Акмолинская область включила в число приоритетов развитие альтернативной энергетики

Кокшетау. 27 ноября. Kazakhstan Today - Новым приоритетным направлением Акмолинской области стало развитие альтернативной энергетики в рамках Концепции перехода страны к "зеленой экономике". Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил аким региона Ермек Маржикпаев, передает Kazakhstan Today.

В этом году с участием российской компании Hevel реализован проект с использованием энергии солнца - построена солнечная электростанция "Нура" на 100 МВт, объект введен в марте этого года. Это крупнейший по мощности и вложенным средствам энергообъект, в который инвестировано почти 30 млрд тенге" - проинформировал руководитель региона.

Как сообщили в управлении внутренней политики, близится к завершению строительство второй очереди ветровой электростанции на 50 МВт, общая мощность двух комплексов составит 100 МВт. В прошлом году была введена первая очередь.

С учетом солнечной электростанции и всех "ветровых" проектов наш регион будет располагать альтернативными энергоисточниками общей мощностью порядка 500 МВт",- отметил Ермек Маржикпаев.

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