Депутат: тарифы энергопроизводящих организаций являются абсолютно непрозрачными

НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Депутат мажилиса Александр Милютин заявил на заседании палаты о непрозрачности образования тарифов энергопроизводящих компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам мажилисмена, из трех составляющих тарифа на электроэнергию прозрачными являются только тарифы энергопередающих и надбавки энергоснабжающих организаций.

Кроме того, в Казахстане имеет место перекладывание тарифов с одних услуг на другие. К примеру, тарифы ТЭЦ, одновременно производящих тепловую и электрическую энергию, регулируются двумя государственными органами и рассчитываются по разным методикам. В итоге получается, что ряд потребителей электроэнергии вынуждены оплачивать затраты ТЭЦ, связанные с производством тепла, которое они не потребляют", - заявил Милютин в своем депутатском запросе.

Также, по мнению депутата, в стране, по сути, отсутствует декларируемый конкурентный рынок электроэнергии. Почти весь объем производимого в стране электричества реализуется через двусторонние договоры между потребителями и станциями. Такая структура рынка усугубляет дефицит электроэнергии и обусловливает другие негативные моменты.





Например, Согринская ТЭЦ в обход потребителя почти всю производимую электроэнергию поставляет собственной майнинговой криптоферме, получая при этом доходы от рынка мощности", - рассказал Милютин.





Депутат считает, что более целесообразным станет отказ от идеи развития конкуренции на рынке электроэнергии и законодательное наделение единого закупщика функцией по обеспечению единого тарифа на станциях по всей стране.

Депутат просит рассмотреть вопрос передачи функции по утверждению тарифа на тепло и электричество на ТЭЦ в один государственный орган, который будет определять механизм утверждения тарифов, обеспечивающий окупаемость затрат предприятий.