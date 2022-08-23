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Дифференцированные цены на дизтопливо установлены в Казахстане

22.08.2022, 12:25 15791
Дифференцированные цены на дизтопливо установлены в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Сегодня, 22 августа 2022 года, вступил в силу приказ Министерства энергетики Республики Казахстан об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно приказу, цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне: Аи-80 - 89 тенге за литр, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составляют - 187 тенге за литр, в других областях Казахстана - 182 тенге за литр, цена на дизельное топливо - 450 тенге за литр. 
 
Как разъяснили в Минэнерго, приказом установлен лимит на дизельное топливо: при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, - в объеме 100 литров в день по цене 230-260 тенге за литр в зависимости от региона, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов - при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге за в зависимости от региона.
 
Остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр. 
 

Также Министерством энергетики РК совместно с заинтересованными сторонами параллельно прорабатываются вопросы, связанные с определением информационной системы для дальнейшего отслеживания ежесуточных объемов дизельного топлива, реализуемого на автозаправочных станциях (АЗС)", - отметили в ведомстве.

 
Сообщается, что в ближайшее время будут проводиться тестирования систем совместно с представителями АЗС. 
 

Сегодня в качестве одного из возможных вариантов рассматривается "Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов", которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году. В настоящее время АЗС страны уже передают данные по остаткам нефтепродуктов с контрольных приборов учета в режиме реального времени в указанную информационную систему. Согласно постановлению правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1177, оператором указанной информационной системы является АО "Национальные информационные технологии", - рассказали в пресс-службе.

 
В Минэнерго добавили, что, по данным сервиса "Argus рынок Каспия", в странах - членах ЕАЭС стоимость дизельного топлива на 1 августа 2022 года составляла: Армения - 758 тенге за литр; Россия - 446 тенге за литр; Кыргызстан - 412 тенге за литр; Беларусь - 446 тенге за литр.

Премьер-министр поручил Минэнерго принять меры по недопущению дефицита на рынке ГСМ.
 

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Эксперты прогнозируют мировой рост цен на кофе из-за неурожая в Бразилии

22.08.2022, 15:19 11796
Эксперты прогнозируют мировой рост цен на кофе из-за неурожая в Бразилии
Фото: Depositphotos
БРАЗИЛИА. 22 АВГУСТА - Цена на кофе к концу года может серьезно вырасти из-за неурожая в Бразилии, которая является крупнейшим его производителем в мире, передает KAZAKHSTAN TODAY/ 
 

В 2021 году плантации в Бразилии пострадали от засухи, а позже - от мороза. Из-за этого в этом году может быть только половина урожая зерен арабики. Эти прогнозы подтвердили представители кофейного кооператива Minasul, которые заявили, что смогут поставить лишь половину мешков от запланированного объема", - сообщается в публикации The Wall Street Journal, на которую ссылается Gazeta.ru

 
В статье говорится, что спрос на кофе в мире сильно растет уже второй год подряд. Однако его запасы оказались минимальными за последний век. Кроме того, цены на кофе продолжают расти. Например, в феврале 2022 года они достигли максимума за последние 10 лет, составив 2,58 доллара за фунт. Позже цены упали до 2,23 доллара за фунт, но до сих пор остаются высокими, по сравнению с прошлыми показателями за аналогичный период.
 

Двойной сбор при грузовых ж/д перевозках отменят в Казахстане

22.08.2022, 14:59 12476
Двойной сбор при грузовых ж/д перевозках отменят в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Решение отменить двойной сбор при грузовых железнодорожных перевозках принято в ходе совещания по рассмотрению проблемных вопросов бизнеса под председательством заместителя премьер-министра Ерулана Жамаубаева, передает KASZAKHSTAN TODAY.
 
Двойной сбор за одну и ту же операцию со стороны перевозчика выявила НПП "Атамекен" совместно с бизнес-сообществом во время ревизии законодательных актов в сфере железнодорожных перевозок. 
 

Через 48 часов после уведомления к десятикратному штрафу за хранение грузов начисляется также сбор за простой вагонов на станционных путях", - сообщили в палате предпринимателей. 


Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов отметил, что до декабря 2022 года будут внесены соответствующие изменения и дополнения в правила перевозок грузов железнодорожным транспортом.
 
Решение проблемы снизит финансовую нагрузку на отечественных предпринимателей, уверены в НПП "Атамекен". Палата предпринимателей продолжит работу по пересмотру отраслевого законодательства.
 

КТК временно вывел из эксплуатации два ВПУ

22.08.2022, 13:44 13771
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - В связи с обнаруженными повреждениями оборудования двух причальных устройств Каспийский трубопроводный консорциум временно выведет из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В августе 2022 года в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести, информирует пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.
 
В пресс-службе при этом заверили, что угроза населению, флоре и фауне Черного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена.
 

В связи с обнаруженными повреждениями подводного оборудования КТК незамедлительно обратился к производителю ВПУ компании IMODCO и в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS за консультациями по вопросу возможности дальнейшей эксплуатации комплекса ВПУ, предоставив исчерпывающие материалы по обнаруженным дефектам. Данные организации настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести. Классификационное общество ABS, в частности, подчеркнуло, что в зимний период 2021-2022 года наблюдались исключительные сложные гидрометеоусловия, которые, вероятно, могли стать причиной обнаруженных повреждений", - сказано в сообщении. 

 
В компании напоминают, что именно аномальные штормы привели к повреждениям секций плавучих шлангов в марте 2022 года
 
Сообщается, что акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа 2022 года по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно. Погрузочные операции на морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3.
 

Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах", - уточнили в пресс-службе.


Напомним, значительно снизился объем перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск.
 

В Казахстане услуги авиакомпаний подорожали на 27% за год

22.08.2022, 10:50 17296
В Казахстане услуги авиакомпаний подорожали на 27% за год
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - По итогам июля 2022 года в Казахстане цены на услуги авиакомпаний для пассажиров выросли на 26,6% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает finprom.kz, наибольшее удорожание услуг было отмечено в Туркестанской (на 56,8%), Жамбылской (на 46,7%) и Восточно-Казахстанской (на 44,5%) областях. 
 
Отмечается, что в Северо-Казахстанской области цены остались без изменений. Еще в трех регионах услуги подешевели: в Акмолинской области - на 8,7%, в Кызылординской - на 8,8%, в Павлодарской - на 17,7%. 
 
По данным аналитиков, доходы авиакомпаний по итогам января-июля текущего года составили 276,8 млрд тенге против 189,2 млрд тенге годом ранее. 
 

Основная часть доходов - 270,6 млрд тенге - была получена за счет перевозки пассажиров во всех направлениях. Еще 6,2 млрд тенге пришлось на перевозку груза и багажа. Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем составили 3 млрд тенге", - проинформировали эксперты. 

 
Сообщается, что численность перевезенных авиатранспортом за январь-июль 2022 года пассажиров составила 5,8 млн человек - на 12,8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. 
 

Непосредственно в июле текущего года перевезли 1,2 млн человек - на 7,3% больше, чем в июне, и в 2,2 раза больше, чем в январе текущего года. Большая часть пассажироперевозок в региональном разрезе пришлась на Алматы: 4 млн пассажиров, плюс 8,8% за год", - сообщают аналитики. 

 
Груза и багажа воздушным транспортом перевезли 12,7 тысячи тонн - на 36,1% меньше, чем годом ранее. 
 

В Казахстане с начала года сливочное масло подорожало на 15%

22.08.2022, 09:41 18261
В Казахстане с начала года сливочное масло подорожало на 15%
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - В Республике Казахстан с начала года сливочное масло подорожало на 15%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По итогам июля 2022 года цены на несоленое сливочное масло выросли на 1,2% за месяц и на 17% за год. При этом удорожание с начала года составило 14,7%", - информирует energyprom.kz. 

 
По данным аналитиков, средняя по РК розничная стоимость несоленого сливочного масла в июле текущего года достигла 3,3 тысячи тенге за килограмм. В разрезе крупных городов цена варьировалась от 2,7 тысячи тенге в Павлодаре до 4,3 тысячи тенге в Атырау. 
 
С начала года сливочное масло заметнее всего подорожало в Мангистауской области: сразу на 29%. Следом идут Шымкент и Жамбылская область, где удорожание составило 26,7% и 26,4% соответственно. 
 
Отмечается, что меньше всего цены выросли в Нур-Султане (на 3%), Алматы (на 5,6%) и Павлодарской области (на 7,2%). 
 

Производство сливочного масла в РК составило 13,9 тысячи тонн за январь-июль текущего года - на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщают эксперты. 

 
При этом годом ранее рост выпуска в секторе в соответствующем периоде составлял сразу 31,9%. 
 
По данным аналитиков, за январь-май 2022 года отечественные маслозаводы обеспечили спрос на сливочное масло на 71% против 83,6% в прошлом году. Производство в соответствующем периоде сократилось на 12% за год (по сравнению с январем-маем 2021-го). Импорт, напротив, вырос сразу на 83,5% за год, что увеличило долю импортеров на рынке с 16,4% до 29%. 
 
Реализация сливочного масла на внутреннем рынке РК выросла на 19,9%, до 12,5 тысячи тонн за январь-май 2022 года. Экспорт за аналогичный период сократился почти в 4 раза, до незначительных 541,5 тонны. 
 

В Актюбинской области разработан проект третьей нитки газопровода за 43,4 млрд тенге

21.08.2022, 12:46 35751
В Актюбинской области разработан проект третьей нитки газопровода за 43,4 млрд тенге
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 21 АВГУСТА - Акиматом Актюбинской области разработан проект "Строительство 3-й нитки магистрального газопровода-отвода в Актобе" стоимостью в 43,4 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях обеспечения бесперебойным газоснабжением, а также покрытия растущей потребности в газе акиматом Актюбинской области разработана проектно-сметная документация "Строительство 3-й нитки магистрального газопровода-отвода в г. Актобе" от МГ Бухара - Урал, общая стоимость проекта - 43,4 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.

 
На сегодня Актобе обеспечивается газом с двух магистральных газопроводов: Жанажол - Актобе, проектная пропускная способность которого составляет 80 тысяч кубометров в час, при этом фактическая - 100 тысяч кубометров в час, и Бухара - Урал, проектная пропускная способность двух ниток которого составляет 448 тысяч кубометров в час, однако в связи с высоким износом газопровода фактическая пропускная способность составляет 360 тысяч кубометров в час, сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе своего выступления на встрече с населением Актюбинской области.
 
В рамках формирования республиканского бюджета на 2023-2025 годы акиматом области подана заявка на сумму 34,5 млрд тенге. Эта бюджетная заявка рассмотрена и согласно бюджетному законодательству направлена в МФ РК.
 
Кроме того, в настоящее время министерством совместно с АО "НК "QazaqGaz" также рассматривается вопрос строительства второй нитки магистрального газопровода Жанажол - Актобе протяженностью 244 километра. Ориентировочная стоимость проекта 120,3 млрд тенге.
 

Посевы риса в РК сократились на 10%

21.08.2022, 11:11 37066
Посевы риса в РК сократились на 10%
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - В Казахстане посевная площадь риса в этом году сократилась на 10 процентов. В ходе визита министра сельского хозяйства Республики Казахстан Ербола Карашукеева в Кызылординскую область была отмечена необходимость поддержки фермеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2022 году посевная площадь риса в стране составила 87,8 тысячи га, в среднем на 10% ниже прошлого года. Из них 78,6 тысячи га посевов риса, или 89,5%, размещены в Кызылординской области, в Алматинской - 6,8 тысячи га, Жетысуской - 0,9 тысячи га и в Туркестанской области - 1,5 тысячи га", - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

 
В министерстве отметили крайне неблагополучное состояние существующих коллекторно-дренажных систем, таким образом, усиливаются процессы засоления почв и выхода земель из сельскохозяйственного оборота.
 

Сокращение объемов посевов риса и хлопчатника напрямую влияет на социальное и экономическое положение населения региона, считаем целесообразным серьезно подойти к этому вопросу всем ответственным за это государственным органам. Учитывая, что рисовая культура является мелиоративной, защищающей от засоления инженерные планировочные земли, в которые вложены средства государства", - заявил министр сельского хозяйства в ходе визита в Кызылординскую область.

 
Капитальная планировка поверхности рисовых чеков - это одно из наиболее эффективных мероприятий, обеспечивающих прибавку урожайности риса от 10 до 40%. Однако, отмечают в Минсельхозе, многие хозяйствующие субъекты не смогут проводить это дорогостоящее мероприятие.
 
По информации ведомства, фермерам реализуются удешевленные минеральные удобрения, пестициды, по льготной стоимости предоставляются услуги по подаче воды. Кроме того, кредитуется проведение посевных и уборочных работ.
 

В Кызылординской области в прошлом году реализовано 14 инвестпроектов в сфере АПК на сумму 3,4 млрд тенге, работу дополнительно получил 151 человек. До 2025 года запланирована реализация еще 42 на сумму 56,2 млрд тенге. Все это позволит компенсировать дефицит сельхозпродукции в межсезонье и стабилизировать цены на рынках области и столицы, а также позволит создать более 1000 рабочих мест. Также в текущем году на проведение осенних полевых работ в регион выделено порядка 11,6 тысячи тонн дизтоплива по цене на 15-20% ниже рыночной", - информировал Ербол Карашукеев.

 
Несмотря на сокращение посевов риса, Министерство сельского хозяйства не видит причин для беспокойства по вопросу обеспеченности рынка рисом.
 
В 2021 году за вычетом экспортированного риса в республике в наличии имелось 297,7 тысячи тонн риса при ежегодном потреблении 158,6 тысячи тонн. В 2022 году урожай риса шалы прогнозируется на уровне 421,9 тысячи тонн, из которого можно произвести около 211 тысяч тонн рисовой крупы. Важно отметить, что имеющегося в наличии риса и собранного нового урожая будет достаточно для обеспечения потребности населения.
 

Однако, чтобы не допустить деградацию почвы и не усугубить социально-экономическую обстановку в регионе, местным исполнительным органам, а также профильным министерствам необходимо проработать вопрос водного обеспечения посевных площадей риса в будущем", - заключили в МСХ.


Напомним, в Кызылординской области, где сконцентрировано практически все рисоводство страны, дефицит воды привел к сокращению объема посевов риса на 11 тысяч гектаров.
 

Предельную розничную цену на сжиженный газ установили в Актюбинской области

20.08.2022, 18:09 49851
Предельную розничную цену на сжиженный газ установили в Актюбинской области
АКТОБЕ. 20 АВГУСТА - Цена на сжиженный газ в Актюбинской области до конца 2022 года составит 50 тенге за литр, заявил на встрече с населением области министр энергетики Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предельные оптовые цены утверждены на уровне 33 600 тенге за тонну - или 19,7 тенге за литр", - сообщает Минэнерго РК

 
По словам Акчулакова, такие цены установлены для частичного возмещения убытков заводов-производителей. Он считает, что это позволит обеспечить справедливое распределение доходов между производителями и реализаторами сжиженного газа, а также стимулировать заводы к производству. 
 
Глава ведомства подчеркнул, что министерство реконструирует механизм распределения сжиженного газа по областям с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности, чтобы не допустить спекулятивных скачков цен.
 
Одной из таких мер будет разработка правил по определению предельных оптовых цен на сжиженный нефтяной газ заводами-производителями исходя из установленных розничных цен. 
 
Вместе с тем Болат Акчулаков напомнил, что переход на биржу сжиженного нефтяного газа перенесен на 1 января 2023 года.
 
В Минэнерго напомнили, что 20 июля 2022 года внесены изменения в типовые правила биржевой торговли, позволяющие не допускать резких скачков цен при биржевых торгах.
 

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