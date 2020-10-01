Бывший аким Караганды возглавил СПК "Сарыарка"

Караганда. 30 сентября. Kazakhstan Today - Нурлан Аубакиров назначен председателем правления АО "СПК "Сарыарка", передает Kazakhstan Today.

В социально-предпринимательской корпорации "Сарыарка" сменился председатель правления. Им стал экс-аким Караганды Нурлан Аубакиров, сообщается на официальном сайте акимата Карагандинской области.

Аубакиров окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова по специальности "финансы и кредит" и Гуманитарный университет имени Д. А. Кунаева по специальности "правоведение".

Трудовую деятельность начал старшим ревизором бюджетного банка. Работал в Карагандинском областном управлении казначейства, главном управлении экономики и развития предпринимательства по Карагандинской области, департаменте предпринимательства и промышленности Карагандинской области.

Был руководителем аппарата акима района имени Казыбека би Караганды, начальником отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды, заместителем руководителя аппарата акима Карагандинской области. С 2009 года по 2010 возглавлял район имени Казыбек би Караганды. Затем стал заместителем акима Караганды. С 2011 по 2012 год был акимом Октябрьского района Караганды, с 2012 по 2014 год - акимом Балхаша. С июня 2014 года по сентябрь 2020 года занимал должность акима Караганды

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