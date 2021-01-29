Москва. 28 января. Kazakhstan Today - Доля тенге растет в торговле со странами ЕАЭС. Эксперты видят потенциал использования тенге в торговле с Узбекистаном, передает Kazakhstan Today.

Идет постепенный надежный и устойчивый прогресс в использовании тенге в ЕАЭС. Доля тенге растет в торговле в Россией - с 2 до 5% за последние семь лет, достигла 19% доля тенге в торговле с Кыргызстаном, и мы видим потенциал использования тенге в торговле с Узбекистаном", - сказал главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров.

По его словам, Узбекистан в последние годы активно включается в евразийские экономические процессы. "Это процессы разноплановые, многоуровневые, речь идет не только о потенциальном участии в евразийских институтах, получении статуса наблюдателя в ЕАЭС. Но и прежде всего в усилении торговых потоков и инвестиционных потоков, участие в совместных больших трансграничных проектах. А эти торговые, инвестиционные потоки и проекты нужно обслуживать. Желательно в своих валютах. И вот здесь в силу близости, очень быстрого, динамичного роста казахстанско-узбекской торговли мы видим достаточно значительный потенциал перехода на тенге", - сказал он.

Он особо отметил значительную долю тенге в торговле с Кыргызстаном. "Роль национальной валюты Казахстана продолжает увеличиваться: если в 2013 году доля тенге во взаимной торговле Республики Казахстан и Кыргызской Республики составляла 15%, то в 2019 году достигла 19%. В торговле между Россией и Казахстаном доля тенге составляет 5%, значительно увеличившись по сравнению с 2% в 2013 году. Мы видим дальнейший потенциал тенге по мере углубления экономической интеграции в регионе", - проинформировал эксперт.

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