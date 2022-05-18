Посевные площади кормовых культур увеличат в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - В ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что главным сдерживающим фактором ускоренного развития животноводства и повышения его продуктивности в стране является недостаточная кормовая база, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Несмотря на принимаемые меры, на сегодняшний день обеспеченность грубыми кормами составляет 80%, сочными кормами - 40%, концентрированными кормами - 50%, хотя общеизвестно, что для стабильного развития животноводства помимо полной обеспеченности должен быть еще и страховой запас кормов. Кроме того, существуют проблемы и с продуктивностью пастбищных угодий из-за их интенсивного использования без соответствующей работы по улучшению", - рассказал глава МСХ.

В целях решения проблемы кормовой базы в прошлом году Министерством была разработана дорожная карта по развитию отрасли кормопроизводства на 2022 - 2025 годы.

Однако на местах все еще нет системной работы по реализации указанных в ней мероприятий, продолжается процесс развития животноводства без учета кормовой базы. Считаем, что государственная поддержка субъектов животноводства, работающих без гарантированной кормовой базы, нецелесообразна", - заявил министр.

Кроме того, продолжил Карашукеев, существующие перекосы в государственной поддержке животноводства, в частности излишняя сосредоточенность субсидирования на селекционно-племенной работе с ее высокой коррупциогенностью, на фоне отсутствия обязательств и мотивации хозяйств по поставке мясного контингента откормплощадкам и мясоперерабатывающим предприятиям привела к тому, что последние сегодня оказались загруженными только наполовину.

И, как результат, вместо высокотехнологичного промышленного откорма и убоя скота стал процветать подворный откорм и убой с соответствующими потерями добавленной стоимости и налоговых поступлений от животноводства, ухудшениями эпизоотической ситуации на местах", - пояснил он.

И еще одна проблема, по его словам, - это дефицит специалистов. В настоящее время на местах помимо ветеринаров ощущается острая нехватка зоотехников-технологов и зоотехников-селекционеров, в том числе и в промышленном птицеводстве. К тому же продолжает оставаться острой проблема закрепления молодых специалистов на местах.

Карашукеев проинформировал, что для повышения стабильности и устойчивости развития животноводства будут приняты следующие меры:

Первое. Обеспечение исполнения всех запланированных мероприятий, предусмотренных дорожной картой по развитию кормопроизводства.

В рамках мероприятий по совершенствованию механизма субсидирования для получателей субсидий по животноводству будут введены обязательные требования по наличию мощностей по кормопроизводству и кормового поля в севообороте. Считаем, что государственная поддержка субъектов животноводства, работающих без гарантированной кормовой базы, нецелесообразна", - сказал он.

Второе. Будут систематизированы и оптимизированы нынешние многочисленные направления субсидирования согласно рекомендациям контролирующих органов. При этом будут пересмотрены нормативы субсидирования с учетом научно обоснованных норм.

Третье. Предстоит сосредоточить внимание на кадровом обеспечении животноводства квалифицированными специалистами, прежде всего ветеринарами и зоотехниками.

Четвертое. Повысить качество ветеринарного обслуживания животноводства за счет реформирования системы ветеринарии.

Подводя итоги обсуждения, премьер-министр Алихан Смаилов поручил МСХ и акиматам увеличить посевные площади кормовых культур и модернизировать инфраструктуру отгонных пастбищ. Данное направление должно быть обеспечено финансированием в приоритетном порядке.