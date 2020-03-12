Банки Казахстана пересматривают ставки по депозитам

Фото: zen.yandex.by

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Банки Казахстана вслед за Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) пересматривают ставки по депозитам, передает Kazakhstan Today.

В рамках взаимодействия КФГД с банками, описанного в Методике определения и установления размера максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, информация об обновленных ставках была направлена в финансовые институты 10 марта 2020 года, в день пересмотра максимальных ставок. По состоянию на 11 марта банки пересматривают ставки по депозитам, и некоторые уже повысили ставки по несрочным и сберегательным депозитам на 3 месяца в тенге до максимальных значений", - сообщает пресс-служба КФГД.

Отмечается, что сегодня доходность по депозитам в тенге значительно выше, чем по депозитам в иностранной валюте и полностью покрывает инфляцию (6%).

Пересмотр максимальных ставок КФГД по депозитам в национальной валюте в сторону увеличения позволяет сохранить высокую доходность и привлекательность тенговых депозитов для казахстанцев на любые сроки", - говорится в сообщении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства