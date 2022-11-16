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В Минфине назвали регионы и министерства, лидирующие по неосвоению бюджетных средств

15.11.2022, 11:07 21266
В Минфине назвали регионы и министерства, лидирующие по неосвоению бюджетных средств
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая в правительстве с докладом об исполнении государственных финансов за 10 месяцев 2022 года, министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев назвал регионы и министерства, в которых сложилось наибольшее неосвоение бюджетных средств.
 
По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 14,5 трлн тенге. При этом неисполнение составило 295 млрд тенге, из них 17 млрд тенге - экономия, проинформировал Жамаубаев.
 

Не освоено 278 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и просвещения. Основные причины неосвоения: технические проблемы в информационных системах казначейства, длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений", - пояснил глава Минфина.

 
Расходы местных бюджетов составили 8,1 трлн тенге, из них не исполнено - 520 млрд тенге.
 

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн тенге. На 1 ноября им выделено 2,6 трлн тенге. Из них освоено 94,1%. Не исполнено 150 млрд тенге, в том числе экономия - 16 млрд тенге, не освоено - 134 млрд тенге", - сообщил спикер.

 
По его словам, наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.
 

Основные причины неосвоения: корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства", - пояснил министр.

 
В своем докладе министр также отметил, что в последнее время наблюдается представление госучреждениями финансовых документов по исполнению бюджета в последний рабочий день. Так, в первых числах октября в среднем в день было обработано от 30 до 50 тысяч счетов к оплате, а 31 октября - 173,9 тысячи.
 

По техническим причинам имеется большой риск несвоевременной их обработки территориальными органами казначейства. Поэтому центральным и местным госорганам необходимо провести работу по равномерному представлению финансовых документов в территориальные органы казначейства и не оставлять платежи на последний день месяца", - отметил Жамаубаев.

 
Спикер также проинформировал, что за отчетный период камеральным контролем было охвачено более 475 тысяч процедур государственных закупок на сумму порядка 10 трлн тенге.
 

По итогам проверок установлены нарушения по 32 957 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93% (30 652) уведомлений об устранении нарушений", - уточнил он.

 
Также проведено 1999 аудиторских мероприятий.
 

Аудитом охвачено порядка 3,7 трлн тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 304 млрд тенге. Нарушения устранены на 284 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету", - заключил Жамаубаев.

 

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На АЗС Атырауской и Западно-Казахстанской областей поступают дополнительные объемы автогаза - Минэнерго

16.11.2022, 12:53 3086
На АЗС Атырауской и Западно-Казахстанской областей поступают дополнительные объемы автогаза - Минэнерго
Фото: Depositphotos
Уральск. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время Министерством энергетики Казахстан проводятся работы по выделению дополнительных объемов сжиженного нефтяного газа  для обеспечения регионов западного Казахстана (ЗКО и Атырауская область) бесперебойным газом от производителей из соседних регионов, информирует Министерство энергетики Казахстан.
 
По данным ведомства, в Атыраускую область на ноябрь было выделено дополнительно 2108 тонн с ТОО "КазахОйл-Актобе", ТОО "Gas Processing Company" и АО "СНПС-Актобемунайгаз", из них по состоянию на 16 ноября доставлена 521 тонна. В Западно-Казахстанскую область на ноябрь было выделено дополнительно 504 тонны с АО "СНПС-Актобемунайгаз".
 
Достигнута договоренность с ТОО "Жаикмунай" (Уральск) о дополнительном выделении 400 тонн с ежедневной отгрузкой не менее 60 тонн СНГ на обменной основе, которые после выхода Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) на полный режим работы будут возмещены.
 
Также Министерством энергетики РК достигнута договоренность с ТОО "Тенгизшевройл" о выделении дополнительных объемов в ЗКО и Атыраускую область по 1600 тонн СНГ.
 

На сегодняшний день субъекты-реализаторы СНГ проводят законтрактование выделенных Министерством энергетики РК объемов газа с вышеуказанными заводами", - отметили в МЭ.

 
Согласно информации АО "НК "КазМунайГаз", АНПЗ для проведения текущих ремонтных работ на заводе с 7 по 14 ноября прекратил перекачку СНГ в парк хранения.
 

Выход на полный режим работы АНПЗ ожидается 28 ноября, однако принятые меры по поэтапному запуску установок уже с 23 ноября позволят производить 600 тонн в сутки, которые также будут направлены для недопущения нехватки СНГ", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось о возникшем дефиците автогаза на АЗС Атырауской и Западно-Казахстанской областей.
 

Смаилов и глава Skoda Transportation обсудили перспективы создания производства в Казахстане

16.11.2022, 12:29 3876
Смаилов и глава Skoda Transportation обсудили перспективы создания производства в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов и председатель совета директоров компании Skoda Transportation Дидье Пфлегер обсудили перспективы запуска в республике проектов по производству, техническому обслуживанию и модернизации железнодорожного и городского общественного транспорта, сообщает пресс-служба правительства.
 
Смаилов выразил уверенность, что компания сможет реализовать перспективные проекты в РК, учитывая, что для инвесторов предусмотрены различные налоговые и таможенные льготы. В этой связи он предложил рассмотреть вопрос создания производства с высокой локализацией и полным циклом.
 

Правительство Казахстана уделяет отрасли машиностроения особое внимание, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с иностранными партнерами. Также считаем возможным привлечение казахстанских машиностроительных предприятий для реализации совместных проектов", - сказал премьер.

 
Он подчеркнул, что для проработки взаимовыгодного сотрудничества со Skoda Transportation действует специальная рабочая группа с участием всех заинтересованных госорганов и организаций.
 
В свою очередь Дидье Пфлегер отметил, что компания готова выходить на новые рынки, поэтому рассматривает Казахстан в качестве перспективного партнера для локализации и развития своих производств.
 
По итогам встречи стороны договорились продолжить активную работу по разработке взаимовыгодных проектов.
 

Токаев заявил о необходимости диверсификации экономики Алматы

16.11.2022, 10:07 6151
Токаев заявил о необходимости диверсификации экономики Алматы
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с общественностью Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что город попал в так называемую ловушку средних доходов, для выхода их которой необходима глубокая диверсификация экономики.

По словам Токаева, сегодня в Алматы около 70% всех инвестиций приходится только на три отрасли - недвижимость, транспорт и торговлю. Низкая диверсификация экономики приводит к замедлению роста доходов горожан.

Город попал в так называемую ловушку средних доходов, для выхода их которой необходима глубокая диверсификация экономики. Акцент следует сделать на развитии обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативных индустрий", - считает глава государства.


Он подчеркнул необходимость стимулировать конкуренцию, привлекать инвестиции и существенно повысить производительность труда.

В городских условиях развитие обрабатывающей промышленности должно идти с использованием современных экологичных и компактных технологий с высокой автоматизацией и цифровизацией процессов. Следует в полной мере реализовать потенциал индустриальной зоны Алматы и парка инновационных технологий «Алатау». Здесь планируется разместить более тысячи производств с созданием свыше 20 тысяч рабочих мест», - рассказал президент.


В целом основной вклад в положительную динамику вносят обрабатывающая промышленность (рост 13,9%) и инвестиционная активность. С начала года в экономику города привлечено 930 миллиардов частных инвестиций (рост почти 20%). Поступательно развивается предпринимательство - количество субъектов малого и среднего бизнеса с начала года увеличилось на 30%. В этой сфере занята большая часть жителей города.

Токаев поделился, что во многих мегаполисах мира ключевыми двигателями экономического роста являются креативные индустрии.

Сегодня наши талантливые граждане достигают в этой сфере широкой известности за рубежом. Нам нужно создать все условия для их полноценной самореализации именно в нашей стране. Уже сейчас в креативном секторе Казахстана действуют более 19 тысяч компаний. При этом свыше 40% всех IT-компаний страны базируются в Алматы. Мегаполис становится притягательным центром для цифровых номадов. Для реализации творческих инициатив граждан в ближайшее время в городе будут запущены креативные хабы и кластеры. Я поддерживаю идею акимата о создании городского венчурного фонда с первоначальной капитализацией 10 миллиардов тенге. Важно привлечь частные средства для реализации этого проекта", - высказался он.


Президент выразил уверенность, что фонд придаст мощный импульс развитию экосистемы креативных индустрий.



 

Токаев дал старт строительству мультибрендового автозавода в Алматы

15.11.2022, 18:12 14161
Фото: Telegram/БОРТ №1
Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочей поездкой в Алматы, запустил строительство мультибрендового автомобильного завода по производству автомобилей марок Changan, Chery, Haval, сообщает "БОРТ№1".
 

Президенту представили паспорт проекта и презентовали макет будущего завода для производства автомобилей методом мелкоузловой сборки, который планируется открыть в четвертом квартале 2024 года. Его также проинформировали, что площадь производственных помещений составит более 100 тысяч квадратных метров. Для каждого из трех автобрендов планируют построить отдельный цех сварки и сборки", - сообщили в пресс-службе президента.


После ввода в эксплуатацию производственные мощности нового завода составят более 90 тысяч автомобилей в год. Общий объем инвестиций составит более 100 млрд тенге. На предприятии компании Astana Motors будет создано 2200 рабочих мест.

После ознакомления с проектом глава государства поговорил с работниками завода.

Это очень нужный для нашей страны проект. Желаю успеха в его реализации. В этом году во время визита председателя КНР господина Си Цзиньпина в Казахстан в ходе переговоров мы обсудили в том числе и этот проект. Сегодня мы видим результат - началось его осуществление", - сказал президент.


 

Тарифы на транзитную перевозку российского зерна не менялись - КТЖ

15.11.2022, 14:08 17931
Тарифы на транзитную перевозку российского зерна не менялись - КТЖ
Фото: railways.kz
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Тарифные условия на транзитные перевозки продукции российского агропромышленного комплекса  по территории Казахстана последние 4 года остаются неизменными, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
 
При этом, отметили в пресс-службе, объем перевозок зерна из России транзитом по территории Казахстана за 10 месяцев 2022 года вырос на 24% по сравнению к 2021 году.  
 
Ранее сообщалось, что в октябре по сети АО "НК "КТЖ" погружено 1,5 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, из них 1,2 млн тонн в экспортном сообщении. Погрузка зерна составила более 1 млн тонн, рост к 2021 году - на 26%.
 

В Казахстане наблюдаются высокие инфляционные ожидания

15.11.2022, 13:13 19006
В Казахстане наблюдаются высокие инфляционные ожидания
Фото: Depositphotos
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на некоторое замедление месячной инфляции до 1,6% м/м в октябре после значительного роста на 1,8% м/м месяцем ранее, она все еще значительно превышает среднегодовые значения - 0,7% в октябре за последние 5 лет. Наблюдаются высокие инфляционные ожидания. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов в ходе заседания правительства РК.
 

В октябре резко повысились медианные оценки ожидаемой и воспринимаемой населением инфляции до 18,3% и 22% соответственно. Оба показателя достигли своих максимальных значений с 2016 года. Рост инфляционных процессов на фоне высоких инфляционных ожиданий, фискального стимулирования требует продолжения дезинфляционной денежно-кредитной политики", - сказал Берик Шолпанкулов.

 
По его словам, в годовом выражении инфляция достигла 18,8%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 23,1%. Завершилось сезонное удешевление плодоовощной продукции.
 

Непродовольственная инфляция также ускорилась до 17,9%. Наблюдается ускорение роста цен на товары с высокой долей импорта, в том числе на товары личного пользования, бытовые приборы, стройматериалы, медикаменты. При этом в структуре непродовольственных товаров отмечается замедление роста цен на ГСМ и автомобили в результате выхода из расчета высокой базы прошлого года", - сказал заместитель председателя Национального банка РК.

 
Он отметил, что инфляция платных услуг достигла 13,5%. Продолжилось удорожание аренды жилья, повысилась стоимость электроэнергии ввиду роста тарифов у энергопроизводящих компаний.
 
Как отметил премьер-министр РК Алихан Смаилов, инфляция в октябре текущего года ускорилась. Наибольший вклад в этот процесс продолжает вносить рост цен на продовольственные товары.
 

Это говорит о недостаточности принимаемых мер, в первую очередь со стороны акиматов. Регионам необходимо до конца текущего года обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития и обеспечения эффективной реализации задач, поставленных главой государства. До конца года осталось менее двух месяцев. Надо всем приложить усилия для завершения всех проектов и реализации планов, эффективного освоения бюджета", - сказал премьер.

 

С начала года темп роста ВВП Казахстана составил 2,5%

15.11.2022, 10:13 22181
С начала года темп роста ВВП Казахстана составил 2,5%
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-октябре темп роста экономики Казахстана составил 2,5%, заявил на заседании правительства министр национальной экономики РК Алибек Куанытров.
 
По информации Куантырова, рост в реальном секторе с начла года составил 2,8%, а в сфере услуг - 1,6%.
 

Среди отраслей положительный рост демонстрируют сельское хозяйство, информация и связь, строительство, обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт и складирование", - уточнил он.

 
Темп роста инвестиций в основной капитал составил 6,7%.
 

По основным отраслям экономики приток инвестиций вырос в промышленности - на 4,1%, в т.ч. в горнодобывающей промышленности - на 13,7%, а также в сельском хозяйстве - на 7,4%, в операциях с недвижимостью - на 14,7%, в транспорте и складировании - на 8,5%", - проинформировал глава МНЭ.

 
При этом он отметил, что в региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях, а также в городах Алматы и Шымкенте.
 
В январе-сентябре текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 35% и составил 98,4 млрд долларов США. В том числе показатель по экспорту вырос на 47,5% и составил 63,8 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 37,5% до 19,3 млрд долларов США.
 
Импорт товаров за указанный период составил 34,6 млрд долларов США.
 
В целом положительный торговый баланс составил 29,3 млрд долларов США.
 
По словам Куантырова, обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. За январь-октябрь текущего года объем производства вырос на 4,3%.
 
Производство машиностроения выросло на 7,7%. В том числе автомобилестроение увеличилось на 18,3%, производство электрического оборудования - на 12,4%.
 
Рост также наблюдается в следующих отраслях: продукция химической промышленности - 10,6%, легкая промышленность - 7,8%, напитки - 8,9%, пластмассовые изделия - 4%, продукты нефтепереработки - 3,7%, продукты питания - 3,5%.
 
В горнодобывающей промышленности объем производства снизился на 1%. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности - на 17,8%, угля - на 1,6%, добыче металлических руд - на 0,6%.
 
Куантыров отметил, что в отчетном периоде зафиксировано снижение показателей добычи газа - на 1,5%, добычи нефти - на 2,5% и добычи прочих полезных ископаемых - на 9,9%.
 
С начала года объем выполненных строительных работ увеличился на 5%.
 

Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в городе Шымкенте, а также Акмолинской, Кызылординской и Алматинской областях. В январе-октябре введено 11,7 млн квадратных метров жилья, что на 1,1% больше аналогичного периода 2021 года", - проинформировал спикер.

 
При этом он уточнил, что положительный рост зафиксирован в 15 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской, Акмолинской и Алматинской областях, а также в городе Шымкенте. Снижение отмечено в областях Улытау и Абай, Мангистауской, Атырауской областях, а также в городе Астане.
 
В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 8,2%. Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост показали Костанайская, Акмолинская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области.
 

По всем показателям положительный рост отмечается в 7 регионах - в Костанайской, Акмолинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях, а также в городах Алматы и Шымкенте", - резюмировал министр.


Премьер-министр РК Алихан Смаилов, заслушав отчет, акцентировал внимание на необходимости сосредоточиться на работе по сдерживанию роста цен.

Инфляция в октябре текущего года ускорилась. Наибольший вклад в этот процесс продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Это говорит о недостаточности принимаемых мер, в первую очередь со стороны акиматов", - заявил он.

 

На АЗС Уральска возник дефицит автогаза

15.11.2022, 09:52 21496
На АЗС Уральска возник дефицит автогаза
Уральск. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На АЗС Уральска образовались большие очереди, на некоторых заправках автогаз отпускают только по талонам.
 

По состоянию на 2 ноября остатки на газонаполнительных станциях составляют 180 тонн. В рамках утвержденного плана поставка сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок области на ноябрь составляет 3438 тонн. Однако 26 октября ТОО "АНПЗ" уведомило Министерство энергетики о планируемом снижении производства газа на ноябрь. В связи с чем для конечных покупателей (АГЗС, ГНС) объем в рамках плана поставок равномерно будет снижен на 35%", - рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Миржан Нуртазиев.

 
В ноябре в ЗКО планируют поставить 2235 тонн, информирует портал "Мой город".
 

8 ноября в ТОО "АНПЗ" проинформировали о проведении текущего ремонта технологических установок с 7 по 14 ноября. Предварительный срок выхода ТОО "АНПЗ" на полную мощность и начало отгрузок для потребителей ЗКО - 18 ноября", - добавил глава управления.

 
По его словам, Министерство энергетики выделило дополнительный объем с АО "СНПС-Актобемунайгаз" в размере 504 тонны.

Ранее нехватка газа на АЗС возникла в Атырау. В пресс-службе АНПЗ прокомментировали, что завод заранее уведомил о снижении выпуска сжиженного нефтяного газа в период планового ремонта.
 

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