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Air Astana запускает прямые рейсы в Шри-Ланку

27.10.2021, 15:20 26839
Air Astana запускает прямые рейсы в Шри-Ланку
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Air Astana запускает прямые рейсы в Шри-Ланку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам с 3 декабря 2021 года на комфортабельном воздушном судне Airbus A321 LR. 
 

Рейс КС 167 из Алматы вылетает в 05.30 и прибывает в Коломбо в 11.30. Обратный рейс КС168 вылетает из Коломбо в 12.30, прилетает в Алматы в 19.40. Продолжительность рейса Алматы-Коломбо составляет 6 часов 30 минут, обратно - 6 часов 40 минут. Стоимость билетов в эконом-классе в обе стороны, включая аэропортовые, топливные и прочие сборы, начинается от 220 000 тенге", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

 

Авиакомпания впервые в этом году запустила чартерные рейсы в Шри-Ланку. Полеты выполнялись с 6 февраля по 20 апреля 2021 года с частотой 1 раз в неделю. За этот период перевезено 2887 пассажиров. С упрощением санитарных требований Air Astana рада открыть регулярный рейс в основной международный аэропорт Шри-Ланки Бандаранаике, неофициальной столицы страны и крупнейшего города. Отсюда недалеко до популярных курортных городов (Моратува, Галле). Страна также славится своим историческими достопримечательностями, чайными плантациями знаменитого цейлонского чая, национальными парками и храмами", - сообщил директор по продажам Air Astana Ислам Секербеков

 
Для поездки в Шри-Ланку всем пассажирам требуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до вылета. Справка должна быть и у детей старше 2 лет. Пассажиры, включая детей, также должны заполнить форму декларации о состоянии здоровья. Для подачи заявления на визу необходимо зайти на сайт www.eta.gov.lk. Вакцинированные пассажиры освобождаются от ПЦР-тестирования по прилете и других карантинных требований. Период карантина для всех не вакцинированных путешественников, въезжающих в Шри-Ланку, должен составлять, в общей сложности, 14 дней в карантинном центре/карантинном отеле 1-го уровня. 
 

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Пандемия оказала более разрушительное воздействие на рынок труда в развивающихся странах

27.10.2021, 19:13 35560
ЖЕНЕВА. 27 ОКТЯБРЯ - Ситуация в сфере занятости в 2021 году оказалась хуже ожидавшейся. Из-за пандемии коронавируса в мире будет потеряно 125 миллионов полных рабочих дней по сравнению с последним кварталом 2019 года, тогда как в июне этот показатель прогнозировался на уровне 100 миллионов рабочих дней, говорится в опубликованном в среду в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ), являющейся специализированным учреждением ООН, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эксперты отмечают, что в целом восстановление на рынке труда застопорилось в 2021 году после вызванного пандемией потрясения, сообщает ТАСС.
 
Количество рабочих часов "остается, по оценкам, значительно ниже уровня, достигнутого в последнем квартале 2019 года". Перспективы восстановления рынка труда в оставшиеся месяцы года расцениваются как "слабые и неопределенные". Поэтому на настоящий момент МОТ "прогнозирует, что число отработанных в 2021 году часов будет на 4,3% меньше, чем до пандемии - в четвертом квартале 2019 года, и это эквивалентно 125 миллионам рабочим дням". Подчеркивается, что этот прогноз представляет собой "драматичную ревизию июньского прогноза МОТ", согласно которому по итогам года ожидалось сокращение рабочих часов на 3,5% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, что соответствует 100 миллионов полных рабочих дней.
 
В целом в странах с высокими доходами на душу населения ситуация на рынке труда выглядит лучше, чем в государствах со средними и низкими доходами. В третьем квартале 2021 года в первой группе стран количество отработанных часов было на 3,6% меньше, чем в последнем квартале 2019 года. В государствах же со средними и низкими доходами снижение составило соответственно 5,7% и 7,3%.
 
Это различие эксперты объясняют более высоким уровнем вакцинации от коронавируса в странах с высокими доходами. 
 

Более высокие уровни вакцинации ассоциируются с более мощным и быстрым восстановлением рынка", - говорится в докладе. 

 

Согласно оценкам, проведение полной вакцинации 14 человек во втором квартале 2021 года было эквивалентно добавлению одного полного рабочего дня на глобальном рынке труда", - констатировали в МОТ. 

 
Таким образом, медленная вакцинация в развивающихся странах "замедляла восстановление рынка труда, усиливая различие между странами". Подобный дисбаланс, считают в организации, "мог бы быть быстро и эффективно" исправлен путем "большей глобальной солидарности в сфере вакцинации".
 

Нынешнее положение на рынках труда представляет собой застопорившееся восстановление с появляющимися многочисленными рисками снижения и большими различиями между развитыми и развивающимися экономиками", - заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. 

 
Он обратил внимание на тот факт, что "неравное распределение вакцин и фискальных возможностей" усиливает эти тенденции, и этим вопросом "необходимо срочно заняться".
 

Две казахстанские ГЭС могут быть переданы в управление иностранным инвесторам

27.10.2021, 18:49 31726
Две казахстанские ГЭС могут быть переданы в управление иностранным инвесторам
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Минфин рассматривает вопрос о передаче Усть-Каменогорской и Шульбинской гидроэлектростанций зарубежным инвесторам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Совместную декларацию о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях правительства Казахстана и ОАЭ подписали 8 октября. 
 

Стороны намерены реализовать проекты в республике Казахстан в сферах электроэнергетики, фармацевтики, агропромышленного комплекса, транспорта и логистики и иных отраслях. Стороны признают, что правительство республики Казахстан намерено осуществить прямую адресную продажу до 100 (сто) процентов государственных долей участия в уставном капитале ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" (далее ШГЭС) и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" (далее УКГЭС, совместно с ШГЭС именуемые "гидроэлектростанции") консорциуму инвесторов Абу-Даби и казахстанских инвесторов", - говорится в документе. 

 
В настоящее время Министерство финансов с привлечением международного консультанта проводит оценку данных объектов, чтобы оценить ее реальную рыночную стоимость. И после этого уже будут проводиться переговоры с арабской стороной", - сообщил вице-министр энергетики Мурат Журебеков на сегодняшней пресс-конференции. 
 
По словам вице-министра, оценка стоимости гидроэлектростанций может продлиться до конца года.
 
Ранее депутат Сергей Решетников призвал отказаться от приватизации двух ГЭС в Восточном Казахстане. По его мнению, приватизация гидроэлектростанций позволит бизнесменам диктовать населению размер тарифов на электроэнергию. 
 

Минэнерго Казахстана приступило к изучению возможной локации, технологии и мощности будущей АЭС

27.10.2021, 18:20 38071
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Министерство энергетики Республики Казахстан приступило к изучению возможной локации, технологии и мощности будущей атомной электростанции. Об этом сообщил вице-министр энергетики Республики Казахстан Мурат Журебеков в ходе пресс-конференции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глава государства в сентябрьском послании поручил правительству в течение года проработать этот вопрос. Сегодня мы активно над этим работаем. Наша работа на сегодня включает в себя определение локации на территории страны, с учетом критериев, которые нужны для реализации подобного рода проекта", - сообщил он.

 
По словам вице-министра, в ноябре планируется обсудить вопрос с международными экспертами.
 

Мы также ведем консультации с экспертами, международными в том числе, по технологии, по мощности. Мы также смотрим на наш актуализированный баланс электропотребления и электропроизводства для того, чтобы определить, будет ли у нас дефицит. Если будет, то в каком году и в каком объеме. Вся эта работа проводится сейчас в комплексе", - сказал Мурат Журебеков.

 
Вице-министр энергетики добавил, что завершить эту работу планируется в обозначенные главой государства сроки. 
 
 
 
 

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