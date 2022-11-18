Казахстан примет участие в строительстве трассы "Меридиан"

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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подтвердил намерения участвовать в реализации проекта строительства трассы "Меридиан", сообщил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.
По "Меридиану" мы делаем пока расчеты. Самое главное, что мы ждем пока информацию и сроки организации дороги "Меридиан" по территории Казахстана. Мой коллега из Казахстана подтвердил, что у них также в пятилетнем плане стоит расширение своей дороги с двух до четырех дорог", - цитирует bigasia.ru Марата Хуснуллина.
Он отметил, что если Казахстан действительно будет строить свою часть дороги, то "соответственно, тоже свою часть от Оренбурга до Европы - Западный Китай М-12 расширим и, соответственно, следующий этап - это уже непосредственно "Меридиан". Части трассы на территории РФ, которые войдут в "Меридиан", уже заложены в пятилетний план.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия подписали соглашения в области развития рынка газа и транспортных коридоров.