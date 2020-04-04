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До 10 апреля продлен период ограничения по операциям в рамках реализации денежно-кредитной политики - Нацбанк

03.04.2020, 17:50 6724
Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сообщил о продлении до 10 апреля 2020 года периода ограничения по операциям в рамках реализации денежно-кредитной политики, передает Kazakhstan Today.
 

Операции постоянного доступа, в том числе валютный своп и РЕПО, проводимые на АО "Казахстанская фондовая биржа", привлечение депозитов и операции с наличной иностранной валютой будут проводиться Национальным банком до 13.00 по времени города Нур-Султана. Операции открытого рынка, в том числе аукцион по размещению краткосрочных нот и депозитный аукцион, будут осуществляться в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

 

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