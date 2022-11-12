Торговля со странами Организации тюркских государств станет легче - КГД

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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан вынес на публичное обсуждение проект постановления правительства "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительствами тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора".
Законопроект размещен на сайте "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 11 ноября 2022 года.
Благодаря соглашению у торговых операторов появится возможность:
- приоритетного таможенного оформления;
- сокращения времени оформления;
- неприменения таможенного досмотра либо его проведения в кратчайшие сроки.
Учитывая, что товарооборот Казахстана со странами Организации тюркских государств увеличился на 41,5% и составил 8,1 млрд долларов США за 8 месяцев текущего года, данное соглашение укрепит экономические взаимоотношения государств.