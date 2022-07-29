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Более чем в два раза увеличат количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией

28.07.2022, 11:26 18661
Более чем в два раза увеличат количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Авиационные власти Казахстана и Турции договорились увеличить количество разрешенных рейсов между странами более чем в 2 раза, с 40 до 93 рейсов в неделю с каждой стороны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Комитета гражданской авиации РК, с 7 до 14 увеличат рейсы по маршруту Нур-Султан - Стамбул, с 13 до 21 рейса в неделю по маршруту Алматы - Стамбул, а также добавлены новые города для полетов на территории обеих стран. 
 

В целях развития конкуренции и снижения стоимости авиабилетов по инициативе казахстанской стороны установлено обязательное назначение альтернативных вторых авиаперевозчиков на маршрутах между Нур-Султаном, Алматы и Стамбулом, что расширит возможность выбора между авиакомпаниями для пассажиров", - рассказали в ведомстве. 

 
Отмечается, что значительное увеличение количества рейсов между странами также будет способствовать удовлетворению растущего транзитного пассажиропотока через авиахабы Казахстана из стран СНГ в Турцию.
 

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МТИ: запрета на экспорт лука нет

28.07.2022, 19:15 10221
МТИ: запрета на экспорт лука нет
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В ходе заседания Межведомственной комиссии (МВК), состоявшегося 22 июля, рассматривался вопрос роста цен на лук, где отметили, что вопрос о введении запрета на вывоз лука не стоит, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цена на лук в некоторых регионах выросла до 360 тенге. В этой связи на МВК было поручено МСХ РК совместно с Комитетом торговли МТИ РК и акиматам областей разобраться с причинами роста цен. Просим доверять официальным источникам информации", - сообщил официальный представитель МТИ РК Алишер Омирзак.

 

В Нацбанке рассказали о ситуации на финансовом рынке в июне

28.07.2022, 19:10 10621
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В Национальном банке Казахстана рассказали о ситуации на финансовом рынке в июне 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В июне 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 425,41-470,24 тенге за доллар США. На конец июня 2022 года биржевой курс тенге к доллару США составил 470,24 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 13,3%", - проинформировали в пресс-службе Нацбанка. 

 
Сообщается, что общий объем операций по валютной паре тенге - доллар США за месяц составил 12,1 млрд долларов США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже - 2,1 млрд долларов США, объем операций на внебиржевом валютном рынке - 10,0 млрд долларов США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 81,8%, или 8,2 млрд долларов США (в мае 2022 года - 81,5%, или 7,0 млрд долларов США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. 
 
Подчеркивается, что данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. 
 
По данным Нацбанка, в июне 2022 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 91,5 млрд тенге. 
 

По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы снизились в 2,7 раза (в мае 2022 года - 249,7 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (237,0 млрд тенге) объем нетто-покупок снизился в 2,6 раза", - сообщили в пресс-службе. 

 
Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 46,4%, или 42,4 млрд тенге, российских рублей - 16,4%, или 15,0 млрд тенге, евро - 36,7%, или 33,6 млрд тенге. 
 

В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц снизились в 4,9 раза (снижение в 3,6 раза г/г), на покупку российских рублей выросли на 5,7% (снижение в 3,5 раза г/г) и на покупку евро выросли на 31,0% (рост на 15,1% г/г)", - сообщили в Нацбанке. 

 
Валовые международные резервы Национального банка за июнь 2022 года снизились, по предварительным данным, на 2,3%, составив 32,0 млрд долларов США. 
 
Отмечается, что уменьшение золотовалютных резервов произошло за счет оттока клиентских средств с валютных счетов в Национальном банке, а также снижения цены на золото. 
 
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (51,9 млрд долларов США), на конец июня 2022 года составили 83,9 млрд долларов США. 
 
Денежная база в июне 2022 года расширилась на 8,2% и составила 10 688,8 млрд тенге (с начала года сужение на 2,5%). Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 0,8%, до 7 096,5 млрд тенге (с начала года - на 2,2%). 
 
Денежная масса за июнь 2022 года увеличилась на 7,4%, составив 30 423,2 млрд тенге (с начала года - на 1,1%), наличные деньги в обращении увеличились на 6,0%, до 3260,2 млрд тенге (с начала года рост на 8,8%). 
 
Также сообщается, что объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец июня 2022 года составил 27 162,9 млрд тенге, увеличившись за месяц на 7,6% (в годовом выражении рост составил 8,1%). Депозиты юридических лиц увеличились за месяц на 8,2%, до 13 801,2 млрд тенге, депозиты физических лиц выросли на 7,0%, до 13 361,7 млрд тенге. 
 

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 4,5%, до 17 581,2 млрд тенге, в иностранной валюте вырос на 13,9%, до 9581,7 млрд тенге. Уровень долларизации на конец июня 2022 года составил 35,3% (в декабре 2021 года - 36,0%)", - проинформировали в пресс-службе. 

 
Депозиты юридических лиц в национальной валюте в июне 2022 года выросли на 3,2%, до 8715,6 млрд тенге, в иностранной валюте повысились на 18,1%, до 5085,6 млрд тенге (36,8% от депозитов юридических лиц). 
 
Также депозиты физических лиц в тенге увеличились на 5,8%, до 8865,6 млрд тенге, в иностранной валюте повысились на 9,5%, до 4496,1 млрд тенге (33,6% от депозитов физических лиц). 
 
Отмечается, что объем срочных депозитов составил 18 225,8 млрд тенге, увеличившись за месяц на 7,6%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 11 950,0 млрд тенге, в иностранной валюте - 6275,8 млрд тенге. 
 
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в июне 2022 года составила 11,6% (в июне 2021 года - 7,3%), по депозитам физических лиц - 11,4% (8,6%). 
 
Объем кредитования банками экономики на конец июня 2022 года составил 20 050,8 млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,7% (в годовом выражении рост составил 27,5%). Кредитование юридических лиц за месяц выросло на 2,4%, до 8 080,9 млрд тенге, физических лиц - на 2,9%, до 11 969,9 млрд тенге. 
 
По данным Нацбанка, объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 1,9%, до 18 245,9 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 0,1%, физическим лицам выросли на 2,9%. Объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 11,8%, до 1804,9 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 11,9%, физическим лицам - снизились на 5,1%. Удельный вес кредитов в тенге на конец июня 2022 года составил 91,0% (в декабре 2021 года - 89,7%). 
 

Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 2,8%, до 16 599,8 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов - на 2,1%, до 3451,0 млрд тенге. Кредитование субъектов малого предпринимательства за июнь 2022 года выросло на 4,5%, до 4168,1 млрд тенге (51,6% от общего объема кредитов корпоративного сектора)", - сообщили в пресс-службе. 

 
В июне 2022 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 15,8% (в июне 2021 года - 11,6%), физическим лицам - 17,2% (16,6%). 
 
Также сообщается, что по состоянию на 1 июля 2022 года на территории Республики Казахстан функционируют 19 платежных систем, в том числе платежные системы Национального банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек. 
 

За июнь 2022 года через платежные системы Национального банка (межбанковскую систему переводов денег и систему межбанковского клиринга) было проведено 5,2 млн транзакций на сумму 63,3 трлн тенге (по сравнению с маем 2022 года наблюдается увеличение по количеству - 1,1%, по сумме - 20,0%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 234,7 тысячи транзакций на сумму 2,9 трлн тенге", - проинформировали в Нацбанке. 

 
По состоянию на 1 июля 2022 года выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 19 банков и АО "Казпочта". Общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 60,2 млн единиц. Из них в июне 2022 года 50,2% платежных карточек (30,2 млн платежных карточек) были использованы для проведения безналичных операций и (или) операций по снятию наличных денег. 
 
С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за июнь 2022 года проведено 768,7 млн транзакций на сумму 10,8 трлн тенге (по сравнению с маем 2022 года количество транзакций увеличилась на 4,0%, сумма - на 11,0%). Доля безналичных платежных операций по количеству операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составила 97,0% (745,6 млн транзакций). Доля объема безналичных операций за этот же период составила 81,9% (8,8 трлн тенге). 
 
Сообщается, что в июне 2022 года общий объем денег, отправленных через международные системы денежных переводов, составил 0,28 млн переводов на сумму 118,4 млрд тенге. По сравнению с маем 2022 года объем переводов денег увеличился на 7,5%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 93,6% от общего количества (0,26 млн транзакций) и 88,2% от общей суммы (104,4 млрд тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 6,4% от общего количества (0,02 млн транзакций) и 11,8% от общей суммы (14,0 млрд тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,18 млн транзакций на сумму 91,9 млрд тенге. 
 
По данным Нацбанка, пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 июля 2022 года составили 13 384,5 млрд тенге, увеличившись за июнь 2022 года на 613,7 млрд тенге, или на 4,8%. 
 

За июнь 2022 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 505,4 млрд тенге, до 7 246,6 млрд тенге на 1 июля 2022 года. Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июля 2022 года составило 10,9 млн счетов", - сообщили в пресс-службе. 

 
Сумма пенсионных выплат за июнь 2022 года составила 36,7 млрд тенге. 
 
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июля 2022 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (42,6% и 21,4% от общего объема пенсионных активов соответственно).
 
1. Средневзвешенное значение доходности операций однодневного репо с ценными бумагами корзины ГЦБ с отсечением 5% сделок с наименьшей и наибольшей доходностью. 
 
2. ГЦБ в обращении в тенге (без учета ГЦБ в иностранной валюте). 
 
3. Для построения кривой доходности была применена методика определения функции доходности государственных ценных бумаг РК, опубликованная на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.
 

"Сокур Комир" оштрафовано за нарушение правил промышленной безопасности

28.07.2022, 15:34 14521
"Сокур Комир" оштрафовано за нарушение правил промышленной безопасности
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Государственные инспекторы департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Карагандинской области провели проверку опасных производственных объектов и опасных технических устройств ТОО "Сокур Комир". В результате выявлено более 20 нарушений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основной вид деятельности "Сокур Комир" - добыча угля открытым способом.
 

В ходе проверки обследованы 12 объектов (автомобильные дороги, породный отвал и другие). Выявлено 23 нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа по статье 298, часть 1, Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - проинформировали в Комитете промышленной безопасности МЧС.

 
В частности, инспекторы установили, что предохранительный ограждающий вал рабочей площадки местами не соответствует проектной высоте. Не установлена на отвале схема движения автомобилей и транспортных средств. Разгрузочная площадка породного отвала не обозначена с обеих сторон знаками зоны разгрузки и планировки.
 
По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены выявленные нарушения, обсуждены сроки их устранения, а также даны разъяснения требований законодательства в области промышленной безопасности.
 

Казахстан планирует ввести запрет на вывоз каменного угля автомобильным транспортом

28.07.2022, 13:23 16791
Казахстан планирует ввести запрет на вывоз каменного угля автомобильным транспортом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Комитет индустриального развития МИИР РК подготовил проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля". Документ опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 2701)", - говорится в проекте приказа.

 
Как отмечается в пояснительной записке к документу, согласно плану потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2022-2023 годы объем потребления угля составляет порядка 9,6 млн тонн, из-них на коммунально-бытовой сектор - 2,6 млн тонн, население - 7 млн тонн.
 

Вместе с тем в связи с резким похолоданием в сентябре 2021 года в центральных и северных регионах страны резко возрос спрос на уголь. Используя данную ситуацию, недобросовестные перекупщики в пиковый период закупа угля добавляли свои "накрутки" к цене угля, т.е. приобретали по 13 тысяч тенге и перепродавали до 30 тысяч тенге за тонну, что негативно отражалось для населения", - говорится в сообщении.

 
Также были сообщения, что уголь, предназначенный для внутреннего рынока, вывозится на экспорт.
 

Анализ показывает, что экспорт угля в соседние страны увеличился, в частности: в Кыргызскую Республику - на 19%, в Республику Узбекистан - на 30%. В 2021 году экспорт казахстанского угля в Кыргызскую Республику составил 1143 тысячи тонн, из-них на ж/д транспорте вывезено 1020 тысяч тонн (данные КТЖ). Соответственно, автомобильным транспортом в Кыргызскую Республику вывезено 123 тысячи тонн (2050 вагонов) казахстанского угля", - пояснили в МИИР. 

 
В целях исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и энергетической безопасности Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК считает целесообразным введение запрета на вывоз угля автомобильным транспортом в пиковый период, то есть с 1 августа 2022 года на 6 месяцев.
 

С начала года в пользу государства возвращено 904 тысячи гектаров неиспользуемых земель

28.07.2022, 10:00 20371
С начала года в пользу государства возвращено 904 тысячи гектаров неиспользуемых земель
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Усилиями Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан за 6 месяцев 2022 года было возвращено в пользу государства 904 тысячи га земель, неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Рабочей комиссией по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель в данный момент ведется работа по нескольким направлениям параллельно: во всех областях созданы межведомственные группы с привлечением правоохранительных и государственных органов в каждом регионе; принят приказ министра сельского хозяйства, предусматривающий проведение проверок территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами в рамках "массовой угрозы" в отношении 2584 субъектов на площади 7,45 млн гектаров, сообщает пресс-службе правительства. 
 
По информации ведомства, проведена 601 внеплановая проверка в отношении землепользователей на площади 1 млн 517 тысяч гектаров. Еще 57 материалов относительно площади 680,9 тысячи гектаров земель находятся на стадии регистрации в управлениях комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. 
 
В 2021 году зарегистрировано 177 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади 210 тысяч гектаров.
 

Земли, возвращенные в пользу государства, далее распределяются местными исполнительными органами (через акиматы) для передачи в непосредственное пользование представителям аграрного сектора", - добавили в пресс-службе. 

 
Отмечается, что до конца нынешнего года планируется обеспечить возврат еще 5 млн гектаров неиспользуемых сельхозземель. За весь 2021 год было возвращено 430 тысяч гектаров.
 

В Минэнерго прокомментировали аварийное отключение электроэнергии в Атырауской области

28.07.2022, 08:59 22066
АТЫРАУ. 28 ИЮЛЯ - В Министерстве энергетики РК прокомментировали аварийное отключение электроэнергии в Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

27 июля 2022 года в 18.08 по причине неблагоприятных погодных условий в Атырауской области (дождь, гроза, ураганный ветер) одновременно отключились две воздушные линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ, питающие нефтеперекачивающую станцию "Курмангазы" (ВЛ на балансе АО "Каспийский трубопроводный консорциум Казахстана" (КТК-К)). Обнаружены упавшие опоры линий электропередачи. Это привело к ограничениям в энергоснабжении АО "КТК-К" на 16 МВт. Также на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились вводы питающих линий. Отключились линии связи электростанции Karabatan Utility Solution с энергосистемой, в результате чего электростанция снизила генерацию до нуля", - сообщили в ведомстве.

  
По данным АО "KEGOC", противоаварийная автоматика электрических сетей АО "KEGOC" и электростанций на западе Казахстана сработала в штатном режиме с учетом требований по снижению частоты. 
 

Благодаря работе автоматической частотной разгрузки удалось предотвратить полное погашение потребителей Атырауской и Мангистауской областей с сохранением электроснабжения примерно 90% потребителей. В настоящее время проводятся работы по ликвидации технологического нарушения", - говорится в сообщении KEGOC.

 
Как сообщалось ранее, аварийное отключение электроснабжения не повлияло на отгрузку нефти на морском терминале КТК.
 

Механизм льготного лизинга сельхозтехники планируется принять в кратчайшие сроки

28.07.2022, 08:42 22801
Механизм льготного лизинга сельхозтехники планируется принять в кратчайшие сроки
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В Министерстве сельского хозяйства РК 27 июля состоялось совещание под председательством вице-министров сельского хозяйства Абулхаира Тамабека и экологии, геологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой по реализации поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного на расширенном заседании правительства 14 июля, относительно внедрения механизма льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Участники совещания обсудили и согласовали основные подходы механизма льготного лизинга сельхозтехники за счет средств АО "Жасыл Даму". Механизм льготного лизинга сельхозтехники планируется принять в кратчайшие сроки, до начала массовых уборочных работ текущего года. Условия программы будут направлены на стимулирование приобретения сельхозтехники малыми и средними сельхозформированиями", - проинформировали в МСХ.

 
Сообщается, что на данную программу планируется выделить порядка 40 млрд тенге. Финансирование будет осуществляться дочерними организациями АО "НУХ "Байтерек".
 
В совещании также приняли участие представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО "НУХ "Байтерек", АО "Фонд развития промышленности", АО "КазАгроФинанс", АО "Жасыл Даму" и Ассоциации союзов фермеров Казахстана.
 
Ранее глава Ассоциации фермеров РК обратился к Токаеву с просьбой запустить льготный лизинг сельхозтехники.
 

Аварийное отключение электроснабжения не повлияло на отгрузку нефти на морском терминале КТК

28.07.2022, 08:23 19616
Аварийное отключение электроснабжения не повлияло на отгрузку нефти на морском терминале КТК
Фото: ritmeurasia.org
АТЫРАУ. 28 ИЮЛЯ - Аварийное отключение от электроснабжения не повлияло на отгрузку нефти на морском терминале КТК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате неблагоприятных погодных условий в Атырауской области Республики Казахстан (дождь, гроза, ураганный ветер) и падения нескольких опор воздушных линий электропередачи (ВЛ) 220кВ были отключены от электроснабжения объекты АО "КТК-К" на территории Республики: НПС "Курмангазы" и НПС "Исатай". По состоянию на 27 июля 2022 года инцидент не повлиял на выполнение графика отгрузки текущего месяца. Отгрузка нефти на морском терминале КТК в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе КТК.

 
Сообщается, что питание основного оборудования станций осуществляется от резервных источников, угроза создания аварийной ситуации на объектах отсутствует. При этом запуск насосного оборудования в текущих условиях технологически невозможен.
 

В настоящее время ремонтные бригады АО "КТК-К" и соответствующие службы Республики Казахстан проводят работы по ликвидации технологического нарушения. О выходе на штатные режимы работы указанных станций будет сообщено дополнительно", - добавили в консорциуме.

 
Напомним, отключение электроэнергии произошло и на Атырауском НПЗ, в связи с чем на предприятии было приостановлено производство. 
 

27 июля 2022 года в 17.05 и в 17.30 зафиксированы посадки напряжения электроэнергии на Атырауском НПЗ, следствием стало полное отключение электроэнергии из внешних сетей АО "KEGOC" в 17.45. В связи с этим на Атырауском НПЗ произошла практически полная остановка завода, за исключением двух установок - они снабжаются электроэнергией через АО "Атырау-Жарык"... Оценить ущерб, нанесенный в результате аварийной остановки, будет возможно после запуска завода", - сообщили в пресс-службе АНПЗ. 

 
Отмечается, что в настоящее время завод располагает следующими объемами топлива для отгрузки потребителям: 26 тысяч тонн автобензина, 22 тысячи тонн дизельного топлива, 4 тысячи тонн авиакеросина
 

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