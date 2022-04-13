Нацбанк РК оказывает содействие "дочкам" российских банков

НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Решением совета директоров АО "НК QazaqGaz" в дочерней компании АО "КазТрансГаз Аймак" на должность генерального директора (председателя правления) назначен Максут Хаким, сообщили в компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Максут Хаким уроженец Павлодарской области. Высшее образование получил в Казахском национальном техническом университете по специальности "Проектирование, строительство и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", затем в Хьюстонском университете по специальности Master of Business Administration.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в должности инженера международной компании Chevron (Хьюстон, США), затем работал в международной компании AGIP KKo (Лондон, Великобритания) в должности инженера и координатора. Работал координатором в компании "Тоталь" (Париж, Франция), коммерческим директором, а после первым заместителем генерального директора ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод".

Занимал должности заместителя генерального директора по капитальному строительству и капитальному ремонту АО "КазТрансОйл", руководителя по развитию АО "КазСтройСервис", исполнительного директора ТОО "Лукойл ЛЦА".

В период с 2019 по 2021 годы занимал должность советника генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", по настоящее время являлся исполнительным директором АО "Пассажирские перевозки".

Также свой опыт применял в производственных нефтегазовых компаниях на территории Республики Казахстан и за рубежом.

АО "КазТрансГаз Аймак" является 100-процентным дочерним предприятием АО "НК QazaqGaz" и занимается поставкой, а также реализацией природного газа потребителям в одиннадцати газифицированных областях и трех городах республиканского значения.