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АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Air Astana запускает прямые рейсы в Шри-Ланку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам с 3 декабря 2021 года на комфортабельном воздушном судне Airbus A321 LR.
Рейс КС 167 из Алматы вылетает в 05.30 и прибывает в Коломбо в 11.30. Обратный рейс КС168 вылетает из Коломбо в 12.30, прилетает в Алматы в 19.40. Продолжительность рейса Алматы-Коломбо составляет 6 часов 30 минут, обратно - 6 часов 40 минут. Стоимость билетов в эконом-классе в обе стороны, включая аэропортовые, топливные и прочие сборы, начинается от 220 000 тенге", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Авиакомпания впервые в этом году запустила чартерные рейсы в Шри-Ланку. Полеты выполнялись с 6 февраля по 20 апреля 2021 года с частотой 1 раз в неделю. За этот период перевезено 2887 пассажиров. С упрощением санитарных требований Air Astana рада открыть регулярный рейс в основной международный аэропорт Шри-Ланки Бандаранаике, неофициальной столицы страны и крупнейшего города. Отсюда недалеко до популярных курортных городов (Моратува, Галле). Страна также славится своим историческими достопримечательностями, чайными плантациями знаменитого цейлонского чая, национальными парками и храмами", - сообщил директор по продажам Air Astana Ислам Секербеков
Для поездки в Шри-Ланку всем пассажирам требуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до вылета. Справка должна быть и у детей старше 2 лет. Пассажиры, включая детей, также должны заполнить форму декларации о состоянии здоровья. Для подачи заявления на визу необходимо зайти на сайт www.eta.gov.lk. Вакцинированные пассажиры освобождаются от ПЦР-тестирования по прилете и других карантинных требований. Период карантина для всех не вакцинированных путешественников, въезжающих в Шри-Ланку, должен составлять, в общей сложности, 14 дней в карантинном центре/карантинном отеле 1-го уровня.