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Банки Казахстана пересматривают ставки по депозитам

11.03.2020, 17:11 13852
Банки Казахстана пересматривают ставки по депозитам
Фото: zen.yandex.by
Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Банки Казахстана вслед за Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) пересматривают ставки по депозитам, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщалось ранее, Казахстанский фонд гарантирования депозитов опубликовал пересмотренные значения максимальных рекомендуемых ставок по несрочным депозитам, которые выросли до 12,5%, по срочным и сберегательным на короткие сроки - до 13%.
 

В рамках взаимодействия КФГД с банками, описанного в Методике определения и установления размера максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, информация об обновленных ставках была направлена в финансовые институты 10 марта 2020 года, в день пересмотра максимальных ставок. По состоянию на 11 марта банки пересматривают ставки по депозитам, и некоторые уже повысили ставки по несрочным и сберегательным депозитам на 3 месяца в тенге до максимальных значений", - сообщает пресс-служба КФГД. 

 
Отмечается, что сегодня доходность по депозитам в тенге значительно выше, чем по депозитам в иностранной валюте и полностью покрывает инфляцию (6%). 
 

Пересмотр максимальных ставок КФГД по депозитам в национальной валюте в сторону увеличения позволяет сохранить высокую доходность и привлекательность тенговых депозитов для казахстанцев на любые сроки", - говорится в сообщении.

 

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