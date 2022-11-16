В Минфине назвали регионы и министерства, лидирующие по неосвоению бюджетных средств

Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая в правительстве с докладом об исполнении государственных финансов за 10 месяцев 2022 года, министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев назвал регионы и министерства, в которых сложилось наибольшее неосвоение бюджетных средств.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 14,5 трлн тенге. При этом неисполнение составило 295 млрд тенге, из них 17 млрд тенге - экономия, проинформировал Жамаубаев.

Не освоено 278 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и просвещения. Основные причины неосвоения: технические проблемы в информационных системах казначейства, длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений", - пояснил глава Минфина.

Расходы местных бюджетов составили 8,1 трлн тенге, из них не исполнено - 520 млрд тенге.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн тенге. На 1 ноября им выделено 2,6 трлн тенге. Из них освоено 94,1%. Не исполнено 150 млрд тенге, в том числе экономия - 16 млрд тенге, не освоено - 134 млрд тенге", - сообщил спикер.

По его словам, наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

Основные причины неосвоения: корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства", - пояснил министр.

В своем докладе министр также отметил, что в последнее время наблюдается представление госучреждениями финансовых документов по исполнению бюджета в последний рабочий день. Так, в первых числах октября в среднем в день было обработано от 30 до 50 тысяч счетов к оплате, а 31 октября - 173,9 тысячи.

По техническим причинам имеется большой риск несвоевременной их обработки территориальными органами казначейства. Поэтому центральным и местным госорганам необходимо провести работу по равномерному представлению финансовых документов в территориальные органы казначейства и не оставлять платежи на последний день месяца", - отметил Жамаубаев.

Спикер также проинформировал, что за отчетный период камеральным контролем было охвачено более 475 тысяч процедур государственных закупок на сумму порядка 10 трлн тенге.

По итогам проверок установлены нарушения по 32 957 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93% (30 652) уведомлений об устранении нарушений", - уточнил он.

Также проведено 1999 аудиторских мероприятий.

Аудитом охвачено порядка 3,7 трлн тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 304 млрд тенге. Нарушения устранены на 284 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету", - заключил Жамаубаев.