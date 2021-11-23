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Активы Народного банка за 9 месяцев увеличились на 8,6%

22.11.2021, 17:57 112861
Активы Народного банка за 9 месяцев увеличились на 8,6%
АЛМАТЫ. 22 НОЯБРЯ - По состоянию на конец III квартала текущего года активы АО "Народный сберегательный банк Казахстана" увеличились на 8,6% против конца 2020 года и составили 11,284 трлн тенге за счет роста средств клиентов, который был частично компенсирован снижением выпущенных долговых ценных бумаг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно консолидированным финансовым результатам за девять месяцев и третий квартал, чистая прибыль простым акционерам Народного банка увеличилась на 21,4%, до 107,7 млрд тенге, за III квартал текущего года по сравнению с 88,7 млрд тенге за аналогичный период прошлого года, в результате общего роста бизнеса во всех сегментах, сообщили в банка. 
 
Также процентные доходы увеличились на 27,3%, до 229,7 млрд тенге, в III квартале 2021 года по сравнению с 180,5 млрд тенге в III квартале 2020 года в основном за счет роста средних остатков займов клиентам. Процентные расходы увеличились на 3,4%, до 90,9 млрд тенге, в III квартале этого года по сравнению с 87,9 млрд тенге в аналогичном периоде прошлого года в основном за счет роста средних остатков и доли тенговых депозитов в средствах клиентов, которые были частично компенсированы снижением процентных расходов по долговым ценным бумагам в результате погашения высокодоходных еврооблигаций банка, отмечается в отчетности банка.
 
Чистая процентная маржа увеличилась до 5,3% за 9 месяцев 2021 года и до 5,5% в III квартале 2021 года по сравнению с 4, 8% за 9 месяцев 2020 года и до 4,2% III квартале прошлого года в основном за счет улучшения структуры размещения процентных обязательств в. процентные активы и за счет экономии на купонных выплатах в результате досрочного погашения высокодоходных еврооблигаций банка.
 
Согласно финотчетности, стоимость риска по займам клиентам в третьем квартале 2021 года находилась на более нормализованном уровне в 0,9%. Доходы по услугам и комиссии за III квартал текущего года увеличились на 11,3% по сравнению с таким же ипериодом прошлого года в результате растущего объема транзакционного бизнеса, в основном по операциям по пластиковым карточкам.
 
Чистый доход от страховой деятельности за третий квартал 2021 года увеличился на 103,8% против аналогичного периода 2020 года в результате роста программы беззалогового кредитования с пакетом страхования жизни заемщика. Операционные расходы (включая убыток от обесценения нефинансовых активов) за III квартал 2021 года увеличились на 27,8% против III квартала 2020 года в основном за счет индексации заработной платы и премий, начиная с 1 марта 2021 года, увеличения инвестиций в ИТ и увеличения выплат бонусов клиентам по программе лояльности. Соотношение операционных расходов к операционному доходу банка уменьшилось до 25,4% по сравнению с 26,3% за III квартал 2020 года, благодаря более высокому уровню операционных доходов за третий квартал 2021 года, говорится в отчетности банка.
 
В сравнении с концом 2020 года займы клиентам выросли на 21,3% на брутто основе и на 23,1% на нетто основе. Увеличение ссудного портфеля на брутто основе за 9 месяцев 2021 году было обусловлено увеличением корпоративного портфеля на 17,5%, и увеличением портфеля МСБ и розничного портфеля на 16% и 32,2%, соответственно. 
 
Средства юридических и физических лиц увеличились на 12,2% и 13%, соответственно, по сравнению с концом 2020 года, в основном за счет притока средств от клиентов банка. По состоянию на конец 3 квартала 2021 года доля депозитов юридических лиц, деноминированных в тенге, в общей сумме депозитов юридических лиц составила 55,2% по сравнению с 57,3% по состоянию на конец II квартала 2021 года, в то время как доля розничных депозитов, деноминированных в тенге, в общей сумме розничных депозитов составила 50% по сравнению с 49,2% по состоянию на конец II квартала 2021 года. 
 
На конец III квартала 2021 года совокупный капитал увеличился на 8% по сравнению с концом 2020 года благодаря чистой прибыли, полученной банком за 9 месяцев 2021 года.
 

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Создать продовольственный пояс вокруг Нур-Султана планируют в Акмолинской области

23.11.2021, 16:09 14662
Создать продовольственный пояс вокруг Нур-Султана планируют в Акмолинской области
Фото: Акимат Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Продовольственный пояс вокруг Нур-Султана планируют создать в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Акмолинская область является крупным агропромышленным регионом и вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Казахстана. За период суверенитета страны в области отмечается тенденция роста основных показателей в сельском хозяйстве", - сообщает управление внутренней политики. 

 
За 20 лет объем валовой продукции в данной отрасли возрос с 11,3 млн тенге в 1991 году до 672 млрд тенге. Урожайность зерновых культур возросла с 6,1 центнеров с гектара в 1991 году до 11,6 в 2020 году. Площадь орошаемых земель увеличена до 29,5 тыс. гектаров, площадь сева семенами - до 92% от общей площади посева.
 
Также в регионе большое внимание уделяется развитию мясного, молочного животноводства и птицеводства. 
 

На сегодня доля Акмолинской области в республиканском объеме производства мяса составляет в среднем 12%, молока - 6,5%, яйца - 16,5%, обеспечивая при этом, не только собственные потребности, но и столицы. Регион располагает наибольшим в республике потенциалом по откорму скота - может единовременно содержать более 36,5 тыс. голов КРС. Только с 2018 года в области создано 278 мясных ферм. В этом году созданы 102 мясные фермы с приобретением 5,3 тыс. голов крупнорогатого скота мясного направления. В ближайшие пять лет планируется поэтапно создать еще 700 ферм", - сообщили в управлении сельского хозяйства. 

 
Для обеспечения молокоперерабатывающих предприятий сырьем в области действуют 56 специализированных молочно-товарных ферм с общим поголовьем коров 14 тысяч. В этом году созданы и расширены мощности на 17 молочно-товарных фермах с увеличением маточного поголовья на 2,1 тыс. голов. 
 
В 2018 году запущена Макинская птицефабрика. После ввода в 2020 году второй очереди по расширению мощностей до 56 тыс. тонн в год, птицефабрика стала крупнейшим предприятием по объемам производства куриного мяса в Центральной Азии, обеспечивая до 22% потребности внутреннего рынка Казахстана. Уже начата реализация третьей очереди, ввод которой в 2023 году позволит увеличить объемы производства мяса птицы до 75 тыс. тонн.
 
В вдеомтсве отметили, что создание продовольственного пояса вокруг Нур-Султана является одним из стратегических приоритетов развития региона. В настоящее время Акмолинская область поставляет в столицу более трети молочной, мясной продукции, овощей, а также почти полностью обеспечивает Нур-Султан яйцами и картофелем.
 

Более 26 тыс. обращений о нарушении прав потребителей рассмотрены в Казахстане за полгода

23.11.2021, 13:41 76411
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - На заседании правительства рассмотрены вопросы защиты прав потребителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил в ходе заседания правительства министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, рост количества обращений граждан о нарушениях прав потребителей говорит не только о наличии проблем в этой сфере, но и постепенном повышении уровня потребительской культуры. Так, если министерством за 2019 год рассмотрено 5977 обращений, то их количество за 2020 год возросло до 20 919, а за 10 месяцев текущего года перевалило за прошлогодний годовой объем.
 

Аналогичная ситуация роста обращений наблюдается и по иным государственным органам. Так, за 2019 год в государственные органы поступило порядка 30 тыс. обращений, за 2020 год - 48 876, за 6 месяцев текущего года рассмотрено 26 161", - проинформировал Султанов. 

 
Он отметил, что вопросы, беспокоящие потребителей, повторяются из года в год: это сферы ЖКХ, розничной торговли, медицинских, туристических услуг, услуг связи, транспорта.
 

По результатам опроса жители страны оказались не удовлетворены оказанными услугами в следующих отраслях: медицинские услуги - 46%, услуги связи - 36%, городской общественный транспорт - 35,7%. Как видно, проблемы сферы защиты прав потребителей в отдельных отраслях носят системный характер", - проинформировал министр.

 
Глава государства в своем выступлении 16 ноября на заседании Национального совета общественного доверия сказал, что законодательство по защите прав потребителей все еще несовершенно и поручил в него внести поправки, направленные на всестороннюю и эффективную защиту прав потребителей. 
 
В этой связи министерством начата работа по внесению изменений поправок в законодательство по защите прав потребителей. 
 
Во-первых, прорабатывается вопрос по законодательному закреплению статуса Национальной ассоциации потребителей в законе в организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

Во-вторых, в рамках поправок в законодательство будет введен институт омбудсмена, который будет служить голосом народа и напрямую доводить существующие системные проблемы отраслей, где нарушаются права потребителей, до первых лиц государства. По результатам социологического опроса, 56% опрошенных из 20 тыс. респондентов поддержали вопрос создания Национальной ассоциации потребителей и института омбудсмена. 
 
В-третьих, распространение базовых принципов системы защиты прав потребителей на отраслевое законодательство о защите прав потребителей.
 
В-четвертых, приняты во внимание пожелания общественных объединений о необходимости реституции нормы закона о начислении общественным объединениям потребителей вознаграждения от суммы, возмещаемой потребителю. 
 
В-пятых, предлагается усовершенствовать правовое регулирование с целью недопущения нарушений прав потребителей в сегменте электронной торговли. 
 

Разрабатывается социально важный законопроект, направленный на решения актуальных проблем, встречающихся ежедневно каждому казахстанцу. В настоящее время проекты концепций законопроекта по вопросам защиты прав потребителей размещены на интернет-портале открытых НПА и направлены на согласование в гос. органы", - добавил Султанов.


 

Мирзагалиев заявил о дискриминации отечественных производителей в крупных проектах

23.11.2021, 13:02 77842
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев заявил о дискриминации отечественных товаропроизводителей в крупных проектах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основной проблемой низкой доли участия отечественных товаропроизводителей на крупных проектах являются сложившиеся условия дискриминации между иностранными и отечественными поставщиками", - сказал Мирзагалиев в ходе заседания правительства.

 
Так, он отметил, что таможенные преференции, предоставляемые крупным операторам, позволяют приобретать иностранные товары без фактической уплаты налога на добавленную стоимость, в то время как при реализации товаров отечественными производителями уплачивается налог в размере 12%.
 

Одним из предлагаемых путей решения сложившихся обстоятельств для повышения уровня конкурентоспособности является внесение изменений в Налоговый кодекс РК в части: освобождения внутреннего оборота от НДС отечественных производителей при поставке товаров для крупных проектов", - отметил глава Минэнерго.

 
Данная мера, считает он, позволит уровнять условия между зарубежными и отечественными компаниями.

 

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