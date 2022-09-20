Административная нагрузка на аграриев в ближайшее время будет снижаться - премьер-министр

АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Во втором квартале текущего года денежные расходы домохозяйств Казахстана в среднем достигли 774,9 тысячи тенге - на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В структуре денежных расходов домашних хозяйств преобладают потребительские расходы: во втором квартале 2022 года они составили 713,9 тысячи тенге - на 13,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Из них 398,5 тысячи тенге пришлось на продовольственные товары, 182,2 тысячи тенге - на непродовольственные, 133,2 тысячи тенге - на платные услуги. По сравнению со вторым кварталом 2021 года расходы на продовольственные товары выросли на 10,2%, на непродовольственные - на 17,7%, на платные услуги - сразу на 20,1%", - информирует Finprom.kz .

Кроме того, отметили аналитики, во втором квартале 2022 года 45,3 тысячи тенге в среднем на домохозяйство составили расходы на погашение кредита и долга, еще 15,6 тысячи тенге - на материальную помощь родственникам, знакомым, алименты, налоги, платежи и другие выплаты.

Доходы домохозяйств за год выросли на 16,4%, составив во втором квартале 2022 года 819,4 тысячи тенге. Соотношение расходов и доходов в среднем на одно домохозяйство за год сократилось с 96,1% до 94,6%. Разница между доходами и расходами в денежном выражении за год выросла с 27,1 тысячи тенге, до 44,5 тысячи тенге.

В региональном разрезе самые низкие расходы были отмечены в Костанайской (559,2 тысячи тенге в среднем на одно домохозяйство) и Абайской (573,6 тысячи тенге) областях, а также в городе Шымкенте (598,6 тысячи тенге). При этом в Костанайской и Абайской областях расходы составляют лишь 76,5% и 74,9% от доходов соответственно, в то время как в Шымкенте показатели практически равны (соотношение - 99,8%).

Наибольшие расходы пришлись на домохозяйства Алматы (932,4 тысячи тенге), а также Кызылординской (924,8 тысячи тенге) и Улытауской (912,7 тысячи тенге) областей.

Cогласно анализу, в четырех регионах РК расходы домашних хозяйств превышали доходы: в Алматы (на 10,6%), Алматинской области (на 10%), Жетысуской области (на 9,9%) и Туркестанской области (на 5,4%).





Ранее сообщалось, что продукты питания в Казахстане за год подорожали на 20,8%.



