Еще несколько предприятий будут возвращены в госсобственность в РК

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НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Правительством Республики Казахстан принято постановление о некоторых вопросах республиканской собственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Принять предложение ТОО "Темір Триумф" о передаче в республиканскую собственность 100% пакета акций акционерного общества "Центр транспортного сервиса" по договору дарения", - говорится в тексте постановления, размещенном на сайте правительства.
В кабмине отметили, что АО "ЦТС" является балансодержателем свыше 400 железнодорожных подъездных путей в Казахстане. Также по договору дарения ТОО "Integrity Solutions" передаются в республиканскую собственность 50% доли участия в уставном капитале ТОО "Soft Art", осуществляющего деятельность в инфокоммуникационной сфере.
Также частная компания Bridge capital investments limited передает государству 100-процентную долю участия в уставных капиталах ТОО "Акмолит", ТОО "Мархит", ТОО "Топаз-НС", работающих в сферах горнорудной и обрабатывающей промышленности.
Акции АО "ЦТС" и доли участия в уставных капиталах указанных товариществ передаются в оплату размещаемых акций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", - отмечается в постановлении.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.