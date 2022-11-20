Комиссии по демонополизации экономики рассмотрела вопросы передачи в госсобственность некоторых активов

Фото: пресс-служба главы правительства
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное заседание комиссии по демонополизации экономики прошло под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.
В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по защите и развитию конкуренции, фонда "Самрук-Казына" и др.
Участники комиссии рассмотрели вопросы передачи в государственную собственность некоторых активов железнодорожной инфраструктуры, теплоэнергетического комплекса, а также ряда предприятий, связанных с деятельностью нефтеперерабатывающих заводов.
По итогам обсуждения премьер-министр дал поручение проработать все необходимые юридические и организационные меры для реализации принятых комиссией решений.