Через платежные системы Нацбанка ежеминутно проходит 5,4 млрд тенге

Алматы. 31 октября. Kazakhstan Today - За 9 месяцев 2019 года через платежные системы Национального банка Казахстана проведено 30,6 млн транзакций на сумму 597,2 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

Ежедневно через национальные платежные системы проходят 167,7 тыс. платежей на общую сумму 3,3 трлн тенге, то есть в операционные дни ежеминутно проходит 5,4 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

"В целом в 2019 году коэффициент работоспособности платежных систем Национального банка (межбанковская система переводов денег и система межбанковского клиринга) составил 99,99%. Это превышает установленные целевые показатели и характеризует высокую эффективность функционирования платежных систем", - прокомментировал директор департамента платежных систем Национального банка Ерлан Ашыкбеков.

Всего по состоянию на 1 октября 2019 года на платежном рынке Казахстана функционирует 17 платежных систем, в том числе национальные платежные системы, оператором которых является Национальный банк, и частные платежные системы, к которым относятся системы денежных переводов и системы платежных карточек.

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