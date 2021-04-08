Депутат: монополисты решают свои проблемы за счет потребителей

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Депутат мажилиса Газиз Кулахметов раскритиковал повышение с 1 апреля предельных тарифов теплоэлектростанций и предложил создать единый орган для передачи ему регуляторных функций по утверждению тарифов ЖКХ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 1 апреля предельные тарифы теплоэлектростанций увеличились в среднем на 15% для финансирования их модернизации.

Эту бессовестную меру аргументируют необходимостью модернизации оборудования, износ которого составляет 53%! Якобы у производителей электроэнергии не хватает средств даже на ремонт, а им еще нужно повышать зарплаты сотрудникам и нести прочие расходы. То есть монополисты, как обычно, решают свои проблемы за счет потребителей, повышая предельные тарифы", - возмутился, выступая на пленарном заседании мажилиса Газиз Кулахметов.

Мажилисмен напомнил энергетикам и чиновникам про поправки в законодательство, введенные еще в 2012 году. Принятые нормы должны были обеспечить повышение прозрачности деятельности электростанций, а также ввод новых электрических мощностей, ускоренное обновление устаревшего парка основного оборудования и пр.

Предполагалось, что новый закон позволит соблюсти баланс интересов потребителей, предпринимателей и государства. Там четко и ясно прописано, что поставщики услуг обязаны инвестировать в оборудование и вовремя модернизировать свой парк", - подчеркнул Кулахметов.

Вместо этого, по словам депутата, крупные энергетические компании незаконно обогащались за счет потребителей.

Как отмечается в депутатском запросе партии, в стоимость услуг включались премии, бонусы работникам, вознаграждения по кредитам, а также необоснованно завышались производственные затраты. "Три года назад в дело вмешался глава государства, тарифы были пересмотрены, а Минэнерго дало обещание не повышать цены до 2025 года. Однако тарифы росли и в 2019, и в 2020 годах".

При этом никому не понятно, какие расходы включены в тариф на производство электрической энергии, отсутствуют прозрачность и открытость при принятии решений. Ответы знает только департамент развития электроэнергетики МЭ, но почему-то держит их в тайне", - заявил депутат от НПК.

Депутат предлагает создать единый орган для передачи ему регуляторных функций по утверждению тарифов ЖКХ, передать его под контроль президента, ввести ценовое регулирование стоимости энергетического угля (основного фактора удорожания электричества и тепла), а также зафиксировать нынешнюю цену на товарный и сжиженный газ до 2025 года.

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