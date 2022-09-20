Административная нагрузка на аграриев в ближайшее время будет снижаться - премьер-министр

АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с сельхозпроизводителями Костанайской области, на которой были обсуждены вопросы переработки и экспорта агропродукции, создания рабочих мест, субсидирования, льготного кредитования, орошения, заготовки кормов и другие, сообщила пресс-служба правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В текущем году в два раза был увеличен объем финансирования сельского хозяйства. Развитие агропромышленного комплекса имеет ключевое значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и укрепления социальной сферы. Мы хотим повысить производительность в отрасли и эффективность от каждого вкладываемого тенге", - сказал премьер-министр.
Алихан Смаилов подчеркнул, что государство продолжит поэтапно расширять поддержку производителей, в том числе с помощью субсидирования и повышения доступности кредитных ресурсов.
Системные вопросы мы на еженедельной основе рассматриваем, решаем те или иные проблемы бизнеса. Министерство сельского хозяйства сейчас пересматривает все требования к предпринимателям в этой сфере, порядка 20% из них будут сокращены. Соответственно, административная нагрузка на бизнес в ближайшее время будет снижаться", - сказал Алихан Смаилов.
В рамках рабочей поездки в Костанайскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил одно из крупнейших в стране предприятий по переработке молока - ТОО "МИЛХ". Компания выпускает более 120 наименований молочной продукции и направляет ее как на внутренний рынок, так и на экспорт в различные регионы Российской Федерации. В перспективе - выход на рынок Китая.
На заводах компании установлено современное высокотехнологичное оборудование. В 2023 году при содействии немецкого партнера планируется запустить новый производственный комплекс по выпуску сыров.
Премьер-министр отметил, что одной из главных задач в АПК является увеличение объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной переработанной продукции, в частности молочной.
Мы должны полностью обеспечивать себя и выходить на зарубежные рынки. В этом направлении имеется огромный потенциал", - сказал Алихан Смаилов.