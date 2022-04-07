Казахстан в одностороннем порядке расторгает договоры с украинскими фармпроизводителями

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният на заседании мажилиса в среду сообщила, что Казахстан в одностороннем порядке расторгает заключенные ранее договоры с фармацевтическими заводами Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вопрос о возможных проблемах с бесперебойной поставкой лекарств из-за геополитической ситуации на пленарном заседании мажилиса подняла депутат Зарина Камасова.
Министерство здравоохранения столкнулось с трудностями поставки лекарств с Украины, там закупается более 25 наименований. Другая проблема - это импортозависимость нашего производства от некоторых компонентов и логистики. Вследствие этого идет рост себестоимости изделий", - сказала депутат.
Она отметила, что больницы могут остаться без необходимых медизделий: шприцев, катетеров и др.
В свою очередь глава Минздрава заверила, что необходимые препараты и медизделия закуплены на 94%. На сегодня поставлено 50% от всего объема препаратов на склады "СК-Фармации". До конца июня препараты для лечения пациентов имеются.
Что касается Украины, от всего объема 1,6% - это 25 наименований лекарственных препаратов - поставляли с Украины. В начале года поставщики с Украины поставили лекарственные препараты от 40% до 70% от этого объема. На сегодняшний день заводы закрыты. Мы в одностороннем порядке расторгаем договоры и проводим на оставшиеся объемы конкурсы", - сообщила Гиният, добавив, что конкурсные мероприятия будут закончены до 1 июля.