Более 3,5 млрд тенге задолжали работникам предприятия Казахстана

Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - Министерство труда и социальной защиты населения сообщило о защите прав почти 30 тысяч работников, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 1 декабря текущего года государственными инспекторами труда на 1069 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 30,8 тыс. работниками на сумму более 3,52 млрд тенге. Руководителям данных предприятий было выдано 731 предписание, обязательное для исполнения, наложено штрафов на сумму более 97,6 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 29,5 тыс. работников. Им выплачено 3,4 млрд тенге.

В целом за вышеуказанный период государственными инспекторами труда проведено 3,9 тыс. проверок, выявлено более 6,1 тыс. различных нарушений трудового законодательства РК и наложено штрафов на сумму 174,3 млн тенге", - отметили в МТСЗН РК.

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