.
Капитализацию фонда составит часть прибыли "Шеврон", полученной в РК.
Средства фонда будут направлены на развитие экономики и местного содержания путем инвестирования в предприятия Казахстана по производству товаров, выполнению работ и предоставлению услуг в нефтегазовой отрасли, охране окружающей среды, а также в сфере информационных и цифровых технологий.
Ранее Смаилов обсудил реализацию совместных инвестпроектов в Казахстане с главой российского ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым.