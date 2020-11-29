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Акмолинская область находится в тройке лучших регионов по инвестициям

28.11.2020 11962
Акмолинская область находится в тройке лучших регионов по инвестициям
Кокшетау. 28 ноября. Kazakhstan Today - Реализуя поставленные задачи и приоритетные направления посткризисного развития, Акмолинская область сохраняет положительную динамику развития, несмотря на продолжающуюся пандемию и связанные с ней ограничения. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким региона Ермек Маржикпаев, передает Kazakhstan Today.
 
По информации областного управления внутренней политики, по итогам 10 месяцев по многим направлениям деятельности достигнуты неплохие результаты. В промышленности рост составил 6,3%, в том числе в машиностроении -29%, металлургии - 5,9%, лёгкой промышленности - в 2,2 раза, производстве продуктов питания - 8,8%. В сельском хозяйстве производство выросло на 14,2%, строительном секторе - на 11,7%.
 
Как отметил руководитель региона, драйвером экономической активности стал рост инвестиций. По этому показателю область находится в тройке лучших регионов по стране. С начала года в экономику направлено порядка 340 млрд тенге, что на 23% больше прошлого года. 
 
Рост капиталовложений отмечается практически во всех сферах экономики. Наибольший рост в сфере здравоохранения - в 3,5 раза, образования - в 2 раза, в промышленности - 34,7%, транспорт - 17,5%, в жилищное строительство - 6,7%, сельское хозяйство - 3,7%. 
 
Привлечение средств позволило создать в регионе новые высокотехнологичные производства, модернизировать многие предприятия, обеспечить население дополнительными рабочими местами. 
 

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