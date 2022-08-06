Нарушения при распределении сжиженного газа между субъектами рынка выявили в Жамбылской области

ТАРАЗ. 5 АВГУСТА - На одном из заседаний совета по барьерам при антимонопольном органе по Жамбылской области был поднят вопрос обоснованности распределения объемов сжиженного нефтяного газа между субъектами рынка со стороны управления энергетики и ЖКХ акимата региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Одному субъекту из 17 действующих на этом рынке при распределении сжиженного газа на июнь 2022 года был выделен гораздо больший объем газа, чем полагалось при расчетах, проводимых в соответствии с нормами правил формирования плана поставки сжиженного газа на внутренний рынок страны. В результате данный субъект оказался в привилегированном положении по сравнению с конкурентами", - рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции.
По информации ведомства, в отношении управления энергетики и ЖКХ 8 июля 2022 года направлено уведомление о проведении расчетов в соответствии с правилами формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК и недопущении дальнейших подобных действий.
Уведомление исполнено в полном объеме.