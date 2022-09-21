Бизнесмены Шымкента жалуются на недобросовестную конкуренцию на рынке ГСМ

ШЫМКЕНТ. 20 СЕНТЯБРЯ - Шымкентские предприниматели заявили, что дефицит горючего создается искусственно, а потом диктуются цены на топливо, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Бизнесмены мегаполиса уверены, крупные АЗС получают топливо в больших объемах.
Почему не контролируют оптовиков? Есть оптовики, которые на сегодняшний день продают на рынке дизтопливо по завышенным ценам. То, что АЗС взяли 20 тонн, его не хватает. Этого хватает только на 7 дней. А потом им придется на рынке делать закуп по завышенным ценам, кто-то даже по 300 тенге предлагает. На сегодняшний день даже на рынке 92-го не хватает", - заявил предприниматель Тахирбек Нишанбаев.
По информации Otyrar.kz, с начала сентября поступило 14 000 тонн дизтоплива. Большую часть горючего забрали крупные АЗС, а остальные 10 процентов получили мелкие предприниматели. В результате ощущается нехватка топлива, и сегодня некоторые станции находятся на грани закрытия. Для устранения проблемы в палате предпринимателей Шымкента предлагают создать естественную конкуренцию среди крупных и начинающих бизнесменов.
Здесь надо учесть, что у местных оптовиков есть обязательства перед конечными потребителями по доставке ГСМ, многие строительные компании или другие конечные потребители покупают ГСМ под реализацию, то есть оплату производят после получения товара, и у многих у них нет возможности получать ГСМ самовывозом, и поэтому оптовики осуществляют доставку ГСМ до места назначения. При этом конечные потребители берут ГСМ частями, так как не имеют возможности полностью оплатить и хранить товар. Создание конкуренции при равенстве всех участников рынка и естественная регулировка цен была бы гарантирована. Данная мера даст возможность прозрачного определения ценообразования нефтепродукта уже на начальном этапе", - сказала заместитель директора НПП "Атамекен" Шымкента Сабира Адамбекова.
Жалобы предпринимателей выслушали и антимонопольщики. По их словам, на недобросовестных оптовиков они сначала составляют протокол, а после дело передают в суд.
В случае превышении цен, установленных на ГСМ и нефтепродукты, департамент составляет протокол в отношении АЗС, которые допустили правонарушения. Следом полный пакет документов, идут судебные инстанции. То есть до вынесения окончательного решения в части наложении штрафа. То есть на этом функциональные обязанности нашего департамента и ограничиваются", - пояснила исполняющая обязанности руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Шымкента Айсулу Алибекова.
На заседании предприниматели поднимали вопрос о создании механизма доставки нефтепродуктов напрямую на станции, а не оптовикам. Такая схема создаст открытую конкуренцию, считают бизнесмены.
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