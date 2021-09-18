AT Acquisition Corp выкупила 93% акций Алма ТВ

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АЛМАТЫ. 17 СЕНТЯБРЯ - Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК), созданная для управления стрессовыми активами Bank RBK, в минувшем августе продала 93,84% акций "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" (известна как "Алма ТВ"), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Покупателем выступило ТОО "AT Acquisition Corp" в лице семьи Тунгушбаевых и инвесткомпании Tengri Partners, пишет "Курсив".

Как данным издания, спустя три года "Алма ТВ" ушла с рынка проблемных активов. Полученные от ее продажи деньги должны быть направлены на погашение облигаций, которые ДСФК выпустила в 2017 году, чтобы получить государственную помощь на оздоровление и выкуп просроченных займов Bank RBK.

Число объявленных облигаций составляло 335 млрд штук по номинальной стоимости 1 тенге, их приобрели преимущественно Нацбанк (в лице Казахстанского фонда устойчивости) и компании ФНБ "Самрук-Казына". Фиксированная ставка вознаграждения по этим облигациям на весь срок обращения (а выкупить облигации ДСФК должна до конца 2032 года) - 0,01% годовых от номинальной стоимости. На 1 января 2021 года в обращении оставалось 295 533 661 003 облигации ДСФК", - говорится в материале.

Сумма сделки составила сумму не менее стоимости акций при передаче их в собственность ДСФК в счет погашения кредиторской задолженности", - рассказали в Tengri Partners, отказавшись при этом озвучивать сумму сделки и долю участия покупателей в AT Acquisition Corp.

Мнения опрошенных аналитиков относительно возможной стоимости "Алма ТВ" разошлись. По мнению аналитика ФГ "ФИНАМ" Алексея Коренева, исходя из имеющихся данных, приблизительная общая стоимость "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" по состоянию на 31 декабря 2020 года оценивалась в диапазоне 20-25 млрд тенге.

Соответственно, доля в 93,84% будет составлять от 18,67 до 23,46 млрд тенге", - подсчитал аналитик.

Глава DAMU Capital Management Мурат Кастаев отметил, что, исходя из доступных цифр, "Алма ТВ" - умеренно привлекательный актив, хотя и довольно низкорентабельный, с доходностью на вложенный капитал 3,6%. Он предположил, что компания может стоить около $16-19 млн.

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