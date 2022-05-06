Ашимбаев: базовая ставка сдерживает кредитование экономики Казахстана

Сегодня в ходе заседания сената Ашимбаев отметил, что уровень кредитования экономики в РК составляет 25% от ВВП. При этом во многих развивающихся странах этот показатель составляет порядка 60-70%. А в Сингапуре, Корее и ряде европейских стран - 150%.
Мы в последние годы сжимаем кредитование экономики. На это работает и высокая процентная ставка - порядка 14%. Мы понимаем, что это сегодня чуть ли не главный механизм у правительства для сдерживания инфляции. Ну а дальше как? Если внешние риски будут сохраняться, мы с высокой базовой ставкой не сможем развивать нашу экономику. Дальше как нам адаптироваться к этой ситуации?" - сказал спикер.
Он также обратил внимание, что Казахстан уже несколько лет сохраняет высокую базовую ставку. При этом одновременно рассматривается вопрос субсидирования процентной ставки для бизнеса из республиканского бюджета.
С одной стороны - банки не кредитуют экономику или кредитуют по высокой процентной ставке. С другой стороны, мы берем государственные деньги и субсидируем процентную ставку для МСБ. Только по линии фонда "Даму" 170 млрд тенге в этом году выделяем. Крупный бизнес субсидируется де-факто через Банк развития Казахстана. Таким образом, получается, мы держим высокую процентную ставку, одновременно идут расходы из госбюджета на то, чтобы уменьшить эту процентную ставку. Мы в каком-то замкнутом кругу оказываемся. Самое любопытное, похоже, что эта ситуация устраивает и соответствующие государственные органы, и банки второго уровня. Меньше риски, меньше ответственности", - подчеркнул Ашимбаев.