Депутат: 40% казахстанцев большую часть бюджета тратят на продукты

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 5,3%, по неофициальным данным, - свыше полутора миллиона человек. Всемирный банк отметил, что уровень бедности в Казахстане составляет 2,8 доллара, а в России 6 долларов США в день", - заявила депутат.
При этом некоторые международные эксперты говорят о том, что черта бедности в Казахстане установлена на одном уровне со странами Африки и Южной Америки, хотя в последние годы в стране наблюдается многократный рост ВВП, отметила Нукетаева.
40% малообеспеченного населения тратит 59% своего бюджета на питание. Более 85% из двух миллионов самозанятых людей зарабатывают меньше 100 тысяч тенге в месяц, из них 10% имеют доход ниже прожиточного минимума. А в некоторых регионах этот показатель достигает примерно 30%", - сообщила депутат.
Отметим, что сегодня на заседании сената были рассмотрены меры по реализации программы повышения доходов населения до 2025 года, которая разработана правительством по поручению главы государства. Как сообщили в пресс-службе сената, главной целью реализации модернизационной повестки президента страны является улучшение жизни каждого гражданина Казахстана.
Повышение доходов населения является стратегической задачей. От этого зависит доверие населения к государству и успех всех реформ. Граждане должны реально прочувствовать улучшение благосостояния. В связи с этим старые методы "освоения выделенных средств" уже не будут работать. Поэтому целесообразно введение принципов проектного подхода. При этом необходимо предусмотреть личную ответственность конкретных руководителей за достижение запланированных результатов. Нужно также совершенствовать и механизмы контроля за выполнением программы", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.
Он подчеркнул, что в реализацию данной программы вовлечено большое число государственных органов. В связи с этим принципиально важно обеспечить эффективную координацию их работы.
В общей сложности эти меры охватывают 3,8 млн человек, а это практически половина трудоспособного населения страны. При этом, для того чтобы люди прочувствовали реальные улучшения, важно не допустить и параллельного необоснованного роста цен. Поэтому нельзя забывать, что еще одной задачей программы повышения доходов населения является сдерживание инфляции", - сказал председатель палаты.