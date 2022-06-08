КГД: практически каждый грузовой автомобиль везет из Кыргызстана незаявленный товар

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ТАРАЗ. 7 ИЮНЯ - Представители Евразийской экономической комиссии посетили казахстанско-кыргызскую границу в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи казахстанская сторона непосредственно на автомобильных пунктах пропуска "Кордай" и "Карасу" ознакомила участников с бизнес-процессами по мониторингу перемещения товаров, продемонстрировала принцип работы применяемых информационных систем, а также контроля посредством инспекционно-досмотровых комплексов.

Участники встречи отметили, что время прохождения одного грузового автотранспортного средства на казахстанском участке границы занимает в среднем не более 20 минут и не приводит к скоплению автотранспортных средств.

Также казахстанская сторона наглядно продемонстрировала процесс проведения тематических налоговых проверок на территории Республики Казахстан, в ходе которых практически в каждом грузовом автотранспортном средстве выявлены незаявленные товары, в том числе и брендовые", - отметили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

В свою очередь участники встречи удостоверились, что проверки проводятся в строгом соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

В ходе рабочей встречи казахстанской стороной представлена презентация по проводимым мерам контроля, фактам нарушений и исполнению достигнутых договоренностей с Кыргызской Республикой.

По итогам рабочей встречи стороны отметили плодотворную работу участников встречи и выразили надежду на дальнейшее совместное успешное сотрудничество.



