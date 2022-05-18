Более 20 должностных лиц наказаны за нарушения в деятельности СЭЗ

Фото: Информационная компания Урумчи
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Счетный комитет по результатам аудита деятельности специальных экономических зон в 2021 году выявил множество нарушений. К ответственности привлечены более 20 должностных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Выявлены следующие нарушения:
- не регламентирован порядок и периодичность актуализации сведений об участниках СЭЗ;
- не проведена оценка эффективности деятельности СЭЗ за 2020 год;
- несвоевременно согласованы стратегии развития созданных СЭЗ.
За ненадлежащее исполнение обязанностей привлечены к ответственности 24 должностных лица, в том числе наложены дисциплинарные взыскания в виде выговора на 12 должностных лиц, в виде замечания на 11 должностных лиц, уволено 1 должностное лицо", - сообщили в Счетном комитете.
В этом году развитие СЭЗ включено в планы мероприятий по реализации программ развития территорий до 2025 года.
Все 9 управляющих компаний СЭЗ, в числе которых "Астана-Технополис", "Сарыарка", Национальный индустриальный нефтехимический технопарк, "Морпорт Актау", "Хоргос - Восточные ворота", Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", ТОО "Технопарк "Алатау", "Онтустік", TURKISTAN, расторгли договоры с участниками СЭЗ, допустившими несвоевременное и ненадлежащее выполнение строительных работ, приведших к задержке ввода объектов в эксплуатацию.
Также заключены дополнительные соглашения и пересмотрены сроки проектирования и ввода в эксплуатацию объектов, отраженных в договорах об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ", - сообщает СК.