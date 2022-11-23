Склад с зерном заливает водой в Актюбинской области

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Актобе. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Склад Актюбинской сельскохозяйственной опытной станции, на котором хранится 25% страхового фонда семян, во время дождей заливает водой, а здания, мастерские и научные отделы давно требуют ремонта.

Оборудование устаревшее, ученые вынуждены работать вручную. Молодежь на местах не задерживается, зарплата у ученых низкая, а зачастую ее вообще нет", - сообщает агентство "АПК Новости" .

По его информации, на днях опытную сельхозстанцию посетил аким Актюбинской области. Визит состоялся благодаря тому, что глава республики озаботился продовольственной безопасностью страны и поручил чиновникам обеспечить регионы собственной сельхозпродукцией.

Пресс-служба акима красиво расписала деятельность станции и лишь вскользь упомянула о том, что ученые не располагают базой для инновационного развития и проведения экспериментов в сфере животноводства", - сообщает агентство.

АПК Новости" запросило у сельхозстанции более подробную информацию о состоянии зданий и сооружений, а также о настроении ученых. Председатель правления станции Мурат Калмагамбетов рассказал, что ситуация на станции плачевная.

Нам обязательно нужны новые лаборатории. Только в лабораториях мы можем узнать химический состав того или иного сорта семян. Там мы сможем определить всхожесть семян. Нам нужно современное оборудование. У нас все старое. Сейчас есть очень хорошее оборудование из Европы, России. Мы сейчас вынуждены все делать руками", - рассказал Калмагамбетов.

В очень плохом состоянии находятся и здания-сооружения Актюбинской СХОС. Здание конторы постройки 1965 года требует капитального ремонта, крыша офисного здания находится в аварийном состоянии, требуют ремонта: зернохранилище, машинотракторная мастерская, бокс автогаража, научные отделы, лаборатории недостаточно оснащены современным оборудованием, оргтехникой.

В зерноскладе хранится 25% страхового фонда. Чтобы семена сохранить, у нас должны быть затаренные мешки с табличками с информацией о том, какого года, какой сорт. А у нас что в зерноскладе, в конторе, в этих боксах? Когда идут дожди, у нас все протекает. Да так сильно, что мы как будто находимся в Венеции", - сказал руководитель станции.

По его словам, еще один больной вопрос - это отсутствие зарплаты.

В настоящее время основные направления деятельности станции: растениеводство - селекция и семеноводство основных растениеводческих культур (зерновые, крупяные, масличные, кормовые) и земледелие - севооборот, обработка почвы, сроки и нормы высева.

В силу того что территория АСХОС расположена в черте города, исследования в животноводческой сфере на собственной базе прекращены.

Если бы у нас появились финансы, мы бы занялись дополнительно животноводством. Могли бы заниматься селекционным направлением, охватить КРС, МРС и птицеводство. У нас есть ученые, и мы можем работать", - отметил председатель правления станции.

На данное время штатная численность Актюбинской СХОС составляет 36 человек, из них 15 работников науки, 7 кандидатов сельскохозяйственных наук. Средний возраст ученых составляет 55 лет. По словам главы станции, молодежь очень трудно привлечь к работе.

Молодежь можно привлечь только хорошим соцпакетом и хорошей зарплатой. Без этого в сельское хозяйство молодые люди не идут. У нас работают механизаторы предпенсионного возраста. Молодые, кто был, все ушли, уволились. Зарплата очень низкая. Механизаторы не могут получить зарплату своевременно, только при реализации зерновых, в связи чем идет утечка кадров механизаторов", - отметил Мурат Калмагамбетов.

Ученый сообщил, что финансирование научных исследований в АСХОС ведется из республиканского бюджета на конкурсной основе в рамках "Программно-целевого финансирования", кроме того, согласно закону о науке, из республиканского бюджета выделяются средства для обеспечения инфраструктуры научных исследований, проводимых в АСХОС, но, по словам ученых, этой суммы катастрофически не хватает для покрытия расходов на их проведение.

Актюбинская сельскохозяйственная опытная станция организована более 60 лет назад. С самого начала своей деятельности опытная станция является единственным научным учреждением в Актюбинской области аграрного профиля.