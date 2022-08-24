"Байтерек" подписал сделку со "Сбером" по покупке дочернего банка в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и группа "Сбербанк" подписали сделку купли-продажи всего пакета акций "Сбера" в "Сбербанк Казахстан" (ДБ АО "Сбербанк"), передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сбербанк" принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка. "Сбербанк Казахстан" имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана", - сообщили в пресс-службе "Байтерека".
В холдинге отметили, что, принимая решение о приобретении "Сбербанк Казахстан", "Байтерек" оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана.
В холдинге также сообщили, что банк продолжит выполнять свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.
Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. Профессиональная команда сотрудников "Сбербанк Казахстан", накопившая большой опыт более чем за 15 лет взаимодействия с клиентами на рынке Казахстана, продолжит свою работу", - отметили в пресс-службе.
По информации "Байтерека", стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время.