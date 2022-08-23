Дифференцированные цены на дизтопливо установлены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Сегодня, 22 августа 2022 года, вступил в силу приказ Министерства энергетики Республики Казахстан об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно приказу, цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне: Аи-80 - 89 тенге за литр, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составляют - 187 тенге за литр, в других областях Казахстана - 182 тенге за литр, цена на дизельное топливо - 450 тенге за литр.

Как разъяснили в Минэнерго, приказом установлен лимит на дизельное топливо: при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, - в объеме 100 литров в день по цене 230-260 тенге за литр в зависимости от региона, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов - при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге за в зависимости от региона.

Остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

Также Министерством энергетики РК совместно с заинтересованными сторонами параллельно прорабатываются вопросы, связанные с определением информационной системы для дальнейшего отслеживания ежесуточных объемов дизельного топлива, реализуемого на автозаправочных станциях (АЗС)", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что в ближайшее время будут проводиться тестирования систем совместно с представителями АЗС.

Сегодня в качестве одного из возможных вариантов рассматривается "Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов", которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году. В настоящее время АЗС страны уже передают данные по остаткам нефтепродуктов с контрольных приборов учета в режиме реального времени в указанную информационную систему. Согласно постановлению правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1177, оператором указанной информационной системы является АО "Национальные информационные технологии", - рассказали в пресс-службе.

В Минэнерго добавили, что, по данным сервиса "Argus рынок Каспия", в странах - членах ЕАЭС стоимость дизельного топлива на 1 августа 2022 года составляла: Армения - 758 тенге за литр; Россия - 446 тенге за литр; Кыргызстан - 412 тенге за литр; Беларусь - 446 тенге за литр.



