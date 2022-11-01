Система Orphus

Air Astana приостанавливает авиарейсы по ряду направлений

31.10.2022, 11:36 16016
Air Astana приостанавливает авиарейсы по ряду направлений
Фото: Depositphotos
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana приступила к зимней навигации полетов, которая продлится до 25 марта 2023 года. В период зимней навигации Air Astana будет выполнять полеты по 42 направлениям, из них 27 международных и 15 внутренних, сообщает пресс-служба авиакомпании.
 

В зимнем расписании авиакомпании будут приостановлены рейсы на популярные сезонные летние курорты. Рейсы в Бодрум, Батуми, Ираклион и Подгорицу авиакомпания возобновит в весенне-летней навигации 2023 года. Полеты в Тбилиси из Астаны также будут временно приостановлены, а рейсы из Алматы в Тбилиси постепенно сокращены с пяти до трех раз в неделю. Air Astana просит следить за актуальной информацией полетов на официальных страницах авиакомпании", - проинформировали в пресс-службе Air Astana.

 
Вместе с тем в зимнюю навигацию авиакомпания планирует увеличить количество рейсов на некоторые регулярные круглогодичные направления. Так, рейсы из Атырау в Стамбул будут увеличены с двух до трех раз в неделю, из Алматы в Пхукет с трех до семи раз в неделю, из Алматы в Чэнду с двух до пяти, а из Алматы в Дели до прековидного объема - 14 раз в неделю. Также в зимний период будет увеличено количество рейсов на Мальдивы до пяти рейсов в неделю. Из Алматы в Стамбул авиакомпания продолжит выполнять 10 рейсов в неделю, а рейсы из Астаны в Стамбул будут увеличены до 7 рейсов в неделю вместо пяти прошлой зимой.
 
После длительного перерыва из-за пандемии с 30 октября 2022 года авиакомпания возобновила популярный у казахстанских путешественников рейс из Алматы в Бангкок. Рейсы выполняются ежедневно на комфортабельном авиалайнере Airbus A321LR.
 
Кроме того, с января 2023 года авиакомпания планируется запустить регулярные рейсы из Алматы в Медину с частотой два раза в неделю.
 

новости по теме

В развитие области Улытау планируют инвестировать 1,4 триллиона тенге

01.11.2022, 10:47 426
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем инвестиций для реализации комплексного плана развития области Улытау на 5-летний период составляет 1,4 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 124,8 млрд тенге, местного бюджета – 49 млрд тенге, а также частные инвестиции - 1,2 трлн тенге, сообщил на заседании правительства аким региона Берик Абдыгали.
 
Проект комплексного плана включает 126 мероприятий по 9 направлениям, предусматривающие реализацию проектов по различным сферам, проинформировал аким области Улытау.
 
По его словам, основными проблемами региона являются сложная экологическая обстановка, низкое качество питьевой воды, высокая зависимость от градообразующего предприятия, доля налоговых поступлений от которого составляет более 90%, слабая диверсификация экономики, отток населения, в социальной сфере отмечается дефицит кадров в области здравоохранения и образования, высокая изношенность инженерной инфраструктуры свыше 80%, высокая доля аварийного и ветхого жилья, высокий уровень износа дорог порядка 30% и отдаленность от основных транспортных коридоров страны, а также отсутствие возможности выращивания основных видов сельскохозяйственной продукции и плодоовощных культур, что является ключевыми факторами, влияющими на рост цен по основным продуктам питания и сдерживающим элементом развития экономики области.
 
В рамках индустриально-инновационного развития региона запланирован запуск 16 новых проектов с общим объемом инвестиций более 700 млрд тенге, с созданием свыше 3 тысяч рабочих мест.
 

Это: строительство химического завода по выпуску промышленного реагента, нефтеперерабатывающего завода средней мощности, завода по производству черновых медных концентратов путем гидрометаллургической переработки, перерабатывающего комплекса по кучному выщелачиванию золотосодержащих руд и нового сернокислотного цеха на Жезказганском медеплавильном заводе", - проинформировал Абдыгали.

 
По словам главы региона, в сфере агропромышленного комплекса реализация 11 инвестиционных проектов позволит привлечь в регион свыше 8 млрд тенге инвестиций и обеспечит жителей области мясной и молочной продукцией, картофелем и овощами. Планируется создать кормовую базу по производству кормов и кормовых добавок, а также поэтапное увеличение к 2026 году посевных площадей масличных культур до 5 тысяч га.
 
В жилищно-коммунальном хозяйстве необходимо модернизировать 130 километров тепловых сетей и тепловую станцию, построить современное парогазовое оборудование для обеспечения теплом города Сатпаев.
 
Для обеспечения жителей региона питьевой водой будет реконструирован Уйтас-Айдосский водозабор, построены водозабор Кожамсеитского месторождения и водовод до хозяйственно-питьевого очистного сооружения в городе Жезказган, а также водопроводные сети в 12-ти сельских населенных пунктах Жанааркинского и Улытауского района.
 
Всего, по словам спикера, будут построены и реконструированы 300 км сетей водоснабжения и 127 километров водоотведения.
 

На развитие газовой инфраструктуры направлено более 34 млрд тенге, будут газифицированы поселки города Каражал и Жанааркинского района, частный сектор города Сатпаев, село Кенгир города Жезказган", - рассказал аким.

 
По направлениям транспорт и логистика планируются реконструкция и модернизация действующих зданий железнодорожного вокзала и аэропорта в городе Жезказган. Кроме того, будет открыто новое авиасообщение областного центра с городом Шымкент.
 
Также план развития включает меры по решению проблем нехватки дошкольных образовательных и медицинских учреждений, предусматривает строительство и реконструкцию 10 спортивных объектов области Вместе с тем предусмотрены меры направленные на  улучшение экологической ситуации в регионе, в частности, планируется проведение работ по озеленению городов Жезказган и Сатбаев, а также очистке Кенгирского и Жездинского водохранилищ.
 

К 2026 году будет обеспечен рост объема промышленности на 41%, в том числе объем обрабатывающей промышленности на 35%. Объем инвестиции в основной капитал вырастет в 3,7 раза, а выпуск продукции субъектами МСБ в 2,5 раза. Мультипликативным эффектом является создание более 9,5 тыс. рабочих мест и привлечение более 1 трлн тенге частных инвестиций", -подытожил Берик Абдыгали.

 

В октябре тенге укрепился на 1,7% - Нацбанк

01.11.2022, 10:37 1671
В октябре тенге укрепился на 1,7% - Нацбанк
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам октября курс тенге укрепился на 1,7%, до 468,23 тенге за доллар США, проинформировали в Национальном банке Республики Казахстан.

По данным Нацбанка РК, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 91 млн долларов США до 121 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,4 млрд долларов США.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 528,6 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за октябрь составили 362 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 15% от общего объема торгов, не более 30 млн долларов США в день.

При осуществлении операций по продаже валюты из Национального фонда Национальный банк придерживается принципа невмешательства в формирование рыночного тренда и является price-taker. Так, в целях сохранения текущих условий на валютном рынке Национальный банк не выставляет собственные заявки на продажу валюты, а удовлетворяет уже существующие заявки, выставленные участниками рынка. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций из Национального фонда на валютный рынок", - пояснили в ведомстве.


В октябре Национальный банк не проводил валютные интервенции. Кроме того, монетарный регулятор не осуществлял операции по покупке/продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.

По прогнозам экспертов, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

В сентябре тенге ослаб на 0,9%.
 

Смаилов на встрече с главой МИД Германии: Мы видим потенциал по наращиванию сотрудничества

31.10.2022, 15:21 11896
Смаилов на встрече с главой МИД Германии: Мы видим потенциал по наращиванию сотрудничества
Фото: primeminister.kz
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, прибывшей в Казахстан с рабочим визитом, сообщает primeminister.kz.
 
Стороны обсудили вопросы расширения взаимного товарооборота, развития возобновляемых источников энергии и логистической инфраструктуры, инвестиционного сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Смаилов подчеркнул, что Германия является важнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана в Европейском союзе. В этой связи Астана, несмотря на сохраняющиеся негативные факторы в мировой экономике, настроена поддерживать и укреплять высокий уровень взаимодействия с Берлином.
 
Как отметил Алихан Смаилов, в прошлом году объем прямых немецких инвестиций в экономику Казахстана вырос на 25% и превысил $320 млн. Товарооборот между странами в прошлом году также вырос более чем на 6%, составив более $2,2 млрд. При этом последовательный рост сохраняется и в текущем году.
 

Мы видим существенный потенциал по наращиванию инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли", - сказал премьер.

 
По его словам, одним из успешных примеров сотрудничества между странами является планируемый проект по строительству энергетического комплекса по производству "зеленого" водорода с установкой ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 45 ГВт.
 

Это крупнейший на сегодня проект подобного рода в мире, но далеко не предел для Казахстана в данной сфере. Считаю, что наша страна обладает всеми возможностями, чтобы войти в число ведущих центров производства "зеленого" водорода в мировом масштабе", - подчеркнул Смаилов.

 
Он также отметил высокую значимость инициативы немецкой стороны по открытию в Астане офиса водородной дипломатии под эгидой Германского общества международного сотрудничества.
 

Уверен, что он внесет большой вклад в укрепление двустороннего взаимодействия между правительственными и экспертными кругами наших стран в сфере возобновляемых источников энергии", - сказал глава правительства.

 
Он также рассказал главе МИД Германии о масштабной программе глубоких политических и социально-экономических реформ, проводимых в Казахстане по инициативе главы государства.
 
В свою очередь Анналена Бербок отметила значительный прогресс, достигнутый Казахстаном за последние годы в экономической и общественно-политической сферах.
 
Она подчеркнула, что у Казахстана и Германии есть большой потенциал по дальнейшему развитию экономического взаимодействия по многим направлениям, в том числе в энергетике и промышленности.
 

Мы считаем, что важно развивать экономические отношения на равных, чтобы это было взаимовыгодно", - отметила Бербок.

 
Глава МИД Германии также призвала наращивать взаимодействие в части профессиональной подготовки кадров для различных отраслей экономики.
 
По итогам переговоров стороны выразили готовность расширять комплексное сотрудничество по всем приоритетным направлениям.
 

Казахстан построит экспортный терминал зерна в Иране

31.10.2022, 11:59 15316
Костанай. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный экспортный терминал зерна на юге Ирана, на берегу Персидского залива, намерен построить Казахстан, сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.
 
Власти Казахстана на днях проведут переговоры с властями Ирана о строительстве большого экспортного терминала казахстанской продукции в городе Бендер-Аббасе. На строительство будут привлекать только частные средства.
 

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях очень много мукомолов, это наши зерновые житницы. Мы с Зерновым союзом будем разговаривать о том, чтобы это строилось прежде всего на их средства. Прежде всего это им надо. Потому что сейчас имеет место узбекское направление по муке. Россия разворачивает свой экспорт тоже в это направление. Цена в России ниже нашей. Наша цена на рынке будет неконкурентной", - цитирует Жумангарина apk-news.kz.

 
По его словам, на рынок Узбекистана, а также Афганистана и Пакистана идет очень большое давление, несмотря на сложную логистику.
 

Мы хотим прорываться дальше - на рынок Индии. Поскольку в Китай сейчас достаточно сложно поставлять. А в Индии живет больше народу, чем в Китае. И требования там гораздо ниже", - пояснил глава МТИ.

 
В Иране намерены строить не только зерновой терминал, там будут и склады для муки, и холодильное оборудование для мяса.
 

Но самое хорошее было бы для мукомолов, если бы они начали работать не на рынке муки, а дальнейшей переработки муки. На рынке готовой продукции. Мукомолы сейчас конкурируют друг с другом даже на ближайших рынках. При этом, несмотря на множество критики, экспорт муки растет и в Узбекистан. Все знаем, что у них на зерно пошлина ноль, на муку - 10%. Мы начали работать с ними по всем этим вопросам. Они пересмотрят акцизную политику до 2025 года", - сообщил Жумангарин.

 
Он сообщил, что в порту Бендер-Аббас у Казахстана уже есть договоренность с крупнейшими логистическими трейдерами, они готовы предоставить суда, стать единым оператором на этом рынке по перевозкам казахстанской продукции.
 

Это вопрос ближайших двух лет... Нет смысла биться за маленькие направления", - резюмировал Жумангарин.

 

Бензин в Казахстане подорожал на 4% за год

31.10.2022, 11:21 16446
Бензин в Казахстане подорожал на 4% за год
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Годовой рост цен на бензин, то есть удорожание по сравнению с сентябрем 2021 года, составил 4%.
 
По итогам сентября текущего года бензин подорожал на 0,3% за месяц. Ранее, с января по июнь, бензин дешевел ежемесячно на 0,1%-0,2%, в июле цены остались на прежнем уровне, а в августе выросли на 0,1%. В итоге с начала текущего года бензин подешевел на 0,4%. В сентябре прошлого года бензин подорожал к декабрю 2020 года сразу на 14,7%, сообщает energyprom.kz.
   
По данным аналитиков, среди регионов РК самый заметный годовой рост цен наблюдался в Северо-Казахстанской (на 5,5%), Павлодарской (на 5,1%) и Западно-Казахстанской (на 4,8%) областях, а также в Алматы (на 4,8%).
 
Наименьшее удорожание было зафиксировано в Акмолинской (на 2,2% за год) и Мангистауской (на 2,6%) областях.
 
Бензин марки АИ-92 с начала года подешевел на 0,7%, а по сравнению с сентябрем 2021 года вырос в цене на 3,5%. Бензин марки АИ-95/96 с начала года подорожал на 1,4%, а за год - на 6,9%. Бензин марки АИ-98 вырос в цене на 0,3% с начала года и на 6% за год.
 
Средняя по РК розничная цена на литр бензина АИ-92 в сентябре 2022 года составила 179 тенге. Литр бензина марки АИ-95/96 стоил 211 тенге, АИ-98 - 232 тенге.
 

Среди городов РК самый дорогой бензин марки АИ-92 продавался в Петропавловске (184 тенге за литр), Астане (182 тенге за литр), Жезказгане (182 тенге за литр) и Костанае (182 тенге за литр). Самый дорогой бензин марки АИ-95/96 продавался в Костанае (222 тенге за литр), Петропавловске (217 тенге за литр) и Алматы (215 тенге за литр). Бензин марки АИ-98 дороже всего обходился жителям Павлодара (242 тенге за литр), Костаная (238 тенге за литр) и Алматы (235 тенге за литр)", - говорится в обзоре.

 
Вместе с тем эксперты отмечают рост производства бензина. Так, за январь-сентябрь текущего года в РК произвели более 3,7 млн тонн бензина, в том числе авиационного, - на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство моторного топлива показывает рост седьмой год подряд.
 

Нефтеперерабатывающие заводы РК обеспечили спрос на бензин (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) за январь-август текущего года на 98,7% против практически 100% годом ранее. Объем производства в соответствующем периоде вырос на 4,3%, до 3,3 млн тонн, а импорт увеличился сразу в 44,7 раза, но лишь до 43 тысячи тонн", - проинформировали обозреватели.

 
Вместе с тем экспорт моторного топлива, наоборот, сократился в 4,2 раза, составив за январь-август 2022 года 24 тысячи тонн. В свою очередь реализация на внутреннем рынке выросла на 8,4%, до 3,3 млн тонн.

Напомним, в РК цена на летнее дизтопливо увеличилась на 15%.

В июле в РК были утверждены розничные цены на бензин и дизтопливо, которые будут действовать 180 дней.
 

В Казахстане отмечается дефицит кормов для птицы

31.10.2022, 10:48 17286
В Казахстане отмечается дефицит кормов для птицы
Фото: Depositphotos
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Дефицит высокобелковых кормов для птицы - шрота и жмыха может спровоцировать рост цен на продукцию птицеводства в Казахстане, сообщает национальная палата предпринимателей "Атамекен".
 
Ситуация с нехваткой корма началась в сентябре и, по словам предпринимателей, обострилась вследствие отсутствия вагонов для транспортировки кормов железнодорожным транспортом. На сегодняшний день для обеспечения птицеводческих хозяйств кормами и внутренних перевозок масла растительного необходимо около 300 вагонов в месяц.
 

Несмотря на своевременность поданных заявок со стороны предприятий, АО "Қазтеміртранс" не предоставляет крытые железнодорожные вагоны под погрузку вышеуказанных продуктов. Не согласовываются планы и со стороны КТЖ или согласовывают малое количество, вследствии чего предприниматели не исполняют план и выплачивают штрафы", - отметил председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана Ядыкар Ибрагимов.

 
Предприниматели заявляют, что нарушение поставок влечет за собой образование дефицита не только шрота и жмыха, но и бутилированного подсолнечного масла, что может отразиться на ценах множества социально значимых продуктов питания.
 
В нацпалате транспортные компании призвали соблюдать баланс при распределении вагонов в перевозках, так как на первое место должен выходить вопрос продбезопасности.
 

Если на полках пропадет мясо птицы, яйцо и подсолнечное масло, то это создаст социальную напряженность", - подчеркнул заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Бауыржан Ахметаев.

 
В качестве решения возникшей проблемы директор департамента по обеспечению перевозок АО "Қазтеміртранс" Нурлан Есембаев предложил предпринимателям подавать заявки на вагоны тоннажем 64-66 тонн.
 

Шрот тяжелый, поэтому в заявках указывают 68 тонн. В связи со сложившейся ситуацией давайте привлечем свободные вагоны тоннажем от 64 до 66 тонн, что может ускорить решение ситуации. Однако не все вагоны с верхозагрузочными люками, если, например, 3 вагона могут быть насыпью, 4 - в мешках", - сказал он.

 
Также Есембаев предложил проработать вопрос с другими владельцами вагонов для эффективного решения проблемы.
 
Участники встречи договорились создать оперативный штаб по решению проблемы масложировой отрасли, куда участники рынка будут присылать данные по объемам, необходимым к перевозки, также по возможностям перевозки кормов в мешках.
 

Дамбу в пойме Сырдарьи для защиты уранового месторождения построит "дочка" Казатомпрома

28.10.2022, 17:59 39521
Дамбу в пойме Сырдарьи для защиты уранового месторождения построит "дочка" Казатомпрома
Фото: Depositphotos
Кызылорда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Урановое СП "Семизбай-У", где 51% акций принадлежит Казатомпрому и 49% - китайской CGN Mining, построит отдельную дамбу в пойме Сырдарьи для защиты уранового месторождения Ирколь в Шиелийском районе Кызылординской области.
 
Согласно отчетности Казатомпрома, промышленная эксплуатация месторождения началась в 2008 году, контракт на недропользование действует до 2030 года, его можно продлить, сообщает Atameken Business со ссылкой на inbusiness.kz.
 
В 2021 году "Семизбай-У" произвел 962 тонны урана на рудниках Ирколь и Семизбай в Акмолинской области, их оставшиеся совокупные запасы в конце прошлого года достигали 24,2 тысячи тонн урана.
 

То есть при сохранении нынешнего уровня добычи функционирование дамбы может быть теоретически полезно для Ирколя где-то 20 лет, так как в 2024 году Казатомпром запланировал увеличить добычу с 20% ниже уровня, закрепленного в контрактах на недропользование, до 10%. Правда, при условии, что дамбу возведут качественно, а не как это было, к примеру, с Кокаральской плотиной у Аральского моря, построенной на кредит Всемирного банка", - говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что из списка подлежащих приватизации компаний исключили "дочки" Казатомпрома.
 

В РК цена на летнее дизтопливо увеличилась на 15%

28.10.2022, 16:45 39716
В РК цена на летнее дизтопливо увеличилась на 15%
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан с сентября 2021 года цена на летнее дизтопливо увеличилась на 15%, сообщила заместитель директора департамента по связям с общественностью национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Назерке Бастами.
 
Отмечается, что жители городов Петропавловска, Костаная, Актобе и Семея приобретали дизтопливо по самой высокой цене. А самый высокий рост цен был в городах Актобе, Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау.
 
Объем производства дизтоплива за январь-август 2022 года в стране достиг рекордного показателя - 3630 тысяч тонн, что на 8,5% больше, чем годом ранее. При этом импорт и экспорт дизтоплива значительно сократились за аналогичный период.
 
Основные страны импортеры: Россия и Кыргызстан. Основной экспорт пришелся на Азербайджан, Узбекистан, Россию и Таджикистан.
 

Среди стран СНГ Казахстан ($0,503) по ценам за литр дизельного топлива уступает только Туркменистану ($0,385) и Азербайджану ($0,471) по состоянию на 10 октября 2022 года. При этом жители Казахстана могут позволить наибольшее количество дизтоплива (1445 литров) на среднюю зарплату, чем жители других стран СНГ", - сообщили в НПП "Атамекен".

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане дизтопливо подорожало на 36% за год.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов