Через платежные системы Нацбанка ежеминутно проходит 5,4 млрд тенге

Ежедневно через национальные платежные системы проходят 167,7 тыс. платежей на общую сумму 3,3 трлн тенге, то есть в операционные дни ежеминутно проходит 5,4 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
"В целом в 2019 году коэффициент работоспособности платежных систем Национального банка (межбанковская система переводов денег и система межбанковского клиринга) составил 99,99%. Это превышает установленные целевые показатели и характеризует высокую эффективность функционирования платежных систем", - прокомментировал директор департамента платежных систем Национального банка Ерлан Ашыкбеков.
Всего по состоянию на 1 октября 2019 года на платежном рынке Казахстана функционирует 17 платежных систем, в том числе национальные платежные системы, оператором которых является Национальный банк, и частные платежные системы, к которым относятся системы денежных переводов и системы платежных карточек.
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