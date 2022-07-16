Минэкологии предлагает компенсировать сельхозтоваропроизводителям ущерб от сайгаков

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев предложил рассмотреть вопрос компенсации сельхозтоваропроизводителям ущерба от сайгаков, передает KAZKAHSTAN TODAY.
Необходимо рассмотреть вопрос компенсации сельхозтоваропроизводителям ущерба, наносимого потравой диких животных, в том числе по разработке методики расчета ущерба и механизма финансирования", - сказал Брекешев в ходе заседания правительства.
Кроме того, по его словам, необходимо провести глубокие научные исследования по комплексной оценке экосистем в ареале популяций сайги в Казахстане для эффективного мониторинга и устойчивого управления ее ресурсами.
В этом году Институт зоологии подавал заявку в Министерство науки и высшего образования на проведение исследований в рамках программно-целевого финансирования на 2022-2024 годы. Однако проект был отклонен. В этой связи, Алихан Асханович (Смаилов. - Прим. ред.), просим поручить министерствам науки и высшего образования, финансов рассмотреть возможность выделения финансирования данных исследований с этого года", - отметил он.