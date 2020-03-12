Банки Казахстана пересматривают ставки по депозитам

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Как сообщалось ранее, Казахстанский фонд гарантирования депозитов опубликовал пересмотренные значения максимальных рекомендуемых ставок по несрочным депозитам, которые выросли до 12,5%, по срочным и сберегательным на короткие сроки - до 13%.
В рамках взаимодействия КФГД с банками, описанного в Методике определения и установления размера максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, информация об обновленных ставках была направлена в финансовые институты 10 марта 2020 года, в день пересмотра максимальных ставок. По состоянию на 11 марта банки пересматривают ставки по депозитам, и некоторые уже повысили ставки по несрочным и сберегательным депозитам на 3 месяца в тенге до максимальных значений", - сообщает пресс-служба КФГД.
Отмечается, что сегодня доходность по депозитам в тенге значительно выше, чем по депозитам в иностранной валюте и полностью покрывает инфляцию (6%).
Пересмотр максимальных ставок КФГД по депозитам в национальной валюте в сторону увеличения позволяет сохранить высокую доходность и привлекательность тенговых депозитов для казахстанцев на любые сроки", - говорится в сообщении.
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