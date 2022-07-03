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Председатель правления "Казатомпром" покидает пост

02.07.2022, 13:41 7296
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Мажит Шарипов покидает пост председателя правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" с 4 июля 2022 года по собственному желанию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Исполнять обязанности председателя правления на период подбора советом директоров компании кандидатуры на данную должность будет Ержан Муканов, в настоящее время занимающий пост главного директора по производству Казатомпрома, сообщает пресс-служба нацкомпании.
 

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Повышение предельной оптовой цены на сжиженный газ не повлияет на ценообразование в розничной торговле

01.07.2022, 17:29 15511
Повышение предельной оптовой цены на сжиженный газ не повлияет на ценообразование в розничной торговле
Фото: astana-akshamy.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Повышение оптовых цен на сжиженный газ на 20% в первую очередь направлено на поддержку производства сжиженного газа заводами и не повлияет на ценообразование в розничной торговле, сообщили в Министерстве энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве напомнили, что с сегодняшнего дня вступил в силу приказ об утверждении предельной оптовой цены сжиженного нефтяного газа (СНГ) на уровне 33 600 тенге за тонну. В переводе на литры цена составляет 19,7 тенге за литр. 
 
С начала года оптовая цена составляла 28 тысяч тенге за тонну и 16 тенге за литр.
 

Мера позволит обеспечить частичное справедливое распределение доходов между производителями и реализаторами сжиженного газа и стимулировать заводы к производству сжиженного газа, так как при текущей оптовой цене основная доля прибыли остается у субъектов рынка, которые занимаются розничной реализацией сжиженного газа, а заводы-производители работают в убыток", - заявили в Минэнерго.

 
В ведомстве подчеркнули, что розничные цены СНГ для конечных потребителей повышаться не будут и останутся на прежнем уровне. Приказ будет действовать до 1 января 2023 года. Соответствующую работу проводит Агентство по защите и развитию конкуренции РК.
 

В Казахстане увеличили максимальные ставки по сберегательным вкладам

01.07.2022, 14:25 18066
В Казахстане увеличили максимальные ставки по сберегательным вкладам
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов увеличил максимальные ставки по сберегательным вкладам на август 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев ставки выросли на 0,5 процентного пункта и 1,0 процентного пункта соответственно, по сберегательным депозитам на 12 месяцев - на 0,1 процентного пункта и на 24 месяца - на 0,2 процентного пункта", - сообщили в КФГД. 

kdif.kz
Отмечается, что по остальным видам депозитов максимальные ставки остались без изменений.
 

В Казахстане годовая инфляция по итогам июня составила 14,5%

01.07.2022, 13:19 19226
В Казахстане годовая инфляция по итогам июня составила 14,5%
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В Казахстане в июне инфляция в годовом исчислении составила 14,5%, за месяц - 1,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на продовольственные товары в июне 2022 года по сравнению с июнем прошлого года повысились на 19,2%, на непродовольственные товары выросли на 13,2%, платные услуги - на 9,2%", - сообщает Бюро национальной статистики.

 
По данным бюро, на продовольственном рынке наибольшее повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар-песок - 78,7%, капусту - 72,4%, лук репчатый - 69,3%. Снижение цен наблюдалось на картофель - на 9,8%. 
 
Отмечается, что прирост цен на непродовольственные товары в июне 2022 года составил 13,2%.
 

Уровень цен на товары личного пользования вырос на 23%, моющие и чистящие средства - на 20,8%, бытовые приборы - на 19,7%, строительные материалы - на 18,6%, мебель и предметы домашнего обихода - на 18,2%, автомобили - на 15,1%, посуду - на 13,9%, текстильные изделия - на 10,8%, фармацевтическую продукцию - на 9%", - сообщили в ведомстве. 

Бюро нац статистики
Кроме того, цены на платные услуги за год выросли на 9,2%.
 

Уровень цен на услуги общественного питания вырос на 15,9%, здравоохранения - на 14,7%, санаториев - на 13,7%, организации комплексного отдыха - на 13,2%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 12%, гостиниц - на 5,7%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 4%", - заявили аналитики. 

 
Также сообщается, что в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 7,5%, вывоз мусора - на 2%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 1,4%, а на центральное отопление снизились на 2,3%, горячую воду - на 0,9%.
 

На 13% ослаб тенге в июне

01.07.2022, 11:06 21206
На 13% ослаб тенге в июне
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - По итогам июня курс тенге ослаб до 470,24 тенге за доллар, или на 13,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Национального банка РК, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 115 млн долларов США до 96,4 млн долларов США. Общий объем торгов в июне составил 2,1 млрд долларов США.
 

Несмотря на благоприятные цены на энергоносители, курс национальной валюты слабел на фоне ограниченности предложения валюты и одновременного роста спроса на валюту. Снижение предложения валюты связано с сокращением продаж валюты экспортерам для выплаты налогов, в то время как рост спроса связан с началом выплаты дивидендов", - объяснили эксперты.

 
Поддержку валютному рынку оказывала продажа валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которая составила порядка 480,4 млн долларов США. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за июнь составили 438,3 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 20,7% от общего объема торгов.
 
В ведомстве отметили, что в течение июня на внутреннем валютном рынке Нацбанком не осуществлялись валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.
 

В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках", - добавили в Нацбанке. 

 

На урановом руднике в Туркестанской области выявлены множественные нарушения промбезопасности

01.07.2022, 11:02 21656
На урановом руднике в Туркестанской области выявлены множественные нарушения промбезопасности
Фото: Комитет промбезопасности МЧС РК
ТУРКЕСТАН. 1 ИЮЛЯ - Государственными инспекторами департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Туркестанской области в соответствии с графиком проведения проверок по особому порядку в области промышленной безопасности на первое полугодие 2022 года проведена проверка опасных производственных объектов и опасных технических устройств филиала "Рудник Таукент" ТОО "Казатомпром-SaUran", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основным видом деятельности предприятия является добыча и переработка урансодержащего сырья, уточнили в пресс-службе Комитета промбезопасности МЧС РК.
 

В ходе проверки обследованы 40 объектов (здания и сооружения, оборудование насосной станции, геотехнологический полигон, склад аммиачной селитры и другие). Выявлено 24 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа по статье 298, часть 1, Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - рассказали в ведомстве.

 
В комитете уточнили, что основными нарушениями требований промышленной безопасности являются:
 
- несоблюдение требований промышленной безопасности в соответствии с нормативным актом о производственном контроле в области промышленной безопасности;
 
- непредоставление результатов диагностической экспертизы производственных зданий и технологических сооружений;
 
- неукомплектованность штата работников опасного производственного объекта и другие.
 
По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения, а также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, в том числе "Правил обеспечения промышленной безопасности при геологоразведке, добыче и переработке урана".
 

Возможность прямой покупки нефти НПЗ у недропользователей предлагают в Казахстане

01.07.2022, 09:27 23071
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В правительстве Республики Казахстан прошло очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены предложения Агентства по защите и развитию конкуренции по реформированию ключевых товарных рынков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В целях увеличения числа участников и общего улучшения ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов предложено предусмотреть возможность покупки нефти НПЗ напрямую у недропользователей, внедрить биржевые торги нефтью, увеличить объем торгов нефтепродуктами и др.
 
В части реформирования рынка товарного газа рассмотрены вопросы внедрения биржевых торгов и принятия правил доступа к товарному газу недропользователей, что обеспечит снабженческим организациям прямой и конкурентный доступ к газу, информирует пресс-служба главы кабмина.
 
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики и заинтересованным госорганам дополнительно проанализировать данные подходы с учетом влияния на экономику страны.
 
Также на заседании были рассмотрены меры по демонополизации рынков услуг гражданской авиации, общественного транспорта и финансового рынка. В целом главой правительства поддержаны предложения по увеличению доли биржевых торгов авиатопливом с 10% до 20%, увеличению срока действия в аэропортах режима открытого неба с 3 до 5 лет, внедрения системы перевода текущих счетов клиентов между банками внутри страны и стандарты открытых банковских программных интерфейсов (Open Banking и Open API).
 
Кроме того, на заседании были обсуждены предложения по демонополизации рынков электроэнергии, железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок.
 

Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи

30.06.2022, 19:51 29046
Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - 30 июня состоялось министерское заседание стран - участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстан на заседании представлял вице-министр энергетики Асет Магауов, сообщает пресс-служба МЭ РК. 
 
На заседании обсуждалось выполнение в мае странами обязательств по соглашению. 
 
По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на август на 0,648 млн барр./сут. 
 
Обязательства Казахстана на август составят 1,706 млн барр./сут.
 

Токаев акцентировал внимание на перспективах внедрения и использования блокчейн-технологий и цифровых валют

30.06.2022, 19:35 26486
Токаев акцентировал внимание на перспективах внедрения и использования блокчейн-технологий и цифровых валют
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Под председательством главы государства состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мероприятие началось с обсуждения концепции развития финансового сектора. По данному вопросу выступили заместитель председателя Высшего совета по реформам сэр Сума Чакрабарти и председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, сообщает пресс-служба Акорды
 
Президент в целом одобрил представленные подходы. При этом он акцентировал внимание на перспективах внедрения и использования блокчейн-технологий и цифровых валют центральных банков.
 

Данное направление - не просто "футуристический" взгляд на будущее финансовых систем, а реализуемые проекты. Многие государства уже приступили к физическому тестированию своих цифровых валют. Разрабатываются и создаются экосистемы для их деятельности. Мы должны быть готовы к адаптации наших институтов к новым реалиям", - считает Касым-Жомарт Токаев.

 
Наряду с этим глава государства остановился на задачах по противодействию финансовым пирамидам. Согласно приведенной в выступлении статистике, за первые пять месяцев текущего года такие организации уже завладели имуществом более 17 тысяч вкладчиков на сумму свыше 27 млрд тенге.
 

Считаю необходимым учесть в рамках концепции развития финансового сектора меры, направленные на заблаговременное выявление организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, оперативное реагирование, усиление информирования граждан о признаках финансовых мошенников", - поручил президент.

 
Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал принятие конкретных мер по более активному кредитованию банками реального сектора экономики. Он указал на ряд проблем в этой сфере и поручил финансовым регуляторам предложить конкретные решения.
 
Кроме того, глава государства назвал важной задачей перенаправить инструменты Нацбанка, правительства в сторону стимулирования перетока банковской ликвидности на поддержку предприятий, особенно малого и среднего бизнеса.
 
Большое внимание в ходе заседания было уделено мерам по развитию безопасной атомной и водородной энергетики в стране. О работе в этом направлении доложили министр энергетики Болат Акчулаков и председатель АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.
 
Президент привел данные МАГАТЭ, согласно которым на долю атомной энергетики приходится порядка 10 % мировых электрогенерирующих мощностей, что делает данный сектор четвертым крупнейшим источником электроэнергии после угля (36,7 %), газа (23,5 %) и гидроэнергетики (16 %).
 

Атомная энергетика производит более трети от общего количества низкоуглеродного электричества, сокращая годовые выбросы CO2 примерно на 2 млрд тонн, что равнозначно выбросам 400 млн автомобилей. В то же время в отношении будущего атомной энергетики доля неопределенности, связанной с различными факторами, достаточно высока. Однако очевидно, что в условиях текущего энергетического кризиса и волатильности цен на энергоресурсы вопросы использования "мирного атома" включены в повестку многих правительств. Так, на фоне геополитической напряженности Международное энергетическое агентство призвало страны Европейского союза отложить закрытие всех АЭС", - сказал он.

 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что на текущий момент в мире существует более 440 ядерных реакторов в 32 странах и около 20 стран рассматривают возможность строительства на своей территории АЭС, среди которых помимо Казахстана такие страны, как Чили, Индонезия, Алжир, Филиппины, Эфиопия, Сенегал и другие.
 
Вместе с тем президент считает важным определить шорт-лист поставщиков технологий, где помимо ценовых параметров акцент должен быть сделан на надежности технологий.
 
В продолжение темы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приоритетность повышения образовательной и производственной компетенции.
 

Другими словами, мы должны обеспечить подготовку будущих поколений квалифицированных физиков, атомщиков, инженеров и технических специалистов, создать совершенно новую образовательную и производственную базу", - заявил глава государства.

 
Президент поручил предметно изучить опыт Турции по строительству АЭС "Аккую".
 
Заключительным пунктом повестки дня стал вопрос совершенствования миграционной политики. Докладчиком по этой теме выступила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.
 
Комментируя ее выступление, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности привлечения трудовых мигрантов, которые будут создавать добавленную стоимость с точки зрения развития экономики и интеллектуального потенциала нашей нации.
 

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