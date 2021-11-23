Активы Народного банка за 9 месяцев увеличились на 8,6%

АЛМАТЫ. 22 НОЯБРЯ - По состоянию на конец III квартала текущего года активы АО "Народный сберегательный банк Казахстана" увеличились на 8,6% против конца 2020 года и составили 11,284 трлн тенге за счет роста средств клиентов, который был частично компенсирован снижением выпущенных долговых ценных бумаг, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно консолидированным финансовым результатам за девять месяцев и третий квартал, чистая прибыль простым акционерам Народного банка увеличилась на 21,4%, до 107,7 млрд тенге, за III квартал текущего года по сравнению с 88,7 млрд тенге за аналогичный период прошлого года, в результате общего роста бизнеса во всех сегментах, сообщили в банка.

Также процентные доходы увеличились на 27,3%, до 229,7 млрд тенге, в III квартале 2021 года по сравнению с 180,5 млрд тенге в III квартале 2020 года в основном за счет роста средних остатков займов клиентам. Процентные расходы увеличились на 3,4%, до 90,9 млрд тенге, в III квартале этого года по сравнению с 87,9 млрд тенге в аналогичном периоде прошлого года в основном за счет роста средних остатков и доли тенговых депозитов в средствах клиентов, которые были частично компенсированы снижением процентных расходов по долговым ценным бумагам в результате погашения высокодоходных еврооблигаций банка, отмечается в отчетности банка.

Чистая процентная маржа увеличилась до 5,3% за 9 месяцев 2021 года и до 5,5% в III квартале 2021 года по сравнению с 4, 8% за 9 месяцев 2020 года и до 4,2% III квартале прошлого года в основном за счет улучшения структуры размещения процентных обязательств в. процентные активы и за счет экономии на купонных выплатах в результате досрочного погашения высокодоходных еврооблигаций банка.

Согласно финотчетности, стоимость риска по займам клиентам в третьем квартале 2021 года находилась на более нормализованном уровне в 0,9%. Доходы по услугам и комиссии за III квартал текущего года увеличились на 11,3% по сравнению с таким же ипериодом прошлого года в результате растущего объема транзакционного бизнеса, в основном по операциям по пластиковым карточкам.

Чистый доход от страховой деятельности за третий квартал 2021 года увеличился на 103,8% против аналогичного периода 2020 года в результате роста программы беззалогового кредитования с пакетом страхования жизни заемщика. Операционные расходы (включая убыток от обесценения нефинансовых активов) за III квартал 2021 года увеличились на 27,8% против III квартала 2020 года в основном за счет индексации заработной платы и премий, начиная с 1 марта 2021 года, увеличения инвестиций в ИТ и увеличения выплат бонусов клиентам по программе лояльности. Соотношение операционных расходов к операционному доходу банка уменьшилось до 25,4% по сравнению с 26,3% за III квартал 2020 года, благодаря более высокому уровню операционных доходов за третий квартал 2021 года, говорится в отчетности банка.

В сравнении с концом 2020 года займы клиентам выросли на 21,3% на брутто основе и на 23,1% на нетто основе. Увеличение ссудного портфеля на брутто основе за 9 месяцев 2021 году было обусловлено увеличением корпоративного портфеля на 17,5%, и увеличением портфеля МСБ и розничного портфеля на 16% и 32,2%, соответственно.

Средства юридических и физических лиц увеличились на 12,2% и 13%, соответственно, по сравнению с концом 2020 года, в основном за счет притока средств от клиентов банка. По состоянию на конец 3 квартала 2021 года доля депозитов юридических лиц, деноминированных в тенге, в общей сумме депозитов юридических лиц составила 55,2% по сравнению с 57,3% по состоянию на конец II квартала 2021 года, в то время как доля розничных депозитов, деноминированных в тенге, в общей сумме розничных депозитов составила 50% по сравнению с 49,2% по состоянию на конец II квартала 2021 года.

На конец III квартала 2021 года совокупный капитал увеличился на 8% по сравнению с концом 2020 года благодаря чистой прибыли, полученной банком за 9 месяцев 2021 года.