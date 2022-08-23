Дифференцированные цены на дизтопливо установлены в Казахстане

Согласно приказу, цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне: Аи-80 - 89 тенге за литр, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составляют - 187 тенге за литр, в других областях Казахстана - 182 тенге за литр, цена на дизельное топливо - 450 тенге за литр.
Как разъяснили в Минэнерго, приказом установлен лимит на дизельное топливо: при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, - в объеме 100 литров в день по цене 230-260 тенге за литр в зависимости от региона, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов - при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге за в зависимости от региона.
Остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.
Также Министерством энергетики РК совместно с заинтересованными сторонами параллельно прорабатываются вопросы, связанные с определением информационной системы для дальнейшего отслеживания ежесуточных объемов дизельного топлива, реализуемого на автозаправочных станциях (АЗС)", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что в ближайшее время будут проводиться тестирования систем совместно с представителями АЗС.
Сегодня в качестве одного из возможных вариантов рассматривается "Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов", которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году. В настоящее время АЗС страны уже передают данные по остаткам нефтепродуктов с контрольных приборов учета в режиме реального времени в указанную информационную систему. Согласно постановлению правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1177, оператором указанной информационной системы является АО "Национальные информационные технологии", - рассказали в пресс-службе.
В Минэнерго добавили, что, по данным сервиса "Argus рынок Каспия", в странах - членах ЕАЭС стоимость дизельного топлива на 1 августа 2022 года составляла: Армения - 758 тенге за литр; Россия - 446 тенге за литр; Кыргызстан - 412 тенге за литр; Беларусь - 446 тенге за литр.
Премьер-министр поручил Минэнерго принять меры по недопущению дефицита на рынке ГСМ.