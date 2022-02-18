В Казахстане не развита эффективная система кредитования АПК - сенатор

НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане не развита эффективная система кредитования АПК, сообщил депутат Ахылбек Куришбаев на заседании сената парламента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В отличии от ведущих аграрных стран, у нас не развита эффективная система кредитования АПК. Так, в прошлом году только 13% сельхозтоваропроизводителей получили удешевлённые кредиты и то только на весенне-полевые работы.При этом, некоторые государственные менеджеры считают, что наше сельское хозяйство якобы занято государственными субсидиями, что не нужно усиливать господдержку АПК", - сообщил в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Ахылбек Куришбаев.
По его словам, в Казахстане все основные нормативные приказы министра сельского хозяйства согласовываются в обязательном порядке с другими министерствами.
В 2020-2021 годах на согласование права субсидирования, регламентов и так далее ушло от 20-30 дней до 7 месяцев. О каком оперативном управлении отраслью можно говорить", - заявил депутат.
Он также отметил, что в аграрных ведомствах США, Канады, Австралии, России, Беларуси в основном состоят госслужащие, имеющие опыт работы в сельскохозяйственном производстве.
У нас же в соответствии с требованиями госслужбы в Минсельхозе могут работать сотрудники, не отличающие пшеницу от ячменя. В указанных странах при министерствах организованы экспертные центры, информационные системы, что позволяет им принимать управленческие решения на уровне проектного менеджмента.
Формула их успеха заключается в опережающем развитии аграрной науки, а мы своими действиями зачастую препятствуем работе наших ученых", - сказал Куришбаев.