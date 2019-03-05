Детский спорткомплекс построили на месте пустыря в Алматы

Алматы. 30 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы в преддверии Дня Первого Президента открылся многофункциональный спортивный комплекс "Жарыс Арена", передает Kazakhstan Today.





Новый спортивный объект находится в микрорайоне Орбита-3, на территории общеобразовательной школы №40. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, проект реализован за счет спонсорских средств. Многофункциональный спортивный комплекс "Жарыс Арена" стал первым объектом, построенным в рамках реализации Послания главы государства.





В ведомстве напомнили, что в Послании народу Казахстана глава государства обратил внимание на необходимость развития массового спорта и строительство не менее 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. В целях выполнения задач, поставленных президентом страны, в Алматы активно ведется работа по модернизации городской инфраструктуры, открываются и реконструируются спортивные центры и площадки. Особое внимание отводится проектам, реализуемым в рамках государственно-частного партнерства.





"Наш президент Нурсултан Назарбаев постоянно уделяет особое внимание развитию массового спорта и спортивной инфраструктуры страны. Как вы видите, частным инвестором при поддержке государства была проделана большая работа, благодаря которой вы, наши дети, получили еще одну прекрасную возможность реализовывать себя в спорте и активно вести здоровый образ жизни. Во внеучебное время здесь могут заниматься спортом жители близлежащих районов", - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек.





Новый спортивный комплекс построен на бывшем школьном пустыре. Теперь здесь появились несколько крытых футбольных полей с искусственным антиаллергенным покрытием, комбинированная площадка для волейбола и баскетбола, беговые дорожки длиной 250 метров, а также помещения для мужских и женских раздевалок с санузлами и душевыми кабинками.





Ранее в Алматы на территории реконструированного стадиона "Спутник" открылся футбольный учебно-тренировочный комплекс для детей "Жас Кыран". Обновленный стадион на 800 зрителей с навесной крышей оснащен подтрибунными помещениями, полем с дренажной системой и итальянским искусственным газоном последнего поколения, сертифицированным ФИФА. Здесь смогут тренироваться более 500 юных футболистов, общий тренерский штат футбольного центра составляет 50 человек.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства