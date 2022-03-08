Цены на газ в Европе за час упали на тысячу долларов

МОСКВА. 7 МАРТА - Цены на газ в Европе за час опустились с 3900 долларов за кубометр до 2900, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В начале торгов стоимость апрельских фьючерсов по индексу TTF достигала 2366,8 доллара за тысячу кубометров. Затем цена начала резко подниматься, достигнув в пике 3900 долларов. Это на 79% выше пятничной расчетной стоимости, которая составляла 2170,2 доллара, сообщает РИА Новости

Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре - за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.

Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.