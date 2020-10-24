Аким Карагандинской области посетил предприятия региона

Караганда. 23 октября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек побывал на единственном в Казахстане предприятии по производству лодок и катеров, передает Kazakhstan Today.

Акима области ознакомили с производственным процессом ТОО "Карагандинская верфь малого судостроения". Фёдоровское водохранилище стало идеальным местом для верфи. На протяжении семи лет здесь делают водный транспорт для спасателей, природоохранных служб, а также инспекции транспортного контроля.

Главе региона рассказали, что суда делают из специального антикоррозийного алюминиевого сплава марки АМг-5М, так называемого морского алюминия. Двигатели и другие комплектующие детали импортируются из Китая, Европы и Японии. Сейчас на производстве работают 15 человек. Компания производит 60 судов в год.

Мы хотим увеличить производство, расширить наш модельный ряд. Сделать наши катера более комфортными и оснащёнными. Для патрулирования их можно оборудовать радарами и различной электроникой", - рассказал коммерческий директор ТОО "Карагандинская верфь малого судостроения" Александр Дворянчиков.

Глава региона попросил подготовить конкретный план развития предприятия, чтобы определить, по каким государственным программам можно поддержать отечественный бизнес.

Также Женис Касымбек посетил и ТОО "Караганда-Осётр". Предприятие специализируется на получении и переработке чёрной икры и высококачественной рыбной продукции. В год здесь выпускают от 2,5 до 5 тонн товара.

В посёлке Уштобе Бухаржырауского района действует осетровая ферма, где используют метод замкнутого водоснабжения. Карагандинский рыбопитомник работает не только для нужд области, но и для других регионов республики. Предприятие также поставляет рыбопосадочный материал в страны ближнего зарубежья. При наличии рынков сбыта есть возможность выращивать до 7,5 млн сеголеток различных видов рыб и 300 млн личинок.

Наш регион подходит под товарное разведение лососевых. Хотим развивать аквакультуру, товарное осетроводство в Казахстане. Мы готовы консультировать и сопровождать проекты, способствовать зарыблению, проводить научную деятельность. Готовы делиться опытом", - сказал директор компании Дмитрий Абильдин.

В планах у предприятия выйти на экспорт в страны ЕАЭС и Ближнего Востока.

В целом на территории области насчитывается 127 рыбохозяйственных водоёмов местного значения и три - республиканского. В этом году мы увеличили инвестсубсидии для повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры. Это позволит компаниям приобрести новое оборудование и технику", - отметил Женис Касымбек.

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