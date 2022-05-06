Ашимбаев: базовая ставка сдерживает кредитование экономики Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Приказом исполняющего обязанности министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 29 апреля 2022 года № 138 утверждены базовые ставки и коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приказ опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов РК. Он вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.





Базовая ставка и коэффициенты утилизационного платежа

в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники

Виды и категории транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники Базовая ставка Коэффициент 1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов, снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой 50 МРП 0 С рабочим объемом двигателя: До 1 000 см3 50 МРП 1,5 От 1 001 см3 до 2 000 см3 50 МРП 3,5 От 2 001 см3 до 3 000 см3 50 МРП 5 Свыше 3 001 см3 50 МРП 11,5 2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории «X») С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой 50 МРП 0 Полной (технически допустимой максимальной) массой: До 2,5 тонн 50 МРП 3,5 От 2,501 тонн до 3,5 тонн 50 МРП 7,5 От 3,501 тонн до 5 тонн 50 МРП 7,5 От 5,01 тонн до 8 тонн 50 МРП 8 От 8,01 тонн до 12 тонн 50 МРП 9,5 От 12,01 тонн до 20 тонн, кроме седельных тягачей 50 МРП 10,5 От 20,01 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей 50 МРП 20,5 Седельные тягачи от 12 тонн до 50 тонн* 50 МРП 11 3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8702 С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой 50 МРП 0 С рабочим объемом двигателя: До 2 500 см3 50 МРП 4 От 2 501 см3 до 5 000 см3 50 МРП 8 От 5 001 см3до 10 000 см3 50 МРП 10,5 Свыше 10 001 см3 50 МРП 13,5 4. Тракторы С номинальной мощностью двигателя: До 60 л.с. 50 МРП 2 От 61 л.с. до 130 л.с. 50 МРП 5,5 От 131 л.с. до 220 л.с. 50 МРП 17 От 221 л.с. до 340 л.с. 50 МРП 29 От 341 л.с. до 380 л.с. 50 МРП 29 Свыше 380 л.с. 50 МРП 40 5. Комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные С номинальной мощностью двигателя: До 160 л.с. 50 МРП 9 От 161 л.с. до 220 л.с. 50 МРП 23 От 221 л.с. до 255 л.с. 50 МРП 32 От 256 л.с. до 325 л.с. 50 МРП 38 От 326 л.с. до 400 л.с. 50 МРП 38 Свыше 400 л.с. 50 МРП 45

Ставки утилизационного платежа можно посмотреть здесь



