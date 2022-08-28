Cельхозтоваропроизводителям выделили более 423 тысяч тонн дизтоплива

КОКШЕТАУ. 26 АВГУСТА - 26 августа в ходе встречи с населением Акмолинской области министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что для региона предусмотрено 83 тысячи тонн дизельного топлива, или практически пятая часть от всего объема по стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На текущий момент отгрузка дизтоплива в адрес сельхозтоваропроизводителей осуществляется по графику, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

На сегодня для своевременного и стабильного проведения осенних полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей страны уже выделено более 423 тысяч тонн дизельного топлива по цене 222 тысячи тенге за тонну на нефтеперерабатывающих заводах (184 тенге за литр), что ниже розничных цен в среднем на 15-25% в зависимости от региона.

Вместе с тем в части реформирования рынка поставки дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей прорабатываются такие меры, как: