Аким Акмолинской области посетил Есильский и Жаркаинский районы

Кокшетау. 2 июня. Kazakhstan Today - Накануне аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев с рабочей поездкой посетил Есильский и Жаркаинский районы, передает Kazakhstan Today.

Ермек Маржикпаев побывал в Есильском и Жаркаинском районах, где на полях ТОО "Есиль Ман" и "Мадияр К" встретился с аграриями региона. Крестьяне заверили, что в ближайшие 2-3 дня посевная будет завершена.

В Есильском районе площадь посева зерновых и зернобобовых составляет 440 тыс. гектаров, в Жаркаинском районе - 635 тыс. Сельхозтоваропроизводители обеспечены удешевленным ГСМ. В посеве используют только качественный семенной материал, в том числе местных элитно-семеноводческих хозяйств. Агропредприятия оснащены современной сельскохозяйственной техникой, сообщает управление внутренней политики области.

В рамках реализации дуального обучения аким призвал аграриев к сотрудничеству с Агротехническим колледжем города Есиля. Данное учебное заведение имеет 60-летнюю историю. На его территории располагаются 14 зданий: учебный корпус, 5 лабораторий, производственные мастерские, 2 общежития, общественно-бытовой корпус. Здесь востребованным агротехническим специальностям обучаются дети из всей области, в том числе из близлежащих районов - Жаксынского, Есильского и Жаркаинского.

Я сегодня был в колледже. Это ваши дети - будущие сварщики, механизаторы, трактористы. Приглашайте их на практику. Как потенциальные работодатели вы должны быть заинтересованы в их конкурентоспособности. Убежден, что, работая у вас на передовой технике, при поддержке опытных наставников, ребята получат достойные условия для применения своих знаний. Грамотных специалистов аграрного профиля нужно готовить всем вместе", - подчеркнул аким области.

По итогам встречи Ермек Маржикпаев дал положительную оценку посевной кампании, пожелав аграриям благоприятных погодных условий и больших достижений.

В Есильском районе руководитель региона посетил крупное сельскохозяйственное предприятие ТОО "Заречное", посевные площади которого составляют более 44 тысяч гектаров. Имеется и откормплощадка КРС на 1500 голов, убойный цех. Планируется завоз породистых свиней.

Предприятие активно участвует в социально-культурной жизни сельчан. За счет средств хозяйства произведен ремонт Дома культуры, приобретено музыкальное оборудование, построены школа тяжелой атлетики и энергоэффективная котельная. Последний объект интересен тем, что сжигание в сутки 12 тюков соломы позволяет отапливать более 5000 квадратных метров. Это помещения детского сада, дома культуры, спортшколы и двухэтажного жилого дома.

Социальному развитию села уделяют особое внимание и сельхозпредприятия Жаркаинского района. В селе Костычево Ермек Маржикпаев осмотрел строительство спортивного зала ангарного типа и обновленный Дом культуры. ТОО "Жаркаин" на строительство спортивного объекта вложено 28 млн тенге, а здание ДК реконструировано за 75 млн тенге собственных средств ТОО "Костычево".

В этот же день руководитель региона в городах Есиль и Державинск проверил ход строительства двух многоквартирных домов, работу избирательных участков и побывал в молочном цехе ИП "Аминов". При посещении школ районных центров и Жаркаинской районной больницы аким области поручил ответственным лицам заняться благоустройством и озеленением территорий.

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