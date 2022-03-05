Акции казахстанских компаний резко упали в цене

Фото: twitter/KASE
По данным казахстанской фондовой биржи KASE, развитие локального рынка акций в феврале продолжали определять внешние политические факторы. В это время на рынке ценных бумаг наблюдались три выраженных периода.
С 1 по 10 февраля индекс продолжал развивать набранный в конце января положительный тренд. В период с 11 по 21 февраля по мере поступления информации о возможном начале российско-украинского военного конфликта рынок перешел в горизонтальный тренд, а с 22 февраля - в красную зону", - сообщается в докладе KASE.
По ее данным, под наибольшее влияние данного фактора попали те компании, акции которых торгуются на Лондонской фондовой бирже.
24 февраля в течение торговой сессии в Лондоне снижение цены акций АО Kaspi.kz превысило 50%, АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - 15 %, АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" - 9 %", - сообщается в докладе.
В нем отмечается, что существенные просадки достаточно быстро выкупались. Тем не менее с начала месяца цены на акции снизились по всему представительскому списку индекса KASE за исключением компании "Казатомпром".
Значение самого индекса с начала февраля снизилось на 5,28%, до 3 361,98 пункта. На этом уровне индекс в последний раз находился в октябре 2021 года", - сообщили на бирже.
По ее данным, наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - 3,7 млрд тенге (59,4% от общего объема торгов с индексными акциями). При этом "Народный банк" наряду с АО "Казахтелеком" показал наибольшее снижение по итогам месяца.
Ценные бумаги обеих компаний снизились в цене на 12,4%. При этом АО "Казахтелеком" о корпоративных событиях не отчитывалось, АО "Народный сберегательный банк Казахстана" назначило конференцию по объявлению финансовых годовых результатов на 15 марта", - сообщает KASE.